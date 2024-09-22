Тур: 15.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаВега Роман
58' Желтая карточкаКиньонес Джонни
73' Желтая карточкаЛескано Алан
82' Желтая карточкаKevin Lomonaco
90'+5
Ход матча
24'
58'
73'
82'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
24%
68%
8%
6 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
1.25
Среднее время на гол
78
72
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Среднее время на гол
83
106
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.12
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
80
86
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.2
|Kevin Lomonaco
|2
|0.13
|Лопес Сантьяго
|1
|0.07
|Alex Luna
|1
|0.07
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0.07
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3 (1)
|0.2
|Хосе Херрейра
|2
|0.13
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.07
|Родригес Алан
|1
|0.07
|Гальван Джонатан
|1
|0.07
|Ороз Николас
|1
|0.07
|Альварес Франсиско
|1
|0.07
|Гонду Лусиано
|1
|0.07
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Марконе Иван
|5
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Alexis Conelo
|3
|1
|Вера Федерико
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|David Martinez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Kevin Coronel
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
12
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Архентинос Хуниорс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
4
36%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
7 раз 100%
Точный счет
0:0
7 раз 47%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
510
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|27 - 8
|30
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|6.
|0:1
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|15
|7
|2
|6
|15 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|15.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|16.
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|19.
|14
|4
|5
|5
|15 - 14
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|12 - 14
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|7 - 15
|16
|23.
|14
|3
|6
|5
|10 - 12
|15
|24.
|14
|3
|5
|6
|12 - 14
|14
|25.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|26.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|27.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|28.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|8.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|9.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|21.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|22.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|23.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|26.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|23.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7