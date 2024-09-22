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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:0
Первый тайм: 37'
Портленд Тимберс
0'
1:0
10' Гол
Dominik Marczuk
2:0
22' Гол
Луна Диего

Ход матча

10'
Dominik Marczuk
(Джулио Андерсон)
1:0
22'
Луна Диего
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Портленд Тимберс
1.80
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7.88
6.80
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Все Коэффициенты
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
92
Калискан
Ноэль
11
Dominik
Marczuk
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
24
Айяла
Давид
19
Уильямсон
Эрик
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
9
Мора
Фелипе
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

39 матчей

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

М
3:0
М
2:1
М
0:0
ОК
3:4
М
3:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
6:1
М
3:2
М
2:1
М
4:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
3:0
М
1:4
М
2:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
0:1
М
0:1
ОК
2:0
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
4:2
М
3:3
ОК
2:1
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
1:0

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.35

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

69
48

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.57
Гомес Карлос III 13 0.43
Джулио Андерсон 9 0.3
Луна Диего 6 0.2
Катранис Александрос 3 0.1
Крукс Мэтт 2 0.07
Охеда Брайан 2 0.07
Вера Брайан 2 (1) 0.07
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 14 (3) 0.47
Родригес Джонатан 14 (1) 0.47
Мора Фелипе 14 (1) 0.47
Морено Сантьяго 6 0.2
Антони 4 0.13
Уильямсон Эрик 2 0.07
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Араухо Мигель 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Крукс Мэтт 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Катранис Александрос 6 0
Енели Эмека 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Глэд Джастин 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Чанг Майкель 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 7 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Миллер Камаль 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Уильямсон Эрик 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Портленд Тимберс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
17
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

21
36
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Портленд Тимберс
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

22
53

Голы по времени матча

Забито

34
23
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
5
15%
8
35%
61-75
8
24%
5
22%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
4
17%
76-90

Забито

23
38
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
8
21%
16-30
6
26%
6
16%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
6
26%
10
26%
76-90

Пропущено

27
25
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
6
22%
7
28%
31-45
6
22%
7
28%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
8
30%
30%
2
8%
76-90

Забито

57
61
28 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
4
7%
7
11%
1-15
11
19%
11
18%
16-30
13
23%
8
13%
31-45
6
11%
8
13%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
14
25%
15
25%
76-90

Пропущено

42
49
19 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 24
5
12%
6
12%
1-15
4
10%
5
10%
16-30
10
24%
12
24%
31-45
7
17%
13
27%
46-60
5
12%
7
14%
61-75
11
26%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

Точный счет

3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
13 раз 45%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
12
3
7
7
2.5
7
8
3
11
3.5
5
10
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
9
5
3
12
2.5
1
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
26
3
16
13
1.5
21
8
10
19
2.5
8
21
5
24
3.5
5
24
3
26
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 30 16 7 7 59 - 44 55
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 30 15 8 7 59 - 42 53
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 29 14 7 8 51 - 40 49
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 30 14 6 10 56 - 50 48
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 13 7 8 47 - 36 46
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 33 46
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 30 12 7 11 60 - 52 43
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 11 6 12 48 - 48 39
10.
Даллас
 3:0 Заявка 30 10 7 13 49 - 48 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 30 9 9 12 32 - 41 36
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 8 7 15 49 - 56 31
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 5 3 21 36 - 67 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 2:2 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 0:0 Заявка 31 11 4 16 38 - 53 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 11 1 3 35 - 16 34
3.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 18 31
6.
Даллас
 3:0 Заявка 15 9 2 4 31 - 20 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 6 4 5 33 - 27 22
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 20 24
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 15 3 3 9 21 - 28 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 3:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Торонто
 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 26 16
9.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 2:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Портленд Тимберс
1.80
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7.88
6.80
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Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс онлайн

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