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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Тромсё
3:0
Перерыв
Саннефьёрд
0'
1:0
25' Гол
Нордас Лассе
2:0
36' Гол
Vegard Oestraat Erlien
3:0
45' Гол
Mamadou Barry

Ход матча

25'
Нордас Лассе
1:0
36'
Vegard Oestraat Erlien
(Нордас Лассе)
2:0
45'
Mamadou Barry
(Антонсен Кент-Аре)
3:0
45'
 
Martin Gjone
Fredrik Tobias Berglie

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Саннефьёрд
1.90
5.60
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4.30
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Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
2
Корник
Лео
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
5
Aleksander
van
der
Spa
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
20
Мельхиор
Маркус
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
Тромсё
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Саннефьёрд

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
ТМК
0:5
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Э
3:5
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.55

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.89

Среднее время на гол

58
101

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 7 (1) 0.3
Vegard Oestraat Erlien 5 0.22
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.13
Йенсен Рубен 2 0.09
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.04
Mamadou Barry 1 0.04
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.23
Loris Mettler 4 0.18
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.18
Кристиансен Стиан 3 0.14
Сигурдарсон Стефан Инги 3 0.14
Jakob Masloe Dunsby 2 0.09
Амин Симон 2 0.09
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Elias Jemal 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Barry 5 0
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Корник Лео 2 0
Винтер Феликс 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 1
Амин Симон 5 0
Loris Mettler 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
11
Тромсё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
17
Тромсё
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
6
35%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
1
6%
7
41%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
1
17%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
5
50%
4
21%
61-75
1
10%
1
5%
76-90

Забито

23
30
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 4
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
6
26%
5
17%
46-60
6
26%
9
30%
61-75
3
13%
6
20%
76-90

Пропущено

27
36
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
2
7%
5
14%
1-15
6
22%
4
11%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
6
22%
11
31%
61-75
5
19%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1
Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1

Результаты матчей

Тромсё
Саннефьёрд

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
17
4
6
16
1.5
8
13
3
19
2.5
4
17
1
21
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
5.
Русенборг
 2:0 23 11 4 8 37 - 34 37
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Тромсё
 3:0 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 0:2 23 6 5 12 23 - 34 23
14.
Саннефьёрд
 0:3 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 0:0 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2:0 12 9 1 2 21 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Саннефьёрд
 0:3 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 3:0 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 0:2 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 0:0 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 3:0 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 0:2 12 2 4 6 16 - 23 10
13.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 2:0 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 0:0 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 0:3 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
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