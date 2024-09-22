Тур: 15.
1:2
Второй тайм: 53'
0'
0:1
10' ГолAnibal Leguizamon
1:1
36' ГолБаямич Матео
42' Желтая карточкаДельгадо Рафаэль
1:2
45' ГолФакундо-Томас Киньон
48' Желтая карточкаGuillermo Acosta
Ход матча
10'
36'
1:1
42'
45'
48'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Tomas
Durso
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
41 Rodrigo Melo
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
10 Марин МатиасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Бельграно
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.7
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
128
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|4
|0.27
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.2
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.2
|Gianluca Ferrari
|2
|0.13
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.07
|Перуцци Джино
|1
|0.07
|Баямич Матео
|1
|0.07
|Franco Nicola
|1
|0.07
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Nicolas Castro1
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|6
|0.4
|Рейна Брайан
|2
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.07
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.07
|Эстебан Ролон
|1
|0.07
|Anibal Leguizamon
|1
|0.07
|Баринага Хуан
|1
|0.07
|Mariano Troilo
|1
|0.07
|Geronimo Heredia
|1
|0.07
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Nicolas Romero
|4
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|6
|0
|Хара Франко
|3
|0
|Дельгадо Рафаэль
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Факундо-Томас Киньон
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Атлетико Тукуман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
13
Атлетико Тукуман
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Бельграно
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Бельграно
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 16
|27
|5.
|1:2
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|13.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|16.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|19.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|20.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|7.
|1:2
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|8.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|21.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|25.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|26.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|16.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|2:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|24.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7