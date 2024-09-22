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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Фредрикстад
3:0
Второй тайм: 75'
Викинг
0'
1:0
14' Гол
Фолл Фаллу
28' Желтая карточка
Хауген Херман
2:0
42' Гол
Stian Stray Molde
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Меткалф Патрик
3:0
55' Гол
Sondre Soerloekk

Ход матча

14'
Фолл Фаллу
(Бьёрло Мортен)
1:0
28'
 
Хауген Херман
35'
Кьяер Йеппе
Фолл Фаллу
 
42'
Stian Stray Molde
(Магнуссон Юлиус)
2:0
45'
Меткалф Патрик
 
46'
 
Хеггхейм Хенрик
Хауген Херман
46'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Финнделл Хампус
55'
Sondre Soerloekk
(Скогволд Хенрик)
3:0
65'
 
Niklas Fuglestad
Каппис Кристиан
68'
Тиджани Самсон
Sondre Soerloekk
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 164 Количество передач 237
  • 40 Владение мячом, % 60
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Фредрикстад
Ничья
Викинг
2.10
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Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
15
Фолл
Фаллу
3
Скарет
Браге
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
10
Бьёрло
Мортен
23
Скогволд
Хенрик
13
Sondre
Soerloekk
12
Ли
Магнус
Рагланд
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
3
Веватне
Вильяр
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
13
Финнделл
Хампус
27
Каппис
Кристиан
29
Свеннсен
Сандер
20
Кристиансен
Петер
26
Simen
Kvia-Egeskog
Фредрикстад
5-3-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Викинг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:1
ТМК
1:1
К
1:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

66
123

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 9 (3) 0.39
Stian Stray Molde 5 0.22
Sondre Soerloekk 3 0.13
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.13
Траоре Маи 2 0.09
Кьяер Йеппе 2 0.09
Ага Оскар 2 (1) 0.09
Магнуссон Юлиус 1 0.04
Simen Rafn 1 0.04
Квиле Сигур 1 0.04
Фолл Фаллу 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0
Скогволд Хенрик 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.39
Свеннсен Сандер 6 0.26
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.22
Кристиансен Петер 3 0.13
Simen Kvia-Egeskog 2 0.09
Edvin Austboe 2 0.09
Танген Харальд 2 0.09
Бьёрсхоль Сондре 2 0.09
Эукленн Сондре 2 0.09
Веватне Вильяр 1 0.04
Д'Агостино Николас 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Квиле Сигур 4 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Daniel Eid 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Белл Джо 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Хауген Херман 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
10
Фредрикстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
20
Фредрикстад
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Викинг
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
8
50%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
5
29%
29%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

29
37
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
8
28%
2
5%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
3
10%
7
19%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
8
28%
13
35%
76-90

Пропущено

26
30
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
6
20%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4

Результаты матчей

Фредрикстад
Викинг

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
6
4
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
11
11
3
19
2.5
6
16
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 0:3 23 11 7 5 40 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 3:0 23 10 7 6 31 - 27 37
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Тромсё
 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 0:3 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Фредрикстад
 3:0 12 5 5 2 15 - 11 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 3:0 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 0:3 11 3 4 4 17 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
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