Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:0
Перерыв
Ход матча
32'
39'
1:0
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
11
Абада
Лиэль
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
27
Паркер
Тим
10
Хиль
Карлес
21
Хиль
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гурно ИданНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.23
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.17
|Абада Лиэль
|5
|0.17
|Тавареш Юри
|3
|0.1
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Свидерски Кароль
|2 (2)
|0.07
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.31
|Хиль Карлес
|6
|0.21
|Байрактаревич Есмир
|3
|0.1
|Вуд Бобби
|3
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Luca Langoni
|2
|0.07
|Хиль Начо
|1
|0.03
|Бак Ноуэл
|1
|0.03
|Харкс Иэн
|1
|0.03
|Лима Ник
|1
|0.03
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Бай Брэндон
|0
|0
|Peyton Miller
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
|Peyton Miller
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
12
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
62% (18)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Нью-Инглэнд Революшн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Пропущено
12
28
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
2
17%
7
25%
31-45
4
33%
5
18%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
4
33%
7
25%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
6%
4
25%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
25%
6
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
22
29
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
9%
1
3%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
9
41%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
7
32%
9
31%
76-90
Забито
31
31
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
4
13%
5
16%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
7
23%
8
26%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
7
23%
5
16%
76-90
Пропущено
34
57
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
2
6%
3
5%
1-15
3
9%
6
11%
16-30
11
32%
11
19%
31-45
5
15%
11
19%
46-60
2
6%
10
18%
61-75
11
32%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3
Результаты матчей
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
410
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
85
411
49
213
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
208
821
820
326
226
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|1:0 Заявка
|30
|11
|8
|11
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|0:1 Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 57
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|4.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10