  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
11' Желтая карточка
Сукулини Бруно
1:0
17' Гол
Депьетри Валентин
34' Красная карточка
Мойяно Франко
36' Желтая карточка
Таррагона Кристиан
2:0
63' Гол
Таррагона Кристиан
71' Желтая карточка
Nazareno Colombo
90' Желтая карточка
Солари Сантьяго
90'+8
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
28
Портильо
Хуан
Карлос
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
20
Мойяно
Франко
8
Галарса
Матиас
10
Ботта
Рубен
11
Депьетри
Валентин
25
Таррагона
Кристиан
21
Ариас
Габриэль
30
Сигали
Леонардо
20
Конти
Херман
6
Nazareno
Colombo
34
Мура
Факундо
19
Juan
Elordi
17
Карбонеро
Йохан
36
Сукулини
Бруно
22
Baltasar
Rodriguez
18
Урси
Агустин
10
Мартинес
Рохер
Тальерес Кордоба
4-4-2
Расинг Авельянеда
5-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:2
С
3:3
С
1:3
С
1:1
П
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
2.33

Среднее время на гол

75
38

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
48

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.4
Портильо Маркос 2 0.13
Соса Рамон 2 0.13
Мартинес Алекс 2 0.13
Таррагона Кристиан 2 0.13
Ботта Рубен 1 0.07
Бенавидес Гастон Америко 1 0.07
Альбаррасин Густаво 1 0.07
Каталан Матиас 1 0.07
Джиротти Федерико 1 0.07
Депьетри Валентин 1 0.07
Juan Rodriguez2 1 0.07
Галарса Матиас 1 0.07
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 5 (1) 0.33
Gaston Martirena 2 0.13
Мартинес Адриан 2 0.13
Карбонеро Йохан 2 0.13
Альмендра Агустин 1 0.07
Maximiliano Salas 1 0.07
Рохас Габриэль 1 0.07
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.07
Солари Сантьяго 1 0.07
Сигали Леонардо 1 0.07
Соса Сантьяго 1 0.07
Juan Ignacio Nardoni 1 0.07
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 3 1
Ортегоса Диего 2 1
Портильо Хуан Карлос 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Депьетри Валентин 2 0
Alexander Medina 0 1
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Ботта Рубен 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
11
Тальерес Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Расинг Авельянеда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
22%
3
16%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 1:2 15 7 4 4 16 - 14 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 2:1 15 5 6 4 17 - 18 21
13.
Росарио Сентраль
 0:1 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 1:0 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Атлетико Тукуман
 1:2 8 5 2 1 10 - 5 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 2:1 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 0:1 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Платенсе
 1:0 7 2 2 3 3 - 5 8
25.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 1:2 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Росарио Сентраль
 0:1 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Бельграно
 2:1 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
24.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Таррагона Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      УДАЛЕНИЕ! - Мойяно Франко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 31'
      Мойяно Франко получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Валентин Депьетри бьет в цель!
    • 11'
      Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный