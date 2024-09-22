Тур: 23. Стадион: Фредрикстад. Главный судья: Нильсен Ола
3:0
Второй тайм: 75'
0'
1:0
14' ГолФолл Фаллу
28' Желтая карточкаХауген Херман
2:0
42' ГолStian Stray Molde
45' Undefined phrase: football_event_Меткалф Патрик
3:0
55' ГолSondre Soerloekk
Ход матча
14'
1:0
28'
42'
45'
55'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
164 Количество передач 237
-
40 Владение мячом, % 60
15
Фолл
Фаллу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
35 Tobias Moi
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фредрикстад
Викинг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
66
123
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|9 (3)
|0.39
|Stian Stray Molde
|5
|0.22
|Sondre Soerloekk
|3
|0.13
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.13
|Траоре Маи
|2
|0.09
|Кьяер Йеппе
|2
|0.09
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.09
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.04
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Квиле Сигур
|1
|0.04
|Фолл Фаллу
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
|Скогволд Хенрик
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.39
|Свеннсен Сандер
|6
|0.26
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.22
|Кристиансен Петер
|3
|0.13
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.09
|Edvin Austboe
|2
|0.09
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.09
|Эукленн Сондре
|2
|0.09
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Д'Агостино Николас
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Квиле Сигур
|4
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Хауген Херман
|3
|0
|Урбанчич Йошт
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
10
Фредрикстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
20
Фредрикстад
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Викинг
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
8
50%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
5
29%
29%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
29
37
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
8
28%
2
5%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
3
10%
7
19%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
8
28%
13
35%
76-90
Пропущено
26
30
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
6
20%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
4
15%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4
Результаты матчей
Фредрикстад
Викинг
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
57
110
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
47
64
29
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
202
814
1111
319
616
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 21
|50
|2.
|23
|12
|7
|4
|41 - 28
|43
|3.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|4.
|0:3
|23
|11
|7
|5
|40 - 30
|40
|5.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|6.
|3:0
|23
|10
|7
|6
|31 - 27
|37
|7.
|22
|7
|8
|7
|26 - 27
|29
|8.
|23
|8
|4
|11
|25 - 28
|28
|9.
|23
|7
|7
|9
|29 - 28
|28
|10.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|11.
|22
|6
|8
|8
|27 - 32
|26
|12.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|13.
|23
|6
|5
|12
|23 - 36
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|15.
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|3.
|0:3
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|6.
|3:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|13.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|3:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|0:3
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5