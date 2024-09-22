Тур: 23. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Ход матча
12'
38'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
236 Количество передач 186
-
57 Владение мячом, % 43
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Русенборг
Хёугесунн
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
33 матча
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.4
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
79
77
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.58
1.27
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.35
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.26
|Нипан Сверре Халсет
|5 (1)
|0.22
|Хольм Ноа
|4
|0.17
|Тагсет Эдвард
|2
|0.09
|Рейтан Йеспер
|2
|0.09
|Перейра Адриан
|2
|0.09
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|1
|0.04
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Йенссен Ульрик
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.17
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.13
|Тунекти Себастьян
|3
|0.13
|Лейте Бруно
|3
|0.13
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|Mikkel Hope
|1
|0.04
|Лисет Сёндре
|1
|0.04
|Troy Nyhammer
|1
|0.04
|Бизоза Парфе
|1
|0.04
|Mathias Sauer
|1
|0.04
|Sander Innvaer
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Ismael Seone
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Alfred Johansson
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|5
|0
|Бизоза Парфе
|5
|0
|Sorry Diarra
|5
|0
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Mathias Sauer
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хёугесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
13
Русенборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
11
5
Русенборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Хёугесунн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
4
22%
3
19%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
25%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
3
13%
3
27%
76-90
Забито
34
23
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
6
18%
6
26%
46-60
5
15%
5
22%
61-75
9
26%
5
22%
76-90
Пропущено
35
32
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
7
20%
6
19%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
6
19%
31-45
8
23%
6
19%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
6
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0
Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Русенборг
Хёугесунн
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:3
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
65
65
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
157
1210
715
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 21
|50
|2.
|23
|12
|7
|4
|41 - 28
|43
|3.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|4.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|5.
|2:0
|23
|11
|4
|8
|37 - 34
|37
|6.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|7.
|22
|7
|8
|7
|26 - 27
|29
|8.
|3:0
|23
|8
|4
|11
|25 - 28
|28
|9.
|23
|7
|7
|9
|29 - 28
|28
|10.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|11.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|27 - 32
|26
|12.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|13.
|0:2
|23
|6
|5
|12
|23 - 34
|23
|14.
|0:3
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|15.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|9
|1
|2
|21 - 11
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|3.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|6.
|0:3
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|3:0
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|0:2
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|13.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|3:0
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|16 - 23
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|2:0
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|0:3
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5