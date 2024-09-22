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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
2:2
Второй тайм: 74'
Цинциннати
0'
1:0
5' Гол
Сарридж Сэм
1:1
9' Гол
Акоста Лусиано
19' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
2:1
25' Гол
Сарридж Сэм
42' Желтая карточка
Сарридж Сэм
2:2
53' Гол
Орельяно Лука

Ход матча

5'
Сарридж Сэм
(Вашингтон Тейлор)
1:0
9'
1:1
Акоста Лусиано
(Орельяно Лука)
19'
 
Авазьем Чидозье
25'
Сарридж Сэм
(Мухтар Хани)
2:1
42'
Сарридж Сэм
 
53'
2:2
Орельяно Лука
56'
 
Йедлин Деандре
Асад Ямиль
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Цинциннати
3.94
3.75
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5.80
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Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
25
Циммерман
Уокер
22
Бауэр
Джош
2
Ловитц
Дэниел
29
Гейнс
Джулиан
23
Вашингтон
Тейлор
15
Язбек
Патрик
27
Анунга
Брайан
10
Мухтар
Хани
24
Перес
Хонатан
9
Сарридж
Сэм
18
Челентано
Роман
6
Авазьем
Чидозье
12
Робинсон
Майлз
32
Мерфи
Ян
23
Орельяно
Лука
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
9
Джоаккини
Николас
17
Сантос
Сержио
II
Нэшвилл
5-3-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
Цинциннати

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:2
СИЦА
1:1
М
3:1
М
0:1
ТМК
6:3
М
1:1
М
3:6
М
3:0
М
2:2
Ю
1:1
Ю
3:3
Ю
1:1
Ю
0:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2.33
1.86

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
53

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 11 0.37
Мухтар Хани 6 (3) 0.2
Банбери Тил 3 (2) 0.1
Бойд Тайлер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (2) 0.4
Кубо Юя 10 0.33
Орельяно Лука 9 0.3
Келси Кевин 6 0.2
Буха Павел 4 0.13
Сантос Сержио II 3 0.1
Асад Ямиль 2 0.07
Бэрд Кори 2 0.07
Бупендза Аарон 2 0.07
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 6 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Сарридж Сэм 4 0
Анунга Брайан 2 1
Ловитц Дэниел 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Язбек Патрик 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 7 1
Йедлин Деандре 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Мерфи Ян 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Цинциннати
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

10
3
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

8
22
Нэшвилл
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Цинциннати
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
21

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

21
27
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
2
7%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
2
10%
7
26%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
0
0%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
2
12%
6
32%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
1
10%
3
12%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
10%
8
32%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
4
40%
2
8%
76-90

Пропущено

25
16
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
6
24%
0
0%
1-15
6
24%
7
44%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
4
16%
2
13%
76-90

Забито

31
52
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
2
6%
5
10%
1-15
7
23%
2
4%
16-30
7
23%
10
19%
31-45
4
13%
15
29%
46-60
3
10%
11
21%
61-75
8
26%
9
17%
76-90

Пропущено

42
35
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
6
14%
3
9%
1-15
9
21%
9
26%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
6
14%
8
23%
46-60
5
12%
7
20%
61-75
9
21%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Цинциннати

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
4
11
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
23
6
8
21
1.5
13
16
1
28
2.5
7
22
1
28
3.5
5
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Асад Ямиль уходит с поля. Йедлин Деандре выходит вместо него
  • 53'
    Г О О О О Л - Орельяно Лука бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Сарридж Сэм получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 25'
    Мухтар Хани сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Цинциннати
    3.94
    3.75
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    5.80
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