  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Атлетико Тукуман
1:2
Второй тайм: 53'
Бельграно
0'
0:1
10' Гол
Anibal Leguizamon
1:1
36' Гол
Баямич Матео
42' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
1:2
45' Гол
Факундо-Томас Киньон
48' Желтая карточка
Guillermo Acosta
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
3
Matias
De
los
Santos
II
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Franco
Nicola
19
Marcelo
Estigarribia2
9
Баямич
Матео
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
53
Juan
Velazquez
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
Атлетико Тукуман
4-4-2
Бельграно
3-5-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Бельграно

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
С
1:3
С
0:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
НБ
2:0
НБ
2:0
НБ
3:1
НБ
0:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 4 0.27
Marcelo Estigarribia2 3 0.2
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.2
Gianluca Ferrari 2 0.13
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.07
Перуцци Джино 1 0.07
Баямич Матео 1 0.07
Franco Nicola 1 0.07
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Nicolas Castro1 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 6 0.4
Рейна Брайан 2 0.13
Суарес Матиас 2 0.13
Nicolas Fernandez I 1 0.07
Факундо-Томас Киньон 1 0.07
Эстебан Ролон 1 0.07
Anibal Leguizamon 1 0.07
Баринага Хуан 1 0.07
Mariano Troilo 1 0.07
Geronimo Heredia 1 0.07
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias De los Santos II 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Nicolas Romero 4 0
Guillermo Acosta 2 0
Juan Infante 2 0
Francisco Flores 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Tomas Durso 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Хара Франко 3 0
Дельгадо Рафаэль 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Чаварриа Пабло 1 1
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Факундо-Томас Киньон 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Атлетико Тукуман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
13
Атлетико Тукуман
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Бельграно
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Бельграно

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 1:2 15 7 4 4 16 - 14 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 2:1 15 5 6 4 17 - 18 21
13.
Росарио Сентраль
 0:1 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 1:0 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Атлетико Тукуман
 1:2 8 5 2 1 10 - 5 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 2:1 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 0:1 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Платенсе
 1:0 7 2 2 3 3 - 5 8
25.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 1:0 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 1:2 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Росарио Сентраль
 0:1 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Бельграно
 2:1 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
24.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Гильермо Акоста получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Franco Nicola уходит с поля. Матео Коронель выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Бельграно
6.30
Реклама, bettery.ru
3.30
Реклама, fon.bet
4.67
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:2 Бельграно онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Тукуман
Бельграно
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный