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  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
3:0
Второй тайм: 76'
Лос-Анджелес
0'
20' Желтая карточка
Веласко Алан
1:0
28' Гол
Муса Петар
50' Желтая карточка
Гонсалес Омар
57' Желтая карточка
Сегура Эдди
2:0
61' Гол
Дельгадо Патриксон
3:0
63' Гол
Фаррингтон Логан
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
4
Фарфан
Марко
5
Тейшейра
Руан
6
Дельгадо
Патриксон
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
20
Веласко
Алан
12
Хасал
Томас
24
Холлингсхед
Райан
25
Шано
Максим
4
Сегура
Эдди
2
Кампос
Омар
11
Тильман
Тимоти
20
Атуэста
Эдуард
8
О'Брайен
Льюис
30
Моралес
Давид
23
Камара
Кей
27
Ордаз
Натан
Даллас
3-4-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Лос-Анджелес

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
2:3
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
110

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 15 (1) 0.5
Феррейра Хесус 5 (1) 0.17
Фаррингтон Логан 4 0.13
Дельгадо Патриксон 4 0.13
Арриола Пол 4 (1) 0.13
Берджесс Нкоси 3 0.1
Льетгет Себастьян 2 0.07
Ильяраменди Асьер 2 0.07
Джункуа Сэм 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Фрейзер Лиам 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Веласко Алан 1 (1) 0.03
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 17 (7) 0.59
Богуш Матеуш 14 0.48
Оливера Кристиан 5 0.17
Тильман Тимоти 4 0.14
Камара Кей 3 0.1
Атуэста Эдуард 2 0.07
Моралес Давид 2 0.07
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 6 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Фарфан Марко 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Джункуа Сэм 2 0
Веласко Алан 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Гонсалес Омар 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Tarik Scott 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 8 1
Паленсия Серги 6 1
Тильман Тимоти 7 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Шано Максим 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Лонг Аарон 2 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Даллас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
9
Даллас
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Лос-Анджелес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

8
31
Даллас
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (11)
52% (15)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

15
40

Голы по времени матча

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
7
26%
3
15%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
4
15%
5
25%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
2
11%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
4
21%
76-90

Забито

19
32
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
4
21%
7
22%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
5
26%
5
16%
61-75
4
21%
6
19%
76-90

Пропущено

27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
6
22%
3
18%
76-90

Забито

46
52
19 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
5
11%
8
15%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
9
20%
8
15%
46-60
10
22%
8
15%
61-75
8
17%
11
21%
76-90

Пропущено

48
36
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
8
17%
2
6%
1-15
8
17%
5
14%
16-30
5
10%
9
25%
31-45
8
17%
7
19%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
12
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4
Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1

Результаты матчей

Даллас
Лос-Анджелес

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
3:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Даллас
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
4
1.5
9
6
4
10
2.5
5
10
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
11
1.5
7
6
1
14
2.5
2
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
5
14
15
1.5
16
12
5
24
2.5
7
21
2
27
3.5
2
26
1
28
4.5
2
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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    Даллас
    Ничья
    Лос-Анджелес
    3.13
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