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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
2:2
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
5' Гол
Сарридж Сэм
1:1
9' Гол
Акоста Лусиано
19' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
2:1
25' Гол
Сарридж Сэм
41' Желтая карточка
Сарридж Сэм
2:2
52' Гол
Орельяно Лука
74' Желтая карточка
Мерфи Ян
75' Желтая карточка
Годой Анибал
79' Желтая карточка
Йедлин Деандре
90' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
90' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
90'+5
1
Уиллис
Джо
25
Циммерман
Уокер
22
Бауэр
Джош
2
Ловитц
Дэниел
29
Гейнс
Джулиан
23
Вашингтон
Тейлор
15
Язбек
Патрик
27
Анунга
Брайан
10
Мухтар
Хани
24
Перес
Хонатан
9
Сарридж
Сэм
18
Челентано
Роман
6
Авазьем
Чидозье
12
Робинсон
Майлз
32
Мерфи
Ян
23
Орельяно
Лука
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
9
Джоаккини
Николас
17
Сантос
Сержио
II
Нэшвилл
5-3-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
Цинциннати

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:2
СИЦА
1:1
М
3:1
М
0:1
ТМК
6:3
М
1:1
М
3:6
М
3:0
М
2:2
Ю
1:1
Ю
3:3
Ю
1:1
Ю
0:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2.33
1.86

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
53

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 11 0.37
Мухтар Хани 6 (3) 0.2
Банбери Тил 3 (2) 0.1
Бойд Тайлер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (2) 0.4
Кубо Юя 10 0.33
Орельяно Лука 9 0.3
Келси Кевин 6 0.2
Буха Павел 4 0.13
Сантос Сержио II 3 0.1
Асад Ямиль 2 0.07
Бэрд Кори 2 0.07
Бупендза Аарон 2 0.07
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 7 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Ловитц Дэниел 4 0
Сарридж Сэм 4 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Язбек Патрик 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 9 0
Нвободо Обинна 7 1
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Цинциннати
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

12
5
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

8
22
Нэшвилл
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Цинциннати
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
21

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

23
29
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
9%
3
10%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
7
30%
4
14%
31-45
3
13%
8
28%
46-60
2
9%
7
24%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
5%
4
19%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
3
16%
6
29%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
2
10%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
1
10%
3
12%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
10%
8
32%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
4
40%
2
8%
76-90

Пропущено

25
16
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
6
24%
0
0%
1-15
6
24%
7
44%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
4
16%
2
13%
76-90

Забито

33
54
18 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
3
9%
6
11%
1-15
8
24%
2
4%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
4
12%
16
30%
30%
46-60
3
9%
11
20%
61-75
8
24%
9
17%
76-90

Пропущено

44
37
23 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
7
16%
4
11%
1-15
9
20%
10
27%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
7
16%
8
22%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
9
20%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Цинциннати

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
5
10
1
15
2.5
4
11
1
15
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
24
6
9
21
1.5
14
16
1
29
2.5
7
23
1
29
3.5
5
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 31 17 7 7 61 - 44 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 29 13 7 9 47 - 38 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 31 8 7 16 49 - 57 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 16 12 3 1 39 - 22 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 16 6 4 6 33 - 28 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 16 7 4 5 23 - 19 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 26 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 15 (15)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сарридж Сэм получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 25'
      Мухтар Хани сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Сарридж Сэм бьет в цель!
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