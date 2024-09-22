Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
4:3
Конец матча
0'
1:0
30' ГолРосси Диего
44' Желтая карточкаМэцан Александру
2:0
51' ГолКристиан Рамирез
3:0
71' ГолЭрнандес Хуан
3:1
74' ГолЭнрике Рамиро
77' Желтая карточкаЙебоа Яв
3:2
78' ПенальтиМуриэль Луис
81' Желтая карточкаСмит Кайл
4:2
85' ГолДжексон Азиэл
89' Желтая карточкаАнгуло Иван
4:3
90' ГолМуриэль Луис
90'+8
Ход матча
30'
1:0
44'
51'
2:0
71'
3:0
74'
3:1
77'
78'
3:2
81'
85'
4:2
89'
90'
4:3
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
12 Джонс ДехуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Коламбус Крю
Орландо Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.82
1.55
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|15 (1)
|0.52
|Росси Диего
|11 (1)
|0.38
|Кристиан Рамирез
|8
|0.28
|Арфстен Макс
|4
|0.14
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.14
|Фарси Мохамед
|3
|0.1
|Моррис Эйдан
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|2
|0.07
|Хинестроза Марино
|2
|0.07
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|12 (2)
|0.4
|Макгуайр Данкан
|9
|0.3
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.17
|Энрике Рамиро
|5
|0.17
|Ангуло Иван
|4
|0.13
|Охеда Мартин
|3
|0.1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.07
|Линн Джек
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|1
|Джонс Деррик
|2
|1
|Йебоа Яв
|3
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|10
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Шлегель Родриго
|3
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
5
10
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Орландо Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
27
20
Коламбус Крю
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Орландо Сити
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
32
30
Голы по времени матча
Забито
29
23
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
7
24%
10
43%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
32
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
2
13%
8
25%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
6
38%
6
19%
61-75
5
31%
5
16%
76-90
Забито
29
24
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
0
0%
4
17%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
8
28%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
47%
6
38%
76-90
Забито
58
47
19 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
2
3%
5
11%
1-15
8
14%
10
21%
16-30
9
16%
5
11%
31-45
13
22%
6
13%
46-60
12
21%
7
15%
61-75
13
22%
14
30%
30%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
31
48
10 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
4
13%
10
21%
1-15
1
3%
5
10%
16-30
5
16%
9
19%
31-45
3
10%
5
10%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
12
39%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0
Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1
Результаты матчей
Коламбус Крю
Орландо Сити
Точный счет
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
2 раза 7%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
86
78
59
411
410
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
87
96
510
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
228
1613
1614
1019
921
623
228
227
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|2:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|59 - 42
|53
|3.
|0:3 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 40
|49
|4.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|56 - 50
|48
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 33
|46
|8.
|0:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|60 - 52
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|3:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 48
|37
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 41
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|2:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 53
|37
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|35 - 16
|34
|3.
|0:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|0:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 18
|31
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 20
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|2:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|3:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|2:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (8)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10