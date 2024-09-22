Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:0
Конец матча
Ход матча
21'
1:0
40'
74'
2:0
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
12
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
23 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Пирс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бугай ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
ФК Монреаль
Чикаго Файр
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.23
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.74
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (1)
|0.2
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.2
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.13
|Ласситер Ариэль
|3
|0.1
|Дюк Брайс
|3
|0.1
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.07
|Янков Доминик
|2
|0.07
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.07
|Кларк Кейден
|2
|0.07
|Пьетт Самюэль
|1
|0.03
|Фернандо Алварез
|1
|0.03
|Салиба Натан
|1
|0.03
|Пирс Том
|1
|0.03
|Тойе Мейсон
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.32
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.19
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.16
|Герберс Фабиан
|2
|0.06
|Акоста Келлин
|2
|0.06
|Куциас Георгиос
|2
|0.06
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|8
|0
|Ласситер Ариэль
|6
|1
|Эдвардс Рахим
|6
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Салиба Натан
|4
|1
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Уотерман Джоэл
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фернандо Алварез
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Пирс Том
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кейперс Уго
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|3
|0
|Наварро Федерико
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
12
ФК Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Чикаго Файр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
31
16
Упущенные победы
12
15
ФК Монреаль
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Чикаго Файр
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
37
17
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
23
17
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Пропущено
23
27
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
22%
6
22%
16-30
7
30%
3
11%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
22%
4
15%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
4
24%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
7
41%
3
15%
61-75
3
18%
9
45%
76-90
Пропущено
39
26
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
10%
4
15%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
10
26%
5
19%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
10
26%
3
12%
76-90
Забито
40
37
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
6
15%
1
3%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
10
25%
7
19%
61-75
7
18%
13
35%
76-90
Пропущено
62
53
29 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
5
8%
8
15%
1-15
12
19%
10
19%
16-30
12
19%
8
15%
31-45
13
21%
10
19%
46-60
5
8%
10
19%
61-75
15
24%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Чикаго Файр
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
4:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
87
510
213
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
69
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
2110
1416
922
426
328
228
328
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|2:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|59 - 42
|53
|3.
|0:3 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 40
|49
|4.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|56 - 50
|48
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 33
|46
|8.
|0:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|60 - 52
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|3:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 48
|37
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 41
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|2:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 53
|37
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|35 - 16
|34
|3.
|0:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|0:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 18
|31
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 20
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|2:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|3:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|2:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (8)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10