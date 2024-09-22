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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Бранн
1:0
Первый тайм: 23'
Будё-Глимт
0'
7' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
1:0
19' Пенальти
Кастро Никлас

Ход матча

7'
 
Эвьен Хэкон
19'
Кастро Никлас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Будё-Глимт
2.80
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3.85
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Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
77
Синкернагель
Филип
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Бранн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Будё-Глимт

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:1
Э
4:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:2
ТМК
4:1
ТМК
2:0
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:2
ТМС
2:1
Э
3:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.38
1.3

Среднее время на гол

37
69

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

2.26
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

39
66

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.26
Финне Бор 5 0.22
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.22
Кастро Никлас 4 (2) 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.13
Картум Сандер Эрик 3 0.13
Хорн Майер 2 0.09
Нильсен Сиверт 2 0.09
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.09
Варминг Магнус 1 0.04
Матисен Ульрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.43
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.35
Берг Патрик 6 0.26
Салтнес Ульрик 5 0.22
Эвьен Хэкон 4 0.17
Хёуге Йенс 4 0.17
Зугеля Нино 3 0.13
Миккельсен Эугуст 2 0.09
Бьоркан Фредерик 2 0.09
Гундерсен Йостейн 2 0.09
Фет Сондре 2 0.09
Хельмерсен Андреас 2 0.09
Сьоволд Фредрик 1 0.04
Сёрли Сондре 0 0
Синкернагель Филип 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 5 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0

Результаты матчей

Бранн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Будё-Глимт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
3
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Будё-Глимт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

20
31
Бранн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Будё-Глимт
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
55% (12)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

24
34

Голы по времени матча

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
8
40%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
6
38%
4
20%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
10%
2
6%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
24%
11
35%
61-75
7
33%
5
16%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Забито

37
51
11 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
3
8%
4
8%
1-15
5
14%
4
8%
16-30
3
8%
7
14%
31-45
5
14%
12
24%
46-60
8
22%
15
29%
29%
61-75
13
35%
9
18%
76-90

Пропущено

27
18
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
8
30%
30%
1
6%
61-75
6
22%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0
Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2

Результаты матчей

Бранн
Будё-Глимт

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бранн
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
4
1
10
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
1
12
10
1.5
12
10
4
18
2.5
9
13
2
20
3.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 23 15 5 3 52 - 18 50
2.
Бранн
 1:0 23 12 7 4 38 - 27 43
3.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
4.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
9.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
10.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
11.
ФК Кристиансунн
 21 6 7 8 27 - 32 25
12.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Бранн
 1:0 12 7 2 3 16 - 11 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 10 4 4 2 17 - 17 16
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
13.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 1:0 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Г О О О О О Л - Кастро Никлас из команды Бранн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Никита Хайкин прыгнул не в ту сторону.
  • 7'
    Эвьен Хэкон получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Будё-Глимт
2.80
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3.85
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2.55
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