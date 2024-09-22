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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:0
Перерыв
Орландо Сити
0'
1:0
30' Гол
Росси Диего
44' Желтая карточка
Мэцан Александру

Ход матча

30'
Росси Диего
(Кристиан Рамирез)
1:0
44'
Мэцан Александру
 
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Орландо Сити
1.84
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4.70
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Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
21
Чеберко
Евгений
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
13
Джексон
Азиэл
10
Росси
Диего
17
Кристиан
Рамирез
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
33
Кочевски
Джорджио
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Данкан
Коламбус Крю
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Орландо Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

М
0:2
М
0:2
М
4:3
М
2:2
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.82
1.55

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 14 (1) 0.48
Росси Диего 11 (1) 0.38
Кристиан Рамирез 7 0.24
Арфстен Макс 4 0.14
Рассел-Роу Джейсен 4 0.14
Фарси Мохамед 3 0.1
Моррис Эйдан 2 0.07
Морейра Стивен 2 0.07
Хинестроза Марино 2 0.07
Йебоа Яв 1 0.03
Мэцан Александру 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 12 (2) 0.4
Макгуайр Данкан 9 0.3
Ангуло Иван 4 0.13
Энрике Рамиро 4 0.13
Охеда Мартин 3 0.1
Муриэль Луис 3 (1) 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.07
Линн Джек 2 0.07
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Эрнандес Хуан 2 1
Джонс Деррик 2 1
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Мэцан Александру 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 10 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Шлегель Родриго 3 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Макгуайр Данкан 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0
Смит Кайл 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

5
7
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Орландо Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

27
20
Коламбус Крю
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Орландо Сити
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

32
27

Голы по времени матча

Забито

25
20
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
6
24%
8
40%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
28
3 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
2
15%
8
29%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
8%
6
21%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
5
38%
5
18%
61-75
3
23%
4
14%
76-90

Забито

29
24
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
0
0%
4
17%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
8
28%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
47%
6
38%
76-90

Забито

54
44
18 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
2
4%
5
11%
1-15
7
13%
10
23%
16-30
9
17%
5
11%
31-45
12
22%
6
14%
46-60
11
20%
6
14%
61-75
12
22%
12
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

28
44
10 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
4
14%
10
23%
1-15
1
4%
4
9%
16-30
5
18%
9
20%
31-45
3
11%
4
9%
46-60
5
18%
7
16%
61-75
10
36%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0
Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Орландо Сити

Точный счет

1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
6
1.5
7
8
4
9
2.5
4
11
3
10
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
8
6
5
10
2.5
4
10
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
21
8
15
13
1.5
15
14
9
19
2.5
8
21
5
23
3.5
2
27
2
26
4.5
1
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 14 8 7 57 - 42 50
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 14 7 7 51 - 37 49
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 14 5 10 56 - 50 47
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 9 8 42 - 33 45
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 12 7 10 60 - 50 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Остин
 Заявка 29 9 8 12 32 - 41 35
11.
Даллас
 Заявка 29 9 7 13 46 - 48 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 29 16 8 5 55 - 28 56
3.
Цинциннати
 Заявка 29 17 4 8 50 - 37 55
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 30 10 14 6 46 - 38 44
5.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 30 12 7 11 47 - 42 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 30 11 3 16 38 - 53 36
9.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 30 8 10 12 40 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 30 8 9 13 39 - 43 33
13.
Нэшвилл
 Заявка 29 8 8 13 29 - 44 32
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 31 7 8 16 36 - 53 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 10 1 3 33 - 16 31
3.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
7.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 8 4 2 26 - 13 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
8.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 19 20
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 10 1 3 26 - 20 31
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 15 6 3 6 22 - 27 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 15 3 5 7 12 - 19 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 16 2 5 9 17 - 26 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Мэцан Александру получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Кристиан Рамирез сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Орландо Сити
1.84
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4.70
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9.50
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Где смотреть матч Коламбус Крю 1:0 Орландо Сити онлайн

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Коламбус Крю
Орландо Сити
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