Тур: 1. Стадион: Тойота.
3:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаВеласко Алан
1:0
28' ГолМуса Петар
51' Желтая карточкаГонсалес Омар
57' Желтая карточкаСегура Эдди
2:0
60' ГолДельгадо Патриксон
3:0
62' ГолФаррингтон Логан
85' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
3:1
86' ГолАтуэста Эдуард
90' Желтая карточкаЛонг Аарон
90'+8
Ход матча
20'
28'
1:0
51'
57'
60'
62'
86'
3:1
90'
30
Пас
Мартен
20
Веласко
Алан
12
Хасал
Томас
25
Шано
Максим
23
Камара
Кей
27
Ордаз
Натан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Веласко АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Запасные игроки
-
31 Очоа ДэвидВратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Буанга ДенисНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Даллас
Лос-Анджелес
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.82
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
110
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|15 (1)
|0.5
|Феррейра Хесус
|5 (1)
|0.17
|Фаррингтон Логан
|4
|0.13
|Дельгадо Патриксон
|4
|0.13
|Арриола Пол
|4 (1)
|0.13
|Берджесс Нкоси
|3
|0.1
|Льетгет Себастьян
|2
|0.07
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Фрейзер Лиам
|1
|0.03
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Веласко Алан
|1 (1)
|0.03
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|17 (7)
|0.59
|Богуш Матеуш
|14
|0.48
|Оливера Кристиан
|5
|0.17
|Тильман Тимоти
|4
|0.14
|Камара Кей
|3
|0.1
|Атуэста Эдуард
|3
|0.1
|Моралес Давид
|2
|0.07
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|7
|0
|Арриола Пол
|6
|0
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Фаррингтон Логан
|3
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Веласко Алан
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Нтсабеленг Тсики
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Паленсия Серги
|6
|1
|Тильман Тимоти
|7
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
7
10
Даллас
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Лос-Анджелес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
8
31
Даллас
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Лос-Анджелес
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
15
41
Голы по времени матча
Забито
30
21
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
4
13%
6
29%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
9%
1-15
4
18%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
32%
4
18%
76-90
Забито
19
32
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
4
21%
7
22%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
5
26%
5
16%
61-75
4
21%
6
19%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
6
22%
3
18%
76-90
Забито
49
53
20 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
5
10%
8
15%
1-15
7
14%
7
13%
16-30
8
16%
10
19%
31-45
10
20%
8
15%
46-60
11
22%
8
15%
61-75
8
16%
12
23%
76-90
Пропущено
49
39
21 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
8
16%
2
5%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
5
10%
9
23%
31-45
8
16%
8
21%
46-60
7
14%
7
18%
61-75
13
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4
Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1
Результаты матчей
Даллас
Лос-Анджелес
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
3:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Даллас
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
114
96
510
510
114
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
411
77
114
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
245
1515
1613
624
722
228
227
129
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|31
|17
|7
|7
|61 - 44
|58
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|60 - 45
|51
|3.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|58 - 50
|50
|4.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|0:2 Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 38
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|9.
|1:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|49 - 48
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 49
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|32 - 42
|35
|12.
|2:1 Заявка
|30
|6
|13
|11
|43 - 57
|31
|13.
|0:1 Заявка
|31
|8
|7
|16
|49 - 57
|31
|14.
|1:2 Заявка
|30
|5
|3
|22
|37 - 69
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|38 - 55
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|39 - 22
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 28
|22
|11.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|2:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|0:2 Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 19
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|2:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|2:1 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|12 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Портленд Тимберс
|Феррейра Эвандер
|15 (15)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10