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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
3:3
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
10' Гол
Dominik Marczuk
2:0
22' Гол
Луна Диего
48' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
55' Желтая карточка
Миллер Камаль
57' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
2:1
62' Гол
Антони
72' Желтая карточка
Катранис Александрос
2:2
76' Гол
Феррейра Эвандер
3:2
90' Гол
Гонсалвеш Диогу
3:3
90' Гол
Родригес Джонатан
90'+12
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
92
Калискан
Ноэль
11
Dominik
Marczuk
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
24
Айяла
Давид
19
Уильямсон
Эрик
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
9
Мора
Фелипе
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

39 матчей

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

М
3:0
М
2:1
М
0:0
ОК
3:4
М
3:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
6:1
М
3:2
М
2:1
М
4:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
3:0
М
1:4
М
2:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
0:1
М
0:1
ОК
2:0
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
4:2
М
3:3
ОК
2:1
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
1:0

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.35

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

69
48

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.57
Гомес Карлос III 13 0.43
Джулио Андерсон 9 0.3
Луна Диего 6 0.2
Катранис Александрос 3 0.1
Крукс Мэтт 2 0.07
Охеда Брайан 2 0.07
Вера Брайан 2 (1) 0.07
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Гонсалвеш Диогу 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 15 (3) 0.5
Родригес Джонатан 15 (1) 0.5
Мора Фелипе 14 (1) 0.47
Морено Сантьяго 6 0.2
Антони 5 0.17
Уильямсон Эрик 2 0.07
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Араухо Мигель 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Крукс Мэтт 7 0
Катранис Александрос 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Енели Эмека 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Глэд Джастин 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Чанг Майкель 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 8 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Миллер Камаль 6 0
Уильямсон Эрик 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Портленд Тимберс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
20
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

21
36
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Портленд Тимберс
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

25
56

Голы по времени матча

Забито

37
26
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
8%
2
8%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
5
14%
9
35%
61-75
9
24%
7
27%
76-90

Пропущено

18
27
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
17%
5
19%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Забито

23
38
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
8
21%
16-30
6
26%
6
16%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
6
26%
10
26%
76-90

Пропущено

27
25
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
6
22%
7
28%
31-45
6
22%
7
28%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
8
30%
30%
2
8%
76-90

Забито

60
64
30 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
5
8%
7
11%
1-15
12
20%
11
17%
16-30
13
22%
8
13%
31-45
6
10%
8
13%
46-60
9
15%
13
20%
61-75
15
25%
17
27%
76-90

Пропущено

45
52
19 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
5
11%
7
13%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
10
22%
12
23%
31-45
7
16%
13
25%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
13
29%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

Точный счет

3:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
13 раз 43%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
12
3
8
7
2.5
7
8
3
12
3.5
5
10
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
10
5
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
27
3
17
13
1.5
22
8
11
19
2.5
9
21
5
25
3.5
5
25
3
27
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 12 6 12 50 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 8 7 16 49 - 58 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 15 (15)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Катранис Александрос сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Луна Диего бьет в цель!
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