  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Атлетико Тукуман
2:4
Конец матча
Бельграно
0'
0:1
10' Гол
Anibal Leguizamon
1:1
36' Гол
Баямич Матео
43' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
1:2
45' Гол
Факундо-Томас Киньон
48' Желтая карточка
Guillermo Acosta
55' Желтая карточка
Juan Velazquez
1:3
57' Гол
Nicolas Fernandez I
60' Желтая карточка
Ребола Алехандро
87' Желтая карточка
Чаварриа Пабло
2:3
90' Гол
Баямич Матео
2:4
90' Гол
Чаварриа Пабло
90'+6
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
3
Matias
De
los
Santos
II
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Franco
Nicola
19
Marcelo
Estigarribia2
9
Баямич
Матео
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
Атлетико Тукуман
4-4-2
Бельграно
3-4-1-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Бельграно

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
С
1:3
С
0:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
НБ
2:0
НБ
2:0
НБ
3:1
НБ
0:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 4 0.27
Marcelo Estigarribia2 3 0.2
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.2
Gianluca Ferrari 2 0.13
Баямич Матео 2 0.13
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.07
Перуцци Джино 1 0.07
Franco Nicola 1 0.07
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Nicolas Castro1 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 6 0.4
Рейна Брайан 2 0.13
Nicolas Fernandez I 2 0.13
Суарес Матиас 2 0.13
Факундо-Томас Киньон 1 0.07
Чаварриа Пабло 1 0.07
Эстебан Ролон 1 0.07
Anibal Leguizamon 1 0.07
Баринага Хуан 1 0.07
Mariano Troilo 1 0.07
Geronimo Heredia 1 0.07
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias De los Santos II 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Nicolas Romero 4 0
Guillermo Acosta 3 0
Juan Infante 2 0
Francisco Flores 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Tomas Durso 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Чаварриа Пабло 2 1
Хара Франко 3 0
Дельгадо Рафаэль 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Факундо-Томас Киньон 2 0
Ребола Алехандро 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Эстебан Ролон 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Атлетико Тукуман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
13
Атлетико Тукуман
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Бельграно
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
18%
3
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
6
30%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
6
33%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Бельграно

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
25.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
24.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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