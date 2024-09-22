Тур: 15.
1:0
Второй тайм: 63'
0'
11' Желтая карточкаСукулини Бруно
1:0
17' ГолДепьетри Валентин
34' Красная карточкаМойяно Франко
36' Желтая карточкаТаррагона Кристиан
Ход матча
11'
17'
34'
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
20
Конти
Херман
34
Мура
Факундо
19
Juan
Elordi
18
Урси
Агустин
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
19 Juan ElordiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
2.33
Среднее время на гол
75
38
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
48
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.4
|Портильо Маркос
|2
|0.13
|Соса Рамон
|2
|0.13
|Мартинес Алекс
|2
|0.13
|Ботта Рубен
|1
|0.07
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.07
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.07
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Таррагона Кристиан
|1
|0.07
|Джиротти Федерико
|1
|0.07
|Депьетри Валентин
|1
|0.07
|Juan Rodriguez2
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.33
|Gaston Martirena
|2
|0.13
|Мартинес Адриан
|2
|0.13
|Карбонеро Йохан
|2
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.07
|Maximiliano Salas
|1
|0.07
|Рохас Габриэль
|1
|0.07
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.07
|Солари Сантьяго
|1
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.07
|Соса Сантьяго
|1
|0.07
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.07
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|3
|1
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|2
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
11
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Расинг Авельянеда
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
24%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
6
29%
4
21%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
35
25
26
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
68
68
212
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|6.
|0:1
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|19.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|8.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|9.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|21.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7