Тур: 23. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 3735 Главный судья: Daniel Higraff
3:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолНордас Лассе
2:0
36' ГолVegard Oestraat Erlien
3:0
45' ГолMamadou Barry
78' Undefined phrase: football_event_Mamadou Barry
90'+7
Ход матча
25'
1:0
36'
45'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Yaw Paintsil
-
19 Heine Larsen
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Martin Gjone
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тромсё
Саннефьёрд
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.55
Среднее время на гол
57
58
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.55
0.89
Среднее время на гол
58
101
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|7 (1)
|0.3
|Vegard Oestraat Erlien
|5
|0.22
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.04
|Mamadou Barry
|1
|0.04
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.23
|Loris Mettler
|4
|0.18
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.18
|Кристиансен Стиан
|3
|0.14
|Сигурдарсон Стефан Инги
|3
|0.14
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.09
|Амин Симон
|2
|0.09
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рисан Сандер
|1
|0.05
|Danilo Al-Saed
|1
|0.05
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.05
|Нильссон Александер II
|1
|0.05
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.05
|Elias Jemal
|1
|0.05
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Barry
|5
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|6
|1
|Амин Симон
|5
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
11
Тромсё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
17
Тромсё
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Саннефьёрд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
6
30%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
7
35%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
1
17%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
5
50%
4
21%
61-75
1
10%
1
5%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 5
1
4%
2
7%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
9
30%
61-75
3
12%
6
20%
76-90
Пропущено
27
39
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 21
2
7%
5
13%
1-15
6
22%
5
13%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
6
22%
11
28%
61-75
5
19%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1
Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1
Результаты матчей
Тромсё
Саннефьёрд
Точный счет
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
66
65
48
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
175
716
814
419
418
122
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 21
|50
|2.
|23
|12
|7
|4
|41 - 28
|43
|3.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|4.
|0:3
|23
|11
|7
|5
|40 - 30
|40
|5.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|6.
|3:0
|23
|10
|7
|6
|31 - 27
|37
|7.
|22
|7
|8
|7
|26 - 27
|29
|8.
|23
|8
|4
|11
|25 - 28
|28
|9.
|23
|7
|7
|9
|29 - 28
|28
|10.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|11.
|22
|6
|8
|8
|27 - 32
|26
|12.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|13.
|23
|6
|5
|12
|23 - 36
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|15.
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|3.
|0:3
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|6.
|3:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|13.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|3:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|0:3
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5