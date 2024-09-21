  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
4:0
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
32' Желтая карточка
Хиль Карлес
1:0
39' Гол
Абада Лиэль
51' Желтая карточка
Бёрн Натан
53' Желтая карточка
Паркер Тим
2:0
65' Гол
Биэл Пеп
70' Желтая карточка
Борреро Дилан
70' Вторая желтая карточка
Борреро Дилан
3:0
77' Гол
Агьеманг Патрик
82' Желтая карточка
Маланда Адилсон
4:0
87' Гол
Варгас Кервин Кальдерон
90'+5
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
10
Биэл
Пеп
9
Свидерски
Кароль
11
Абада
Лиэль
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
3
Арреага
Хавьер
27
Паркер
Тим
25
Peyton
Miller
80
Юсуф
Альхассан
8
Полстер
Мэтт
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
21
Хиль
Начо
9
Вриони
Джакомо
Шарлотт
4-3-3
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 8 0.27
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.2
Абада Лиэль 5 0.17
Тавареш Юри 3 0.1
Вествуд Эшли 2 0.07
Свидерски Кароль 2 (2) 0.07
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Биэл Пеп 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.31
Хиль Карлес 6 0.21
Байрактаревич Есмир 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Luca Langoni 2 0.07
Хиль Начо 1 0.03
Бак Ноуэл 1 0.03
Харкс Иэн 1 0.03
Лима Ник 1 0.03
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0
Peyton Miller 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Бендер Бен 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Борреро Дилан 3 1
Хиль Карлес 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Ивачич Альяз 3 0
Паркер Тим 2 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0
Peyton Miller 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

12
12
Шарлотт
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
60% (18)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Нью-Инглэнд Революшн
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
16%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Пропущено

12
32
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
2
17%
8
25%
31-45
4
33%
5
16%
46-60
1
8%
6
19%
61-75
4
33%
9
28%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
4
25%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
25%
6
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
9%
1
3%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
9
41%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
7
32%
9
31%
76-90

Забито

35
31
14 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
4
11%
5
16%
1-15
2
6%
7
23%
16-30
8
23%
8
26%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
9
26%
5
16%
76-90

Пропущено

34
61
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
2
6%
3
5%
1-15
3
9%
6
10%
16-30
11
32%
12
20%
31-45
5
15%
11
18%
46-60
2
6%
11
18%
61-75
11
32%
18
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3

Результаты матчей

Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
11
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
9
9
21
1.5
8
21
4
26
2.5
2
27
1
29
3.5
1
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
4.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Шарлотт 4:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный