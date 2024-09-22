Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
2:2
Второй тайм: 74'
0'
1:0
5' ГолСарридж Сэм
1:1
9' ГолАкоста Лусиано
19' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
2:1
25' ГолСарридж Сэм
42' Желтая карточкаСарридж Сэм
2:2
53' ГолОрельяно Лука
Ход матча
5'
1:0
9'
1:1
19'
25'
2:1
42'
53'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бауэр
Джош
15
Язбек
Патрик
10
Мухтар
Хани
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мур ШакЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Нэшвилл
Цинциннати
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2.33
1.86
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
53
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|11
|0.37
|Мухтар Хани
|6 (3)
|0.2
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.1
|Бойд Тайлер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.03
|Мур Шак
|1
|0.03
|Циммерман Уокер
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|12 (2)
|0.4
|Кубо Юя
|10
|0.33
|Орельяно Лука
|9
|0.3
|Келси Кевин
|6
|0.2
|Буха Павел
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|3
|0.1
|Асад Ямиль
|2
|0.07
|Бэрд Кори
|2
|0.07
|Бупендза Аарон
|2
|0.07
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|6
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Сарридж Сэм
|4
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Уиллис Джо
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Аджаго Форстер
|2
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|7
|1
|Йедлин Деандре
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Мерфи Ян
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Орельяно Лука
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Цинциннати
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
10
3
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
8
22
Нэшвилл
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Цинциннати
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
21
27
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
2
7%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
2
10%
7
26%
61-75
4
19%
7
26%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
2
12%
6
32%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
1
10%
3
12%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
10%
8
32%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
4
40%
2
8%
76-90
Пропущено
25
16
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
6
24%
0
0%
1-15
6
24%
7
44%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
4
16%
2
13%
76-90
Забито
31
52
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
2
6%
5
10%
1-15
7
23%
2
4%
16-30
7
23%
10
19%
31-45
4
13%
15
29%
46-60
3
10%
11
21%
61-75
8
26%
9
17%
76-90
Пропущено
42
35
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
6
14%
3
9%
1-15
9
21%
9
26%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
6
14%
8
23%
46-60
5
12%
7
20%
61-75
9
21%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Цинциннати
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
510
114
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
131
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
236
821
1316
128
722
128
524
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|2:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|59 - 42
|53
|3.
|0:3 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 40
|49
|4.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|56 - 50
|48
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 33
|46
|8.
|0:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|60 - 52
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|3:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 48
|37
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 41
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|2:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 53
|37
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|35 - 16
|34
|3.
|0:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|0:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 18
|31
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 20
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|2:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|3:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|2:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (8)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10