Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.11
0.14
Среднее время на гол
81
630
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
110
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.41
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.21
|Маноэль Элиас
|6 (1)
|0.21
|Харпер Кэмерон
|5
|0.17
|Кармона Викельман
|3
|0.1
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Гьенгор Деннис
|2
|0.07
|Холл Джулиан
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|7
|0.24
|Риос Даниэль
|6
|0.21
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.21
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.17
|Тьяре Джамал
|5
|0.17
|Силва Алешандре
|2
|0.07
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Миранчук Алексей
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Карбальо Фелипе
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Маккарти Дэкс
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
6
Нью-Йорк Ред Буллз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
16
21
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
25
11
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
6
24%
3
27%
46-60
4
16%
3
27%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
4
29%
3
17%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
5
25%
6
22%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
5
25%
6
22%
76-90
Пропущено
23
24
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
7
30%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
3
13%
7
29%
29%
46-60
8
35%
6
25%
61-75
3
13%
5
21%
76-90
Забито
45
38
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
3
7%
2
5%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
7
16%
8
21%
31-45
11
24%
10
26%
46-60
6
13%
7
18%
61-75
11
24%
9
24%
76-90
Пропущено
37
42
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
11
30%
30%
5
12%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
5
14%
10
24%
46-60
11
30%
30%
9
21%
61-75
6
16%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
9 раз 60%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
2
10 раз 34%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
86
114
59
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
69
212
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
218
1415
1316
623
326
326
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|57 - 42
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 37
|49
|4.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|56 - 50
|47
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 33
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|60 - 50
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 41
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|46 - 48
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|67 - 43
|63
|2.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|32 - 56
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 21
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 19
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 24
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|15 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
Исход игры
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7% (22)
Ничья
6.1% (2)
Атланта Юнайтед
27.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (27)
Меньше
18.18% (6)
Обе команды забьют
Да
87.88% (29)
Нет
12.12% (4)
Популярный счёт
2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
48.5% (16)
1:2 Атланта Юнайтед
21.2% (7)
1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
9.1% (3)
3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
6.1% (2)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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