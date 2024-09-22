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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Второй тайм: 56'
Архентинос Хуниорс
0'
23' Желтая карточка
Вега Роман

Ход матча

10'
Киньонес Джонни
Вера Федерико
 
23'
 
Вега Роман
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Архентинос Хуниорс
2.96
4.30
4.52
Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
23
Марконе
Иван
5
Лойола
Фелипе
17
Lucas
Gonzalez
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
24
Лопес
Сантьяго
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
26
Хосе
Херрейра
10
Верон
Гастон
Индепендьенте Авельянеда
4-2-1-3
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

24%
68%
8%
6 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.12
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

80
86

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.2
Kevin Lomonaco 2 0.13
Лопес Сантьяго 1 0.07
Alex Luna 1 0.07
Монтиэль Сантьяго 1 0.07
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Лойола Фелипе 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 (1) 0.2
Хосе Херрейра 2 0.13
Ромеро Максимильяно 1 0.07
Родригес Алан 1 0.07
Гальван Джонатан 1 0.07
Ороз Николас 1 0.07
Альварес Франсиско 1 0.07
Гонду Лусиано 1 0.07
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Перес Дамиан 3 1
Alexis Conelo 3 1
Вера Федерико 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 3 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 3 1
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Хосе Херрейра 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Лескано Алан 1 0
Kevin Coronel 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
12
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Архентинос Хуниорс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
4
36%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 100%

Точный счет

0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
5
9
2
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 3:0 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
5.
Расинг Авельянеда
 14 7 3 4 20 - 11 24
6.
Тальерес Кордоба
 14 6 6 2 20 - 16 24
7.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 0:3 15 4 7 4 18 - 22 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 0:0 15 5 3 7 11 - 16 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 15 3 9 3 9 - 10 18
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
20.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
5.
Архентинос Хуниорс
 0:0 8 5 2 1 11 - 5 17
6.
Уракан
 3:0 8 5 2 1 9 - 3 17
7.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
8.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
9.
Ланус
 0:3 8 4 3 1 13 - 10 15
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 3:0 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
16.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 0:3 7 0 4 3 5 - 12 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 0:0 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Вега Роман получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Вера Федерико уходит с поля. Киньонес Джонни выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Архентинос Хуниорс
2.96
4.30
4.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс онлайн

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