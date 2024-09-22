Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:2
Второй тайм: 51'
0'
0:1
4' ГолТойхерт Седрик
0:2
12' ПенальтиХартель Марсель
39' Желтая карточкаХартель Марсель
1:2
40' ГолЭбобисс Жереми
Ход матча
4'
0:1
12'
0:2
39'
40'
1:2
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
15
Яро
Джошуа
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
21
Альм
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
71 Riley Lynch
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Кляйн ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рид ДжейденНападающий
-
11 Simon Becher
-
Главный тренер: John Hackworth
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сент-Луис Сити
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.23
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.17
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.13
|Hernan Lopez
|4
|0.13
|Тоньяо
|3
|0.1
|Марье Поль
|3
|0.1
|Киканович Бенджамин
|3
|0.1
|Коста Витор
|2
|0.07
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|Джадд Престон
|1
|0.03
|Боуда Уссени
|1
|0.03
|Акапо Карлос
|0
|0
|Юилл Джексон
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.17
|Лёвен Эдуард
|4 (3)
|0.13
|Тойхерт Седрик
|4
|0.13
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.13
|Вассилев Индиана
|3
|0.1
|Помпеу Селио
|3
|0.1
|Хартель Марсель
|2 (1)
|0.07
|Тотлэнд Томас
|2
|0.07
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.07
|Simon Becher
|2
|0.07
|Альм Расмус
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Кляйн Джонни
|1
|0.03
|Кидзима Хосэи
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Яро Джошуа
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Острак Томаш
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Рид Джейден
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Hernan Lopez
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Лёвен Эдуард
|3
|0
|Хорн Яннес
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Хиберт Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
23
Сан-Хосе Эрткуэйкс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
34
12
Упущенные победы
8
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Сент-Луис Сити
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
38
12
Упущенные победы
14
37
Голы по времени матча
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
2
17%
6
26%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
29
37
7 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
10
34%
12
32%
76-90
Забито
23
19
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
4
17%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
8
35%
2
11%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
1
4%
2
11%
76-90
Пропущено
39
18
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
5%
2
11%
1-15
9
23%
2
11%
16-30
7
18%
2
11%
31-45
3
8%
4
22%
46-60
5
13%
5
28%
61-75
13
33%
3
17%
76-90
Забито
35
42
19 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
6
17%
9
21%
1-15
2
6%
6
14%
16-30
11
31%
8
19%
31-45
8
23%
7
17%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
2
6%
5
12%
76-90
Пропущено
68
55
25 В 1-м тайме 19
43 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 23
4
6%
5
9%
1-15
11
16%
7
13%
16-30
10
15%
7
13%
31-45
9
13%
11
20%
46-60
11
16%
10
18%
61-75
23
34%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4
Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:3
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
114
311
510
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
78
77
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
227
1019
1217
524
623
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|31
|17
|7
|7
|61 - 44
|58
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|60 - 45
|51
|3.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|58 - 50
|50
|4.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|0:2 Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 38
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|9.
|1:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|49 - 48
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 49
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|32 - 42
|35
|12.
|2:1 Заявка
|30
|6
|13
|11
|43 - 57
|31
|13.
|0:1 Заявка
|31
|8
|7
|16
|49 - 57
|31
|14.
|1:2 Заявка
|30
|5
|3
|22
|37 - 69
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|38 - 55
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|39 - 22
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 28
|22
|11.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|2:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|1:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|0:2 Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 19
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|2:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|2:1 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|12 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Портленд Тимберс
|Феррейра Эвандер
|15 (15)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10