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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
21' Гол
Мартинес Хосеф
40' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
2:0
74' Гол
Кларк Кейден
90'+6
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
4
Фернандо
Алварез
11
Маршалл-Ратти
Джакил
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
17
Мартинес
Хосеф
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
14
Сальквист
Тобиас
16
Омсберг
Уайетт
24
Дин
Джонатан
31
Наварро
Федерико
30
Хименес
Гастон
11
Ласситер
Ариэль
8
Мюллер
Крис
12
Барлоу
Том
17
Гутьеррес
Брайан
ФК Монреаль
3-4-2-1
Чикаго Файр
3-4-3

История личных встреч

ФК Монреаль
Чикаго Файр

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:3
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (1) 0.2
Сунуси Ибрахим 6 0.2
Коккаро Матиас 4 (2) 0.13
Ласситер Ариэль 3 0.1
Дюк Брайс 3 0.1
Тейшейра Руан 2 0.07
Вильсен Жюль-Антони 2 0.07
Янков Доминик 2 0.07
Опоку Квадво 2 0.07
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.07
Кларк Кейден 2 0.07
Пьетт Самюэль 1 0.03
Фернандо Алварез 1 0.03
Салиба Натан 1 0.03
Пирс Том 1 0.03
Тойе Мейсон 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Хоакин Соса 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.32
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.19
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.16
Герберс Фабиан 2 0.06
Акоста Келлин 2 0.06
Куциас Георгиос 2 0.06
Шакири Джердан 2 (2) 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 8 0
Ласситер Ариэль 6 1
Эдвардс Рахим 6 1
Пьетт Самюэль 6 0
Салиба Натан 4 1
Шуаньер Матьё 5 0
Уотерман Джоэл 5 0
Янков Доминик 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фернандо Алварез 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Пирс Том 1 0
Дюк Брайс 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Кцихос Рафаэль 6 0
Аригони Аллан 6 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кейперс Уго 3 0
Омсберг Уайетт 3 0
Наварро Федерико 3 0
Барлоу Том 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
12
ФК Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Чикаго Файр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

31
16

Упущенные победы

12
15
ФК Монреаль
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Чикаго Файр
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

37
17

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

23
17
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

23
27
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
22%
6
22%
16-30
7
30%
3
11%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
22%
4
15%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
4
24%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
7
41%
3
15%
61-75
3
18%
9
45%
76-90

Пропущено

39
26
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
10%
4
15%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
10
26%
5
19%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
10
26%
3
12%
76-90

Забито

40
37
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
6
15%
1
3%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
10
25%
7
19%
61-75
7
18%
13
35%
76-90

Пропущено

62
53
29 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
5
8%
8
15%
1-15
12
19%
10
19%
16-30
12
19%
8
15%
31-45
13
21%
10
19%
46-60
5
8%
10
19%
61-75
15
24%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Чикаго Файр

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

4:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
9
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
21
10
14
16
1.5
9
22
4
26
2.5
3
28
2
28
3.5
3
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
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