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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:0
Конец матча
Торонто
0'
23' Желтая карточка
Ларраз Оливер
37' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
43' Желтая карточка
О'Нил Шейн
1:0
52' Гол
Кэннон Реджи
70' Желтая карточка
Флорес Дейби
81' Желтая карточка
Розенберри Киган
89' Желтая карточка
Мабика Айме
2:0
90' Пенальти
Михайлович Джордже
90' Желтая карточка
Керр Деандре
90'+6
95
Стеффен
Закари
22
Андерсон
Себастьян
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Кэннон
Реджи
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
77
Япи
Даррен
10
Михайлович
Джордже
23
Бассетт
Коул
9
Наварро
Рафа
1
Джонсон
Шон
6
Мабика
Айме
17
Рустед
Сигурд
27
О'Нил
Шейн
19
Франклин
Кобе
47
Томпсон
Коси
20
Флорес
Дейби
23
Сервания
Брандон
16
Спайсер
Тайрис
99
Овусу
Принс-Осеи
11
Этьенн
Дерик
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Торонто
3-5-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Торонто

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
0:0
М
3:2
М
2:0
ЛЧК
0:0
ЛЧК
0:2
М
1:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
3:2
М
1:0
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.44

Среднее время на гол

50
202

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.37
0.74

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
122

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.47
Михайлович Джордже 11 (4) 0.37
Бассетт Коул 9 (1) 0.3
Кабрал Кевин 5 0.17
Харрис Кельвин 4 0.13
Льюис Джонатан 3 0.1
Япи Даррен 2 0.07
Бомбито Мойзе 2 0.07
Фернандес Омир 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.26
Овусу Принс-Осеи 7 0.23
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.13
Керр Деандре 3 0.1
Этьенн Дерик 3 0.1
Лонгстафф Мэттью 2 0.06
Осорио Джонатан 2 0.06
Спайсер Тайрис 2 0.06
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 6 0
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Харрис Кельвин 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 9 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 9 0
О'Нил Шейн 6 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Томпсон Коси 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Мабика Айме 2 0
Керр Деандре 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Торонто
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
7
Колорадо Рэпидс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Торонто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
23

Упущенные победы

16
15
Колорадо Рэпидс
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Торонто
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

34
24

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

30
12
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
7%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
8
27%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
30%
4
33%
76-90

Пропущено

20
28
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
20%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
4
20%
11
39%
76-90

Забито

27
25
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
15%
4
16%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
6
22%
4
16%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
7
26%
7
28%
76-90

Пропущено

31
28
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
3
11%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
5
16%
8
29%
61-75
6
19%
9
32%
76-90

Забито

57
37
24 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
6
11%
6
16%
1-15
5
9%
4
11%
16-30
13
23%
7
19%
31-45
10
18%
7
19%
46-60
7
12%
2
5%
61-75
16
28%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

51
56
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 42
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
10
20%
2
4%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
20%
7
13%
31-45
8
16%
11
20%
46-60
7
14%
11
20%
61-75
10
20%
20
36%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1
Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Торонто

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
11
4
1.5
7
8
5
10
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
7
8
7
1.5
3
13
4
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
23
8
19
11
1.5
10
21
9
21
2.5
3
28
2
28
3.5
1
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 31 17 7 7 61 - 44 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 29 13 7 9 47 - 38 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 31 8 7 16 49 - 57 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 16 12 3 1 39 - 22 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 16 6 4 6 33 - 28 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 16 7 4 5 23 - 19 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 26 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 15 (15)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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    • 46'
      Сервания Брандон уходит с поля. Мэттью Лонгстафф выходит вместо него
    • 46'
      Спайсер Тайрис уходит с поля. Ларьи Ричи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      О'Нил Шейн получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Овусу Принс-Осеи получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Ларраз Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто онлайн

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