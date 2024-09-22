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  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Русенборг
2:0
Перерыв
Хёугесунн

Ход матча

12'
Хольм Ноа
(Конрадсен-Сейде Миккель)
1:0
38'
Конрадсен-Сейде Миккель
(Тагсет Эдвард)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 236 Количество передач 186
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Хёугесунн
5.20
8.29
91.00
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Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
5
Зейдан
Мустафа
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
35
Конрадсен-Сейде
Миккель
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
5
Фишер
Миккель
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
21
Эскесен
Юлиус
8
Конрадсен
Мортен
7
Mathias
Sauer
77
Бизоза
Парфе
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Русенборг
4-1-2-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Хёугесунн

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

33 матча

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
0:0
Э
2:1
Э
3:3
ТМК
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:1
Э
4:3
Э
0:6
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
5:3
КН
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
4:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

79
77

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.58
1.27

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.35
Брохолм Мариус 6 (1) 0.26
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.22
Хольм Ноа 4 0.17
Тагсет Эдвард 2 0.09
Рейтан Йеспер 2 0.09
Перейра Адриан 2 0.09
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Рейтан Эрленд 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.17
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.13
Тунекти Себастьян 3 0.13
Лейте Бруно 3 0.13
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Немчик Томаш 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Alfred Johansson 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 5 0
Бизоза Парфе 5 0
Sorry Diarra 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Тунекти Себастьян 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0

Результаты матчей

Русенборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хёугесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
13
Русенборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

11
5
Русенборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Хёугесунн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
4
22%
3
19%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
25%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
3
13%
3
27%
76-90

Забито

34
23
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
6
18%
6
26%
46-60
5
15%
5
22%
61-75
9
26%
5
22%
76-90

Пропущено

35
32
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
7
20%
6
19%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
6
19%
31-45
8
23%
6
19%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
6
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0
Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Русенборг
Хёугесунн

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:3
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
1
10
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
15
7
12
10
1.5
7
15
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
5.
Русенборг
 2:0 23 11 4 8 37 - 34 37
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Тромсё
 3:0 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 0:2 23 6 5 12 23 - 34 23
14.
Саннефьёрд
 0:3 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 0:0 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2:0 12 9 1 2 21 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Саннефьёрд
 0:3 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 3:0 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 0:2 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 0:0 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 3:0 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 0:2 12 2 4 6 16 - 23 10
13.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 2:0 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 0:0 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 0:3 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Хёугесунн
5.20
8.29
91.00
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Русенборг
Хёугесунн
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