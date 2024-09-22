Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
23'
20
Ронен
Коннор
77
Япи
Даррен
23
Бассетт
Коул
27
О'Нил
Шейн
47
Томпсон
Коси
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Торонто
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.44
Среднее время на гол
50
202
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.37
0.74
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
65
122
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|14 (4)
|0.47
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.33
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.3
|Кабрал Кевин
|5
|0.17
|Харрис Кельвин
|4
|0.13
|Льюис Джонатан
|3
|0.1
|Япи Даррен
|2
|0.07
|Бомбито Мойзе
|2
|0.07
|Фернандес Омир
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.26
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0.23
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.13
|Керр Деандре
|3
|0.1
|Этьенн Дерик
|3
|0.1
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.06
|Осорио Джонатан
|2
|0.06
|Спайсер Тайрис
|2
|0.06
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Флорес Дейби
|1
|0.03
|Франклин Кобе
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Даррен
|5
|1
|Наварро Рафа
|6
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Харрис Кельвин
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|9
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|8
|0
|Осорио Джонатан
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|О'Нил Шейн
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Томпсон Коси
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Мабика Айме
|1
|0
|Керр Деандре
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Торонто
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
5
7
Колорадо Рэпидс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Торонто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
23
Упущенные победы
16
15
Колорадо Рэпидс
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Торонто
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
34
24
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
28
12
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
7%
2
17%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
8
29%
2
17%
31-45
3
11%
3
25%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
4
33%
76-90
Пропущено
20
26
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
20%
10
38%
76-90
Забито
27
25
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
15%
4
16%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
6
22%
4
16%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
7
26%
7
28%
76-90
Пропущено
31
28
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
3
11%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
5
16%
8
29%
61-75
6
19%
9
32%
76-90
Забито
55
37
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
6
11%
6
16%
1-15
5
9%
4
11%
16-30
13
24%
7
19%
31-45
9
16%
7
19%
46-60
7
13%
2
5%
61-75
15
27%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
51
54
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 40
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
10
20%
2
4%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
20%
7
13%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
10
20%
19
35%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1
Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Торонто
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
4:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
104
78
59
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
87
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
237
1811
1020
920
327
227
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|2:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|59 - 42
|53
|3.
|0:3 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 40
|49
|4.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|56 - 50
|48
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 33
|46
|8.
|0:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|60 - 52
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|3:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 48
|37
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 41
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|2:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 53
|37
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|35 - 16
|34
|3.
|0:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|0:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 18
|31
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 20
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|2:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|3:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|2:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (8)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10