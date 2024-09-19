  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 32
Нью-Йорк Ред Буллз 65.6% (21)
X 6.3% (2)
Атланта Юнайтед 28.1% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Атланта Юнайтед
1.74
4.05
Реклама, bettery.ru
5.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
0:1
М
3:3
М
1:0
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:3
М
0:0
М
1:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.11
0.14

Среднее время на гол

81
630

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
110

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.41
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.21
Маноэль Элиас 6 (1) 0.21
Харпер Кэмерон 5 0.17
Кармона Викельман 3 0.1
Ванзейр Данте 2 0.07
Гьенгор Деннис 2 0.07
Холл Джулиан 2 0.07
Толкин Джон 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 7 0.24
Риос Даниэль 6 0.21
Альмада Тьяго 6 (2) 0.21
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.17
Тьяре Джамал 5 0.17
Силва Алешандре 2 0.07
Грегерсен Стиан 2 0.07
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Миранчук Алексей 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Ванзейр Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Карбальо Фелипе 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Маккарти Дэкс 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
6
Нью-Йорк Ред Буллз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

16
21
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

25
11
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
6
24%
3
27%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
4
29%
3
17%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
5
25%
6
22%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
5
25%
6
22%
76-90

Пропущено

23
24
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
7
30%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
3
13%
7
29%
29%
46-60
8
35%
6
25%
61-75
3
13%
5
21%
76-90

Забито

45
38
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
3
7%
2
5%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
7
16%
8
21%
31-45
11
24%
10
26%
46-60
6
13%
7
18%
61-75
11
24%
9
24%
76-90

Пропущено

37
42
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
11
30%
30%
5
12%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
5
14%
10
24%
46-60
11
30%
30%
9
21%
61-75
6
16%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
9 раз 60%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
2
10 раз 34%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
11
4
5
9
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
9
1.5
2
12
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
21
8
14
15
1.5
13
16
6
23
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 29 19 6 4 67 - 43 63
2.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
3.
Коламбус Крю
 Заявка 28 15 8 5 54 - 28 53
4.
Орландо Сити
 Заявка 29 12 7 10 47 - 41 43
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
7.
Шарлотт
 Заявка 29 10 8 11 32 - 33 38
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 8 8 13 38 - 42 32
12.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
13.
ФК Монреаль
 Заявка 29 7 10 12 39 - 61 31
14.
Чикаго Файр
 Заявка 30 7 8 15 36 - 52 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 8 4 16 32 - 56 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 8 2 4 28 - 21 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
8.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
9.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 29 - 24 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 17 - 25 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 18 часов 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 32
    Нью-Йорк Ред Буллз 65.6% (21)
    X 6.3% (2)
    Атланта Юнайтед 28.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ничья
    Атланта Юнайтед
    1.74
    4.05
    Реклама, bettery.ru
    5.10
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Нью-Йорк Ред Буллз
    66.7% (22)
    Ничья
    6.1% (2)
    Атланта Юнайтед
    27.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (27)
    Меньше
    18.18% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (29)
    Нет
    12.12% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
    48.5% (16)
    1:2 Атланта Юнайтед
    21.2% (7)
    1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
    9.1% (3)
    3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
    6.1% (2)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Атланта Юнайтед
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный