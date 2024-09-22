Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
Ход матча
36'
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
25 матчей
52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.54
0.67
Среднее время на гол
58
135
Всего голов
50
21
Голов в среднем за матч
2
0.84
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
45
107
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|9
|0.3
|Томми Эрик
|7
|0.23
|Пулидо Алан
|7
|0.23
|Расселл Джонни
|4
|0.13
|Дэвис Якоб
|3
|0.1
|Африфа Стивен
|3
|0.1
|Вальтер Реми
|3
|0.1
|Саллой Даниэль
|2
|0.07
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Варгас Аленис
|2
|0.07
|Росеро Даниэль
|2
|0.07
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|Ляйбольд Тим
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|10
|0.34
|Олувасейи Тани
|8
|0.28
|Лод Робин
|6
|0.21
|Чжон Сан Бин
|4
|0.14
|Пукки Теэму
|4
|0.14
|Йебоа Келвин
|4 (3)
|0.14
|Дотсон Хассани
|3
|0.1
|Ариага Кервин
|3
|0.1
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|10
|1
|Родригес Мемо
|6
|0
|Расселл Джонни
|5
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Бассонг Зохран
|3
|1
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|3
|0
|Агада Уильям
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
|Варгас Аленис
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Тапиас Мигель
|4
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Jefferson Diaz
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
16
10
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
8
15
Спортинг Канзас-Сити
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Миннесота Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
28
20
Упущенные победы
24
25
Голы по времени матча
Забито
33
24
18 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
4
12%
3
13%
1-15
9
27%
3
13%
16-30
5
15%
6
25%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
7
21%
3
13%
76-90
Пропущено
27
27
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
11%
2
7%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
6
22%
4
15%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
8
30%
30%
5
19%
61-75
7
26%
9
33%
76-90
Забито
18
23
3 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
6
33%
4
17%
61-75
4
22%
7
30%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
4
18%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
6
22%
5
23%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
18%
76-90
Забито
51
47
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
8%
5
11%
1-15
10
20%
8
17%
16-30
7
14%
9
19%
31-45
8
16%
7
15%
46-60
11
22%
8
17%
61-75
11
22%
10
21%
76-90
Пропущено
54
49
20 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
4
7%
6
12%
1-15
4
7%
9
18%
16-30
12
22%
9
18%
31-45
5
9%
4
8%
46-60
14
26%
8
16%
61-75
15
28%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3
Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
411
95
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
254
1515
1712
723
623
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|2:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|59 - 42
|53
|3.
|0:3 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 40
|49
|4.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|56 - 50
|48
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 33
|46
|8.
|0:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|60 - 52
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|3:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 48
|37
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 41
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|2:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 53
|37
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|35 - 16
|34
|3.
|0:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|0:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 18
|31
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 20
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|2:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|3:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|2:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (8)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10