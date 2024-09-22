Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
10'
22'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
11
Антони
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед
39 матчей
35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.7
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.84
1.35
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
69
48
Голов в среднем за матч
1.77
1.23
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.57
|Гомес Карлос III
|13
|0.43
|Джулио Андерсон
|9
|0.3
|Луна Диего
|6
|0.2
|Катранис Александрос
|3
|0.1
|Крукс Мэтт
|2
|0.07
|Охеда Брайан
|2
|0.07
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.07
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|14 (3)
|0.47
|Родригес Джонатан
|14 (1)
|0.47
|Мора Фелипе
|14 (1)
|0.47
|Морено Сантьяго
|6
|0.2
|Антони
|4
|0.13
|Уильямсон Эрик
|2
|0.07
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|8
|1
|Феррейра Эвандер
|7
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Уильямсон Эрик
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Айяла Давид
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Портленд Тимберс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
17
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
21
36
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Портленд Тимберс
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
22
53
Голы по времени матча
Забито
34
23
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
5
15%
8
35%
61-75
8
24%
5
22%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
4
17%
76-90
Забито
23
38
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
8
21%
16-30
6
26%
6
16%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
6
26%
10
26%
76-90
Пропущено
27
25
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
6
22%
7
28%
31-45
6
22%
7
28%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
8
30%
30%
2
8%
76-90
Забито
57
61
28 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
4
7%
7
11%
1-15
11
19%
11
18%
16-30
13
23%
8
13%
31-45
6
11%
8
13%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
14
25%
15
25%
76-90
Пропущено
42
49
19 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 24
5
12%
6
12%
1-15
4
10%
5
10%
16-30
10
24%
12
24%
31-45
7
17%
13
27%
46-60
5
12%
7
14%
61-75
11
26%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
Точный счет
3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
13 раз 45%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
123
77
78
311
510
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
78
95
312
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
263
1613
218
1019
821
524
524
326
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|59 - 44
|55
|2.
|2:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|59 - 42
|53
|3.
|0:3 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 40
|49
|4.
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|56 - 50
|48
|5.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|47 - 36
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 33
|46
|8.
|0:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|60 - 52
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|48 - 48
|39
|10.
|3:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 48
|37
|11.
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 41
|36
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|49 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|29
|5
|3
|21
|36 - 67
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|2:2 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|11
|4
|16
|38 - 53
|37
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|2:2 Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|35 - 16
|34
|3.
|0:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|4.
|0:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 18
|31
|6.
|3:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 20
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|33 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|2:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|21 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|3:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|2:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (8)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10