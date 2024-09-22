Тур: 23. Стадион: Бранн. Главный судья: Хансен Торе
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
7'
19'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бранн
Будё-Глимт
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.1
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.38
1.3
Среднее время на гол
37
69
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
2.26
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
39
66
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.26
|Финне Бор
|5
|0.22
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.22
|Кастро Никлас
|4 (2)
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.13
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.13
|Хорн Майер
|2
|0.09
|Нильсен Сиверт
|2
|0.09
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.09
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.43
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.35
|Берг Патрик
|6
|0.26
|Салтнес Ульрик
|5
|0.22
|Эвьен Хэкон
|4
|0.17
|Хёуге Йенс
|4
|0.17
|Зугеля Нино
|3
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.09
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Фет Сондре
|2
|0.09
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.09
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Будё-Глимт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
3
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Будё-Глимт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
20
31
Бранн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Будё-Глимт
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
55% (12)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
24
34
Голы по времени матча
Забито
16
20
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
8
40%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
6
38%
4
20%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
10%
2
6%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
24%
11
35%
61-75
7
33%
5
16%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Забито
37
51
11 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
3
8%
4
8%
1-15
5
14%
4
8%
16-30
3
8%
7
14%
31-45
5
14%
12
24%
46-60
8
22%
15
29%
29%
61-75
13
35%
9
18%
76-90
Пропущено
27
18
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
8
30%
30%
1
6%
61-75
6
22%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0
Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2
Результаты матчей
Бранн
Будё-Глимт
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бранн
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
74
110
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
74
56
38
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
211
1210
1210
418
913
220
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|23
|15
|5
|3
|52 - 18
|50
|2.
|1:0
|23
|12
|7
|4
|38 - 27
|43
|3.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|4.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|5.
|22
|10
|4
|8
|35 - 34
|34
|6.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|7.
|22
|7
|8
|7
|26 - 27
|29
|8.
|23
|7
|7
|9
|29 - 28
|28
|9.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|10.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|11.
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|12.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|13.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|15.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|16 - 11
|23
|5.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|13.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5