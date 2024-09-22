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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
49' Желтая карточка
Кампи Гастон
79' Желтая карточка
Luciano Herrera
83' Желтая карточка
Benjamin Schamine
90'+19
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
24
Гонсалес
Максимилиано
25
Перес
Сесар
10
Rodrigo
Bogarin
17
Gabriel
Alanis
9
Juan
Bautista
Miritello
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
40
Соса
Сантьяго
17
Ирала
Элиан
11
Ivan
Leguizamon
77
Бустос
Науэль
8
Matias
Reali
28
Куэльо
Алексис
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

КПЛ
0:2
К
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:4
ЛП
2:1
К
0:2
С
1:3
С
1:0
ТМК
3:1
С
3:1
П
0:2
П
1:2
П
1:3

Голы

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.57
1.75

Среднее время на гол

157
51

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
61

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.2
Gabriel Alanis 2 0.13
Nicolas Fernandez I 1 0.07
Matias Sosa 1 0.07
Минго Сантьяго Рамос 1 0.07
Осорио Абель 1 0.07
Luciano Herrera 0 0
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.14
Куэльо Алексис 2 0.14
Ирала Элиан 2 0.14
Кампи Гастон 1 0.07
Таррагона Кристиан 1 0.07
Бланко Себастьян 1 0.07
Феррейра Кристиан I 1 0.07
Гиай Агустин 1 0.07
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.07
Nicolas Tripicchio 0 0
Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 5 1
Lucas Ferreira 4 1
Luciano Herrera 5 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Nicolas Palavecino 2 1
Молинас Аарон 3 0
Facundo Gutierrez 2 0
Dario Caceres 2 0
Benjamin Schamine 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 4 0
Кампи Гастон 3 0
Браида Малком 3 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Карлос Санчес 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0
Elias Baez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3
Дефенса и Хустисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

2
5
Дефенса и Хустисия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
25%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
6
1
14
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
3.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
4.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
5.
Уракан
 14 6 6 2 12 - 7 24
6.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
7.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 14 5 2 7 11 - 16 17
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 14 3 8 3 9 - 10 17
20.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
7.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
8.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
10.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
11.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
12.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
13.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
20.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
16.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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