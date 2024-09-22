  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 3735 Главный судья: Daniel Higraff
Тромсё
3:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
25' Гол
Нордас Лассе
2:0
36' Гол
Vegard Oestraat Erlien
3:0
45' Гол
Mamadou Barry
78' Undefined phrase: football_event_
Mamadou Barry
90'+7

Ход матча

25'
Нордас Лассе
1:0
36'
Vegard Oestraat Erlien
(Нордас Лассе)
2:0
45'
Mamadou Barry
(Антонсен Кент-Аре)
3:0
45'
 
Martin Gjone
Fredrik Tobias Berglie
60'
 
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
60'
 
Амин Симон
Сигурдарсон Стефан Инги
60'
 
Тветер Александер Рууд
Рисан Сандер
74'
Jakob Napoleon Romsaas
Vegard Oestraat Erlien
 
78'
Mamadou Barry
 
80'
Heine Larsen
Антонсен Кент-Аре
 
80'
Эдвардссон Давид
Jens Hjertoe-Dahl
 
80'
Кристенсен Фредерик
Нордас Лассе
 
88'
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар
 
88'
 
Эгели Ветле Валле
Aleksander van der Spa

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
2
Корник
Лео
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
5
Aleksander
van
der
Spa
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
20
Мельхиор
Маркус
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
Тромсё
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Саннефьёрд

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
ТМК
0:5
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Э
3:5
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.55

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.89

Среднее время на гол

58
101

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 7 (1) 0.3
Vegard Oestraat Erlien 5 0.22
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.13
Йенсен Рубен 2 0.09
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.04
Mamadou Barry 1 0.04
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.23
Loris Mettler 4 0.18
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.18
Кристиансен Стиан 3 0.14
Сигурдарсон Стефан Инги 3 0.14
Jakob Masloe Dunsby 2 0.09
Амин Симон 2 0.09
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Elias Jemal 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Barry 5 0
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Корник Лео 2 0
Винтер Феликс 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 1
Амин Симон 5 0
Loris Mettler 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
11
Тромсё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
17
Тромсё
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Саннефьёрд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
6
30%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
7
35%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
1
17%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
5
50%
4
21%
61-75
1
10%
1
5%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 5
1
4%
2
7%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
9
30%
61-75
3
12%
6
20%
76-90

Пропущено

27
39
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 21
2
7%
5
13%
1-15
6
22%
5
13%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
6
22%
11
28%
61-75
5
19%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1
Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1

Результаты матчей

Тромсё
Саннефьёрд

Точный счет

1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
6
5
4
8
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
5
7
16
1.5
8
14
4
19
2.5
4
18
1
22
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 0:3 23 11 7 5 40 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 3:0 23 10 7 6 31 - 27 37
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Тромсё
 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 0:3 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Фредрикстад
 3:0 12 5 5 2 15 - 11 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 3:0 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 0:3 11 3 4 4 17 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Fredrik Tobias Berglie получил легкую травму, и его заменил Martin Gjone.
  • 45'
    Антонсен Кент-Аре сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Тромсё 3:0 Саннефьёрд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный