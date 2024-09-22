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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
33' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
38' Желтая карточка
Касканте Хулио
42' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
57' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
0:1
84' Гол
Карраскилья Адальберто
90' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
90'+10
1
Стувер
Брэд
3
Деслер
Миккел
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
7
Букари
Осман
10
Дриусси
Себастьян
17
Галлахер
Джон
9
Зардес
Гьяси
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
Остин
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Хьюстон Динамо

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
3:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 6 0.2
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.17
Рубио Диего 4 0.13
Зардес Гьяси 3 0.1
Галлахер Джон 3 0.1
Ринг Александр 2 (1) 0.07
Касканте Хулио 2 0.07
Гильерме дос Сантос 2 0.07
Вольфф Оуэн 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Букари Осман 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Ригони Эмилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.2
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.17
Блессинг Латиф 5 0.17
Ковальчик Себастьян 4 0.13
Басси Амине 3 0.1
Карраскилья Адальберто 3 0.1
Дорси Гриффин 3 0.1
Понсе Эсекель 3 (1) 0.1
Смит Брэд 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Сегал Габриэль 2 0.07
Эррера Эктор 1 0.03
Стирс Дэниэл 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 8 0
Валенсия Йохан 8 0
Дриусси Себастьян 6 1
Даниэль Перейра 7 0
Рубио Диего 6 0
Гильерме дос Сантос 6 0
Хайнс-Айк Брендан 4 1
Ринг Александр 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Фодри Си-Джей 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Хименес Эктор 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Стувер Брэд 1 0
Букари Осман 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 8 0
Дорси Гриффин 6 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Карраскилья Адальберто 5 0
Эррера Эктор 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Артур Хосе 4 0
Басси Амине 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Святченко Эрик 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хьюстон Динамо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

8
7
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Хьюстон Динамо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

6
18
Остин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Хьюстон Динамо
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
4
18%
10
43%
76-90

Пропущено

21
22
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
6
29%
4
18%
61-75
4
19%
4
18%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
4
40%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
19%
4
33%
46-60
5
24%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

32
42
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
3
9%
5
12%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
6
19%
8
19%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
6
19%
5
12%
61-75
8
25%
15
36%
76-90

Пропущено

42
34
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
14%
2
6%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
8
19%
10
29%
29%
46-60
11
26%
9
26%
61-75
4
10%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2
Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1

Результаты матчей

Остин
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Остин
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
1
14
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
24
6
9
21
1.5
12
18
2
28
2.5
4
26
1
29
3.5
3
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 31 17 7 7 61 - 44 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 29 13 7 9 47 - 38 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 31 8 7 16 49 - 57 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 16 12 3 1 39 - 22 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 16 6 4 6 33 - 28 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 16 7 4 5 23 - 19 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 26 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 15 (15)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
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