Тур: 15.
Ход матча
6'
1:0
52'
54'
28
Соньора
Алан
21
Касерес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Уракан
Ланус
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
1.13
Среднее время на гол
82
80
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.64
Среднее время на гол
60
141
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.26
0.84
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
106
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.33
|Фертоли Эктор
|3
|0.2
|Аларкон Вильям
|2
|0.13
|Эчеверрия Родриго
|2
|0.13
|Walter Mazzanti
|1
|0.07
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0.07
|Соньора Алан
|1
|0.07
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.4
|Морено Марселино
|3
|0.2
|Торрес Джонатан
|3
|0.2
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.13
|Mateo Sanabria
|1
|0.07
|Каррера Рамиро
|1
|0.07
|Пенья Фелипе
|1
|0.07
|Родригес Агустин
|1
|0.07
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|7
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Guillermo Benitez1
|2
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Rodrigo Cabral
|3
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
14
Уракан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
67%
4
33%
76-90
Забито
6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
3
50%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 7
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Пропущено
7
21
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
1
14%
2
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
14%
4
19%
61-75
3
43%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0
Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0
Ланус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1
Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2
Результаты матчей
Уракан
Ланус
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Уракан
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
312
510
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|6.
|0:1
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|19.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|8.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|9.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|21.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7