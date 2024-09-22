Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
4:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
1:0
32' ГолПек Габриэл
2:0
50' Гол в свои воротаБерхальтер Себастьян
2:1
63' ГолУайт Брайан
3:1
69' ГолПэйнтсил Джозеф
85' Желтая карточкаАрмстронг Стюарт
88' Желтая карточкаВите Педро
4:1
90' ГолПуч Рикард
4:2
90' ГолАдекугбе Сэм
90'+8
Ход матча
32'
1:0
50'
63'
69'
3:1
85'
88'
90'
4:1
90'
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
36 матчей
44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
12 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
0.89
Среднее время на гол
56
100
Всего голов
57
42
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|14
|0.45
|Пек Габриэл
|13
|0.42
|Пуч Рикард
|11 (1)
|0.35
|Пэйнтсил Джозеф
|10 (1)
|0.32
|Фагундес Диего
|4
|0.13
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Йосида Мая
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|14
|0.48
|Голд Райан
|9 (2)
|0.31
|Пико Фабрис
|9
|0.31
|Рапосо Райан
|3
|0.1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.07
|Лаборда Матиас
|2
|0.07
|Крейлах Дамир
|2
|0.07
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|8
|0
|Пэйнтсил Джозеф
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
8
9
Лос-Анджелес Гэлакси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Ванкувер Уайткэпс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
17
17
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
31
15
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
41
26
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
5
12%
4
15%
1-15
3
7%
4
15%
16-30
7
17%
3
12%
31-45
11
27%
3
12%
46-60
5
12%
6
23%
61-75
10
24%
6
23%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
2
10%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
6
25%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Забито
22
23
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
5%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
7
32%
3
13%
61-75
5
23%
8
35%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
Забито
63
49
21 В 1-м тайме 19
42 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
6
10%
6
12%
1-15
5
8%
6
12%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
15
24%
7
14%
46-60
12
19%
9
18%
61-75
15
24%
14
29%
76-90
Пропущено
46
40
24 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
5
11%
4
10%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
11
24%
11
28%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
8
17%
3
8%
61-75
6
13%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
4:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
4:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
76
88
49
412
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
78
88
411
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
245
2011
1514
1219
722
427
326
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|60 - 45
|51
|3.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|58 - 50
|50
|4.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|9.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|50 - 48
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 49
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|32 - 42
|35
|12.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|43 - 57
|31
|13.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|49 - 58
|31
|14.
|Заявка
|30
|5
|3
|22
|37 - 69
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|38 - 55
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|10.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|11.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|12 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Портленд Тимберс
|Феррейра Эвандер
|15 (15)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10