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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
24' Желтая карточка
Вега Роман
58' Желтая карточка
Киньонес Джонни
73' Желтая карточка
Лескано Алан
82' Желтая карточка
Kevin Lomonaco
90'+5
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
23
Марконе
Иван
5
Лойола
Фелипе
17
Lucas
Gonzalez
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
24
Лопес
Сантьяго
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
26
Хосе
Херрейра
10
Верон
Гастон
Индепендьенте Авельянеда
4-2-1-3
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

24%
68%
8%
6 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.12
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

80
86

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.2
Kevin Lomonaco 2 0.13
Лопес Сантьяго 1 0.07
Alex Luna 1 0.07
Монтиэль Сантьяго 1 0.07
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Лойола Фелипе 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 (1) 0.2
Хосе Херрейра 2 0.13
Ромеро Максимильяно 1 0.07
Родригес Алан 1 0.07
Гальван Джонатан 1 0.07
Ороз Николас 1 0.07
Альварес Франсиско 1 0.07
Гонду Лусиано 1 0.07
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Перес Дамиан 3 1
Alexis Conelo 3 1
Вера Федерико 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 3 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 3 1
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Хосе Херрейра 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Kevin Coronel 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
12
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Архентинос Хуниорс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
4
36%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
7 раз 100%

Точный счет

0:0
7 раз 47%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
5
10
2
13
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 15 7 6 2 21 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 14 7 4 3 15 - 12 25
6.
Расинг Авельянеда
 0:1 15 7 3 5 20 - 12 24
7.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Росарио Сентраль
 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
14.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
15.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
16.
Бельграно
 14 4 6 4 15 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
20.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
21.
Платенсе
 14 4 4 6 12 - 14 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 7 5 2 0 10 - 4 17
5.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 0:1 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
11.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
27.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 0:1 8 2 2 4 9 - 9 8
12.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
16.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
23.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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