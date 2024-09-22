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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 37'
Торонто
0'
23' Желтая карточка
Ларраз Оливер

Ход матча

23'
Ларраз Оливер
 
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Торонто
1.74
6.25
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5.74
Все Коэффициенты
95
Стеффен
Закари
22
Андерсон
Себастьян
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Кэннон
Реджи
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
77
Япи
Даррен
10
Михайлович
Джордже
23
Бассетт
Коул
9
Наварро
Рафа
1
Джонсон
Шон
6
Мабика
Айме
17
Рустед
Сигурд
27
О'Нил
Шейн
19
Франклин
Кобе
47
Томпсон
Коси
20
Флорес
Дейби
23
Сервания
Брандон
16
Спайсер
Тайрис
99
Овусу
Принс-Осеи
11
Этьенн
Дерик
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Торонто
3-5-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Торонто

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
0:0
М
3:2
М
2:0
ЛЧК
0:0
ЛЧК
0:2
М
1:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
3:2
М
1:0
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.44

Среднее время на гол

50
202

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.37
0.74

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
122

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.47
Михайлович Джордже 10 (3) 0.33
Бассетт Коул 9 (1) 0.3
Кабрал Кевин 5 0.17
Харрис Кельвин 4 0.13
Льюис Джонатан 3 0.1
Япи Даррен 2 0.07
Бомбито Мойзе 2 0.07
Фернандес Омир 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.26
Овусу Принс-Осеи 7 0.23
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.13
Керр Деандре 3 0.1
Этьенн Дерик 3 0.1
Лонгстафф Мэттью 2 0.06
Осорио Джонатан 2 0.06
Спайсер Тайрис 2 0.06
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 6 0
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Харрис Кельвин 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 9 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 8 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
О'Нил Шейн 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Томпсон Коси 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Мабика Айме 1 0
Керр Деандре 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Торонто
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
7
Колорадо Рэпидс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Торонто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
23

Упущенные победы

16
15
Колорадо Рэпидс
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Торонто
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

34
24

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

28
12
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
7%
2
17%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
8
29%
2
17%
31-45
3
11%
3
25%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
4
33%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
20%
10
38%
76-90

Забито

27
25
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
15%
4
16%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
6
22%
4
16%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
7
26%
7
28%
76-90

Пропущено

31
28
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
3
11%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
5
16%
8
29%
61-75
6
19%
9
32%
76-90

Забито

55
37
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
6
11%
6
16%
1-15
5
9%
4
11%
16-30
13
24%
7
19%
31-45
9
16%
7
19%
46-60
7
13%
2
5%
61-75
15
27%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

51
54
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 40
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
10
20%
2
4%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
20%
7
13%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
10
20%
19
35%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1
Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Торонто

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
4:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
4
1.5
7
8
5
9
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
3
12
4
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
23
7
18
11
1.5
10
20
9
20
2.5
3
27
2
27
3.5
1
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Ларраз Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Торонто
1.74
6.25
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5.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто онлайн

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Торонто
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