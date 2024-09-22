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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 12328 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Русенборг
4:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
12' Гол
Хольм Ноа
2:0
38' Гол
Конрадсен-Сейде Миккель
54' Желтая карточка
Sorry Diarra
3:0
61' Гол
Нипан Сверре Халсет
4:0
89' Гол
Сэтер Оле Кристиан
90'+3

Ход матча

12'
Хольм Ноа
(Конрадсен-Сейде Миккель)
1:0
38'
Конрадсен-Сейде Миккель
(Тагсет Эдвард)
2:0
46'
 
Лейте Бруно
Бизоза Парфе
46'
 
Лисет Сёндре
Конрадсен Мортен
54'
 
Sorry Diarra
60'
 
Troy Nyhammer
Mathias Sauer
61'
Нипан Сверре Халсет
(Рейтан Эрленд)
3:0
75'
Саса Ноа Донован
Нипан Сверре Халсет
 
75'
Сэтер Оле Кристиан
Хольм Ноа
 
75'
Даль Тобиас Солхейм
Рейтан Эрленд
 
75'
 
Sander Innvaer
Sorry Diarra
81'
 
Солхейм Вегард
Mikkel Hope
86'
Elias Hovdahl Sandroed
Зейдан Мустафа
 
86'
Холте Магнус
Конрадсен-Сейде Миккель
 
89'
Сэтер Оле Кристиан
(Конрадсен-Сейде Миккель)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 473 Количество передач 387
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
5
Зейдан
Мустафа
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
35
Конрадсен-Сейде
Миккель
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
5
Фишер
Миккель
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
21
Эскесен
Юлиус
8
Конрадсен
Мортен
7
Mathias
Sauer
77
Бизоза
Парфе
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Русенборг
4-1-2-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Хёугесунн

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

33 матча

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
0:0
Э
2:1
Э
3:3
ТМК
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:1
Э
4:3
Э
0:6
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
5:3
КН
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
4:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

79
77

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.58
1.27

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.39
Нипан Сверре Халсет 6 (1) 0.26
Брохолм Мариус 6 (1) 0.26
Хольм Ноа 4 0.17
Тагсет Эдвард 2 0.09
Рейтан Йеспер 2 0.09
Перейра Адриан 2 0.09
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Рейтан Эрленд 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.17
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.13
Тунекти Себастьян 3 0.13
Лейте Бруно 3 0.13
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Немчик Томаш 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Alfred Johansson 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 6 0
Лейте Бруно 5 0
Бизоза Парфе 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Тунекти Себастьян 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0

Результаты матчей

Русенборг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хёугесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
13
Русенборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

11
5
Русенборг
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Хёугесунн
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
25%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
3
25%
4
16%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
3
13%
3
27%
76-90

Забито

38
23
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
4
11%
1
4%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
7
18%
4
17%
31-45
6
16%
6
26%
46-60
6
16%
5
22%
61-75
10
26%
5
22%
76-90

Пропущено

35
36
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
7
20%
7
19%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
7
19%
31-45
8
23%
6
17%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
6
17%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0
Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Русенборг
Хёугесунн

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
4
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
1
10
2
10
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
6
6
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
15
8
13
10
1.5
7
16
4
19
2.5
1
22
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 0:3 23 11 7 5 40 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 3:0 23 10 7 6 31 - 27 37
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Тромсё
 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 0:3 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Фредрикстад
 3:0 12 5 5 2 15 - 11 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 3:0 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 0:3 11 3 4 4 17 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
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      Бизоза Парфе получил легкую травму, и его заменил Лейте Бруно.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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