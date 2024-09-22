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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Уракан
3:0
Конец матча
Ланус
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Тобио
Фернандо
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
28
Соньора
Алан
10
Walter
Mazzanti
43
Рамирес
Эрик
Иван
1
Агуэрре
Алан
21
Касерес
Хуан
23
Домингес
Нери
2
Муньос
Эсекьель
28
Онтиверо
Октавио
11
Альварес
Фавио
4
Перес
Гонсало
8
Боджо
Лусиано
17
Родригес
Агустин
27
Торрес
Джонатан
18
Leandro
Diaz
III
Уракан
5-2-3
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Ланус

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:3
КПЛ
1:0
ЛП
0:1
КПЛ
0:0
С
0:1
С
0:1
С
4:0
П
2:0
ТМК
1:1
П
1:3
П
0:0
ПА
3:0
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
0:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
1.13

Среднее время на гол

82
80

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.64

Среднее время на гол

60
141

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.26
0.84

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
106

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.33
Фертоли Эктор 3 0.2
Аларкон Вильям 2 0.13
Эчеверрия Родриго 2 0.13
Walter Mazzanti 1 0.07
Рамирес Эрик Иван 1 0.07
Соньора Алан 1 0.07
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.4
Морено Марселино 3 0.2
Торрес Джонатан 3 0.2
Сальвио Эдуардо 2 0.13
Mateo Sanabria 1 0.07
Каррера Рамиро 1 0.07
Пенья Фелипе 1 0.07
Родригес Агустин 1 0.07
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 7 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 2 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Rodrigo Cabral 3 0
Federico Fattori 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0

Результаты матчей

Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
14
Уракан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
67%
4
33%
76-90

Забито

6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
3
50%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 7
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
1
14%
2
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
14%
4
19%
61-75
3
43%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0
Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0
Ланус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1
Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2

Результаты матчей

Уракан
Ланус

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Уракан
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 15 7 6 2 21 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
6.
Расинг Авельянеда
 0:1 15 7 3 5 20 - 12 24
7.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
20.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 7 5 2 0 10 - 4 17
5.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 0:1 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
11.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 0:1 8 2 2 4 9 - 9 8
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
16.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Аларкон Вильям сделал результативную передачу.
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