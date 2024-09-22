Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
25
Перес
Сесар
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Elias Baez
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
0.57
1.75
Среднее время на гол
157
51
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.07
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
61
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.2
|Gabriel Alanis
|2
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.07
|Matias Sosa
|1
|0.07
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.07
|Осорио Абель
|1
|0.07
|Luciano Herrera
|0
|0
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.14
|Куэльо Алексис
|2
|0.14
|Ирала Элиан
|2
|0.14
|Кампи Гастон
|1
|0.07
|Таррагона Кристиан
|1
|0.07
|Бланко Себастьян
|1
|0.07
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.07
|Гиай Агустин
|1
|0.07
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.07
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|5
|1
|Lucas Ferreira
|4
|1
|Luciano Herrera
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Nicolas Palavecino
|2
|1
|Молинас Аарон
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
|Elias Baez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
3
Дефенса и Хустисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
2
5
Дефенса и Хустисия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
25%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
113
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|3.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|12 - 7
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|20 - 16
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|14
|5
|2
|7
|11 - 16
|17
|18.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|19.
|14
|3
|8
|3
|9 - 10
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|6.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|10.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|20.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|21.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7