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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
4:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
8' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
1:0
32' Гол
Пек Габриэл
2:0
50' Гол в свои ворота
Берхальтер Себастьян
2:1
63' Гол
Уайт Брайан
3:1
69' Гол
Пэйнтсил Джозеф
85' Желтая карточка
Армстронг Стюарт
88' Желтая карточка
Вите Педро
4:1
90' Гол
Пуч Рикард
4:2
90' Гол
Адекугбе Сэм
90'+8
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
1
Такаока
Ёхеи
12
Халбуни
Белал
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
2
Лаборда
Матиас
16
Берхальтер
Себастьян
13
Присо-Мбонге
Ральф
8
Шёпф
Алессандро
18
Окампо
Эдье
24
Уайт
Брайан
28
Джонсон
Левонте
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

36 матчей

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
12 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:3
СИЦА
1:2
М
4:2
М
1:1
М
3:0
М
5:2
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:0
М
1:0
М
0:1
М
3:4
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
3:0
М
0:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
0.89

Среднее время на гол

56
100

Всего голов

57
42

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 14 0.45
Пек Габриэл 13 0.42
Пуч Рикард 11 (1) 0.35
Пэйнтсил Джозеф 10 (1) 0.32
Фагундес Диего 4 0.13
Берри Мигель 2 0.06
Йосида Мая 2 0.06
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 14 0.48
Голд Райан 9 (2) 0.31
Пико Фабрис 9 0.31
Рапосо Райан 3 0.1
Берхальтер Себастьян 2 0.07
Лаборда Матиас 2 0.07
Крейлах Дамир 2 0.07
Веселинович Ранко 2 0.07
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 8 0
Пэйнтсил Джозеф 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Бругман Гастон 2 0
Фагундес Диего 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 7 0
Пико Фабрис 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Берхальтер Себастьян 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Рапосо Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Браун Джавейн 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

8
9
Лос-Анджелес Гэлакси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Ванкувер Уайткэпс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

17
17
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

31
15

Упущенные победы

25
26

Голы по времени матча

Забито

41
26
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
5
12%
4
15%
1-15
3
7%
4
15%
16-30
7
17%
3
12%
31-45
11
27%
3
12%
46-60
5
12%
6
23%
61-75
10
24%
6
23%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
2
10%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
6
25%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Забито

22
23
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
5%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
7
32%
3
13%
61-75
5
23%
8
35%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Забито

63
49
21 В 1-м тайме 19
42 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
6
10%
6
12%
1-15
5
8%
6
12%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
15
24%
7
14%
46-60
12
19%
9
18%
61-75
15
24%
14
29%
76-90

Пропущено

46
40
24 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
5
11%
4
10%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
11
24%
11
28%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
8
17%
3
8%
61-75
6
13%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

4:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
4:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
7
6
8
8
2.5
4
9
4
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
8
8
4
11
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
24
5
20
11
1.5
15
14
12
19
2.5
7
22
4
27
3.5
3
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 12 6 12 50 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 8 7 16 49 - 58 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
9.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 8 9 12 53 - 47 33
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
13.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 15 (15)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Голд Райан сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Адекугбе Сэм бьет в цель!
  • 93'
    Пек Габриэл сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Пуч Рикард бьет в цель!
  • 88'
    Pedro Vite получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Армстронг Стюарт получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Пек Габриэл бьет в цель!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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