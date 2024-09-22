Слиш на левом фланге нарушил правила против Харпера. Игроки "Нью-Йорка" быстро разыграли стандарт, но сделали это неудачно и едва не привезли момент на свои ворота.

Две минуты добавил Крис Пенсо к основному времени первого тайма.

Пенальти назначается в ворота "Нью-Йорк Ред Буллз! Из центра поля последовал заброс на ход Тьяре по правой половине поля, Джамал зацепился за мяч, убежал в штрафную площадь и в итоге заставил Карбальо нарушить нка себе правила.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Миранчук!!! Алексей Миранчук с "точки" уверенно пробил под левый угол ворот, Коронел гадал и прыгнул в правый угол.

Амадор с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коронел уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Нью-Йорк Ред Буллз" смотрелся лучше "Атланты Юнайтед", но одна ошибка в компенсированное время перечеркнула пока что все старания. Алексей Миранчук забил уже во втором матче подряд, но пока что для "Атланты" этого маловато.

Амадор с левого фланга от боковой линии штрафной площади дважды попытался выполнить подачу в штрафную площадь, но обе попытки были заблокированы.

Харпер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Грегерсен хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля.

Нилис подкараулил отскок мяча на правой половине поля, а затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Слиш с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Миранчук в падении головой подрезал на левый угол штрафной площади на Лобжанидзе, защитники "Нью-Йорка" сыграли очень внимательно, мяч был выбит на угловой.

Миранчук с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля решили не рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Миранчук с углового на этот раз выполнил подачу ближе к центру вратарской, Эйле очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Эдельман из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Ванзеру по правой половине поля, Данте спокойно убежал к углу штрафной площади и выполнил передачу в штрафную на Моргана, Льюис в свою очередь далее выполнил передачу к центру линии вратарской на Харпера, Леннон опередил соперника и разрядил обстановку у своих ворот.

Гьенгор с правого фланга сделал смещение к ближнему углу штрафной площади и покатил мяч чуть назад на Нилиса, Дилан выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

Амадор совершил проход по левой половине поля и от угла штрафной площади сделал прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Тьяре, чтобы в касание пробить по воротам.

Тяжело всё же смотрится "Атланта Юнайтед" сегодня, не хватает ей глубины состава для качественной ротации в столь плотном графике.

Харпер совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской на Ванзера, Уильямс хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Эдельман подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и довольно неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Карбальо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атланты" и огрел по ногам Слиша.

Амадор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Нью-Йорка" сыграли очень внимательно и спокойно перехватили мяч.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Нью-Йорка", Тьяре забрался в небольшой офсайд.

Харпер отыгрался с Морганом при входе в штрафную площадь с левого фланга, а затем Кэмерон под давлением соперника заработал очередной угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Ванзер!!! Толкин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рейес под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, но в итоге у него получилась скидка к линии вратарской на левый угол штрафной площади, Толкин успел догнать мяч и сделал передачу на ближний угол вратарской, а уже оттуда Ванзер удачно пробил в дальний угол ворот.

Вполне закономерно "Нью-Йорк" открыл счёт в матче в середине первого тайма, с самого начала матча "быки" смотрелись намного лучше.

26' Харпер с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Ванзер под давлением соперника на этот раз сыграл неудачно и невольно сделал скидку в руки Гузану.

25' С правого фланга от лицевой линии поля последовала подача на дальний угол вратарской, Леннон грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут.

24' Толкин вновь разыграл корнер с Карбальо, далее Фелипе с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

23' Из центра поля Карбальо выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади, Ванзер подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Гузан в прыжке перевёл мяч на угловой.

22' В очередной раз игроки "Нью-Йорка" неудачно разыграли угловой. Пока что стандарты у "быков" совсем не работают в первом тайме.

21' Толкин со своей половины поля выполнил отличный заброс к левому углу штрафной площади, Морган обработал мяч и попытался перебросить его через Гузана, но опытный голкипер "Атланты" не позволил себя обмануть и смахнул его на угловой.

20' Амадор разыграл стандарт с Миранчуком, Алексей немного продвинулся вперёд по левой половине поля и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тьяре под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

19' Карбальо нарушил правила против Миранчука на левой половине поля. "Атланта" тщательно готовится к стандарту.

18' Грегерсен в центре поля нарушил правила против Харпера. "Быки" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' "Ред Булл Арена" в этот вечер заполнена не очень хорошо, чуть более половины от общей вместимости заняли болельщики.

16' Пока что "Атланта Юнайтед" практически всё время работает без мяча, что конечно же очень тяжело делать.

15' Лобжанидзе перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. "Быки" довольно долго разыгрывали стандарт.

14' Толкин с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка на правый угол вратарской, Морган оторвался от соперников и в касание отправил мяч в сетку, но при этом форвард "Нью-Йорка" оказался в офсайде.

13' Толкин совершил подключение по левому флангу к атаке и в итоге за счёт активных действий заработал очередной угловой для своей команды.

12' Миранчук в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Эдельмана. "Нью-Йорк" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

11' Достаточно активно "Нью-Йорк" начал матч при своих болельщиках, "быки" показывают, что сегодня они настроены биться исключительно за три очка.

10' Харпер с левой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, мяч полетел высоковато для партнёров по команде, а вот Гузан грамотно сыграл по позиции и спокойно выловил его.

9' Толкин с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

8' Харпер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Атланты" выбили мяч к радиусу штрафной площади, Карбальо оказался первым на подборе и в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника гостей и ушёл на угловой.

7' Угловой у ворот "Атланты". Толкин выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости сыграли очень внимательно и без особого труда выбили мяч за пределы штрафной площади.

6' Тьяре по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы форвард "Атланты" поднялся и показал, что готов играть дальше.

5' Тьяре при входе в штрафную площадь по левой половине поля налетел на соперника и оказался на газоне, Крис Пенсо справедливо показал, что нужно играть дальше.

4' "Нью-Йорк" попытался провести первую атаку по правому флангу, но в итоге заброс в центр штрафной площади на Харпера не прошёл.

3' Сегодня в Нью-Йорке под вечер уже 22 градуса тепла, а поэтому футболистам на поле будет очень комфортно.

2' Из центра поля последовал заброс на ход Леннону по правому флангу, Толкин грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти за лицевую линию поля.