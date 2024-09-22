Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаСукулини Бруно
1:0
17' ГолДепьетри Валентин
34' Красная карточкаМойяно Франко
36' Желтая карточкаТаррагона Кристиан
2:0
63' ГолТаррагона Кристиан
71' Желтая карточкаNazareno Colombo
90' Желтая карточкаСолари Сантьяго
90'+8
Ход матча
11'
17'
34'
63'
71'
90'
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
20
Конти
Херман
34
Мура
Факундо
19
Juan
Elordi
18
Урси
Агустин
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
19 Juan ElordiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
2.33
Среднее время на гол
75
38
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
48
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.4
|Портильо Маркос
|2
|0.13
|Соса Рамон
|2
|0.13
|Мартинес Алекс
|2
|0.13
|Таррагона Кристиан
|2
|0.13
|Ботта Рубен
|1
|0.07
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.07
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.07
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Джиротти Федерико
|1
|0.07
|Депьетри Валентин
|1
|0.07
|Juan Rodriguez2
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.33
|Gaston Martirena
|2
|0.13
|Мартинес Адриан
|2
|0.13
|Карбонеро Йохан
|2
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.07
|Maximiliano Salas
|1
|0.07
|Рохас Габриэль
|1
|0.07
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.07
|Солари Сантьяго
|1
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.07
|Соса Сантьяго
|1
|0.07
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.07
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|3
|1
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
11
Тальерес Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Расинг Авельянеда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
22%
3
16%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
26
26
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
78
69
213
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 16
|27
|5.
|1:2
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|13.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|16.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|19.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|20.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|7.
|1:2
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|8.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|21.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|25.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|26.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|2:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|24.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7