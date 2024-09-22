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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
 
Прерван
Миннесота Юнайтед

Ход матча

36'
Дэвис Якоб
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.35
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Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
54
Вальтер
Реми
30
Африфа
Стивен
26
Томми
Эрик
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
97
Сент-Клэр
Дейн
28
Jefferson
Diaz
15
Боксолл
Михаэл
67
Харви
Карлос
8
Росалес
Джозеф
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
26
Joaquin
Pereyra1
14
Олувасейи
Тани
9
Йебоа
Келвин
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Голы

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.54
0.67

Среднее время на гол

58
135

Всего голов

50
21

Голов в среднем за матч

2
0.84

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

45
107

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 9 0.3
Томми Эрик 7 0.23
Пулидо Алан 7 0.23
Расселл Джонни 4 0.13
Дэвис Якоб 3 0.1
Африфа Стивен 3 0.1
Вальтер Реми 3 0.1
Саллой Даниэль 2 0.07
Родригес Мемо 2 0.07
Варгас Аленис 2 0.07
Росеро Даниэль 2 0.07
Радоя Неманья 1 0.03
Ляйбольд Тим 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 10 0.34
Олувасейи Тани 8 0.28
Лод Робин 6 0.21
Чжон Сан Бин 4 0.14
Пукки Теэму 4 0.14
Йебоа Келвин 4 (3) 0.14
Дотсон Хассани 3 0.1
Ариага Кервин 3 0.1
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 10 1
Родригес Мемо 6 0
Расселл Джонни 5 0
Радоя Неманья 5 0
Бассонг Зохран 3 1
Фонтас Андреу 4 0
Ляйбольд Тим 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 3 0
Агада Уильям 1 1
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Володер Роберт 1 0
Варгас Аленис 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 6 1
Боксолл Михаэл 7 0
Тапиас Мигель 4 1
Трапп Уилл 5 0
Чжон Сан Бин 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Jefferson Diaz 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

16
10
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

8
15
Спортинг Канзас-Сити
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Миннесота Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

28
20

Упущенные победы

24
25

Голы по времени матча

Забито

33
24
18 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
4
12%
3
13%
1-15
9
27%
3
13%
16-30
5
15%
6
25%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
7
21%
3
13%
76-90

Пропущено

27
27
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
11%
2
7%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
6
22%
4
15%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
8
30%
30%
5
19%
61-75
7
26%
9
33%
76-90

Забито

18
23
3 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
6
33%
4
17%
61-75
4
22%
7
30%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
4
18%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
6
22%
5
23%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
18%
76-90

Забито

51
47
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
8%
5
11%
1-15
10
20%
8
17%
16-30
7
14%
9
19%
31-45
8
16%
7
15%
46-60
11
22%
8
17%
61-75
11
22%
10
21%
76-90

Пропущено

54
49
20 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
4
7%
6
12%
1-15
4
7%
9
18%
16-30
12
22%
9
18%
31-45
5
9%
4
8%
46-60
14
26%
8
16%
61-75
15
28%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3
Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
8
7
6
9
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
9
5
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
25
4
15
15
1.5
17
12
7
23
2.5
6
23
1
29
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Джейк Дэвис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.35
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3.85
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3.85
Все Коэффициенты
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Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
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