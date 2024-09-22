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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
4:3
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
30' Гол
Росси Диего
44' Желтая карточка
Мэцан Александру
2:0
51' Гол
Кристиан Рамирез
3:0
71' Гол
Эрнандес Хуан
3:1
74' Гол
Энрике Рамиро
77' Желтая карточка
Йебоа Яв
3:2
78' Пенальти
Муриэль Луис
81' Желтая карточка
Смит Кайл
4:2
85' Гол
Джексон Азиэл
89' Желтая карточка
Ангуло Иван
4:3
90' Гол
Муриэль Луис
90'+8
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
21
Чеберко
Евгений
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
13
Джексон
Азиэл
10
Росси
Диего
17
Кристиан
Рамирез
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
33
Кочевски
Джорджио
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Данкан
Коламбус Крю
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Орландо Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

М
0:2
М
0:2
М
4:3
М
2:2
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.82
1.55

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 15 (1) 0.52
Росси Диего 11 (1) 0.38
Кристиан Рамирез 8 0.28
Арфстен Макс 4 0.14
Рассел-Роу Джейсен 4 0.14
Фарси Мохамед 3 0.1
Моррис Эйдан 2 0.07
Морейра Стивен 2 0.07
Хинестроза Марино 2 0.07
Йебоа Яв 1 0.03
Мэцан Александру 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Джексон Азиэл 1 0.03
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 12 (2) 0.4
Макгуайр Данкан 9 0.3
Муриэль Луис 5 (2) 0.17
Энрике Рамиро 5 0.17
Ангуло Иван 4 0.13
Охеда Мартин 3 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.07
Линн Джек 2 0.07
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Эрнандес Хуан 2 1
Джонс Деррик 2 1
Йебоа Яв 3 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Мэцан Александру 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 10 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Шлегель Родриго 3 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Макгуайр Данкан 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Торрес Факундо 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

5
10
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Орландо Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

27
20
Коламбус Крю
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Орландо Сити
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

32
30

Голы по времени матча

Забито

29
23
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
7
24%
10
43%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
32
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
2
13%
8
25%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
6
38%
6
19%
61-75
5
31%
5
16%
76-90

Забито

29
24
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
0
0%
4
17%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
8
28%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
47%
6
38%
76-90

Забито

58
47
19 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
2
3%
5
11%
1-15
8
14%
10
21%
16-30
9
16%
5
11%
31-45
13
22%
6
13%
46-60
12
21%
7
15%
61-75
13
22%
14
30%
30%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

31
48
10 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
4
13%
10
21%
1-15
1
3%
5
10%
16-30
5
16%
9
19%
31-45
3
10%
5
10%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
12
39%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0
Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Орландо Сити

Точный счет

1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
2 раза 7%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
7
8
5
9
2.5
4
11
4
10
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
9
6
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
8
16
13
1.5
16
14
10
19
2.5
9
21
6
23
3.5
2
28
2
27
4.5
1
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Мэцан Александру получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Кристиан Рамирез сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коламбус Крю 4:3 Орландо Сити онлайн

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