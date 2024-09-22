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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 3182 Главный судья: Хагенес Кристоффер
ФК Кристиансунн
0:0
Конец матча
Одд
0'
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Ruben Kristensen Alte
84' Желтая карточка
Магиес Закария
90' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
90' Желтая карточка
Leon Hien
90'+4

Ход матча

37'
Ruben Kristensen Alte
 
75'
 
Хуссейн Эцаз
Франссон Александер
75'
 
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
79'
David Tufekcic
Ндур Алиун
 
81'
 
Магиес Закария
Нжи Билал
81'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Абдулразак Исхак
84'
 
Магиес Закария
85'
Хопмарк Андреас
Исаксен Йеспер
 
89'
 
Leon Hien
Рууд Эспен
90'
 
Йоргенсен Филип
90'
 
Leon Hien
90'
Wilfred George Igor
Ruben Kristensen Alte
 
90'
Hilmir Mikaelsson
Kristian Lien
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 242 Количество передач 236
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
7
Сегберг
Эрленд
37
Сивертсен
Оскар
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Исаксен
Йеспер
13
Ндур
Алиун
17
Kristian
Lien
40
Кьетил
Хауг
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
14
Синюан
Шерифф
3
Баккай
Йосеф
Бриан
20
Абдулразак
Исхак
26
Франссон
Александер
7
Йоргенсен
Филип
6
Свендсен
Тобиас
24
Нжи
Билал
19
Борвен
Торгейр
ФК Кристиансунн
4-1-4-1
Одд
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Одд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:4
Э
2:0
Э
4:3
Э
2:1
Э
1:1
К
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.18
Ruben Kristensen Alte 4 0.18
Гейе Папе Хабиб 4 0.18
Исаксен Йеспер 3 0.14
Брусет Хейне 2 0.09
Kristian Lien 2 0.09
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.09
Mikkel Rakneberg 1 0.05
David Tufekcic 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Ярл Себастиан 1 0.05
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.05
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.22
Свендсен Тобиас 3 0.13
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.13
Борвен Торгейр 2 0.09
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.09
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Нжи Билал 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
David Tufekcic 1 0
Wilfred George Igor 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
3
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

8
12
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Одд
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 18
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
31%
2
33%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

15
21
2 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
8
38%
76-90

Забито

26
21
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
15%
0
0%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
8
31%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Пропущено

33
37
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 18
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
8
24%
6
16%
46-60
4
12%
7
19%
61-75
10
30%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Одд

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
4
8
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
8
9
13
1.5
5
18
3
19
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 0:3 23 11 7 5 40 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 3:0 23 10 7 6 31 - 27 37
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Тромсё
 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 0:3 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Фредрикстад
 3:0 12 5 5 2 15 - 11 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 3:0 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 0:3 11 3 4 4 17 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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