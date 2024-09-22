Тур: 23. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3182 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:0
Конец матча
0'
37' Undefined phrase: football_event_Ruben Kristensen Alte
84' Желтая карточкаМагиес Закария
90' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
90' Желтая карточкаLeon Hien
90'+4
Ход матча
84'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
242 Количество передач 236
-
53 Владение мячом, % 47
13
Ндур
Алиун
40
Кьетил
Хауг
24
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ндур АлиунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Одд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.18
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.18
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.18
|Исаксен Йеспер
|3
|0.14
|Брусет Хейне
|2
|0.09
|Kristian Lien
|2
|0.09
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.09
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.05
|David Tufekcic
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Ярл Себастиан
|1
|0.05
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.05
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.22
|Свендсен Тобиас
|3
|0.13
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.13
|Борвен Торгейр
|2
|0.09
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.09
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.04
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Нжи Билал
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
|Wilfred George Igor
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|7
|0
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
|Leon Hien
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
3
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
8
12
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Одд
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 18
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
31%
2
33%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Пропущено
15
21
2 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
8
38%
76-90
Забито
26
21
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
15%
0
0%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
8
31%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Пропущено
33
37
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 18
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
8
24%
6
16%
46-60
4
12%
7
19%
61-75
10
30%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Одд
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
65
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
158
913
518
319
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 21
|50
|2.
|23
|12
|7
|4
|41 - 28
|43
|3.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|4.
|0:3
|23
|11
|7
|5
|40 - 30
|40
|5.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|6.
|3:0
|23
|10
|7
|6
|31 - 27
|37
|7.
|22
|7
|8
|7
|26 - 27
|29
|8.
|23
|8
|4
|11
|25 - 28
|28
|9.
|23
|7
|7
|9
|29 - 28
|28
|10.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|11.
|22
|6
|8
|8
|27 - 32
|26
|12.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|13.
|23
|6
|5
|12
|23 - 36
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|15.
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|3.
|0:3
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|6.
|3:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|13.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|3:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|0:3
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5