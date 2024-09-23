Тур: 15.
1:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолGuido Mainero
19' Желтая карточкаFernando Juarez III
36' Желтая карточкаFacundo Mallo
48' Желтая карточкаСандез Агустин
55' Желтая карточкаMiguel Barbieri
57' Желтая карточкаJuan Pablo Pignani
75' Желтая карточкаИбарра Франко
90' Желтая карточкаIvan Gomez
1:0
90' Не забитый пенальтиЛовера Максимилиано
90'+10
Ход матча
9'
36'
48'
55'
75'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 Обе команды забьют
-
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
-
-
-
-
50 Thiago Ponce
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Платенсе
Росарио Сентраль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
150
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|7 (2)
|0.47
|Guido Mainero
|2
|0.13
|Ronaldo Martinez
|2
|0.13
|Sasha Marcich
|1
|0.07
|Franco Minerva
|1
|0.07
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.2
|Victor Malcorra
|2 (2)
|0.13
|Facundo Mallo
|2
|0.13
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.07
|Кампас Хаминтон
|1
|0.07
|Копетти Энцо
|1
|0.07
|Хименес Хуан
|1
|0.07
|Рубен Марко
|1
|0.07
|Tomas O'Connor
|1
|0.07
|Alan Rodriguez2
|1
|0.07
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.07
|Fabricio Oviedo
|1
|0.07
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|4
|1
|Fernando Juarez III
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|4
|0
|Ибарра Франко
|4
|0
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Facundo Mallo
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Росарио Сентраль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
10
Платенсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Росарио Сентраль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
5
50%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
2
29%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
8
50%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
7
50%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0
Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1
Результаты матчей
Платенсе
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
312
411
114
114
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|7 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7