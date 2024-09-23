  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 15.
Платенсе
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
9' Гол
Guido Mainero
19' Желтая карточка
Fernando Juarez III
36' Желтая карточка
Facundo Mallo
48' Желтая карточка
Сандез Агустин
55' Желтая карточка
Miguel Barbieri
57' Желтая карточка
Juan Pablo Pignani
75' Желтая карточка
Ибарра Франко
90' Желтая карточка
Ivan Gomez
1:0
90' Не забитый пенальти
Ловера Максимилиано
90'+10
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
2
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
29
Franco
Minerva
9
Mateo
Pellegrino
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
6
Miguel
Barbieri
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
8
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
Платенсе
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Росарио Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
4:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
4:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
150

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.47
Guido Mainero 2 0.13
Ronaldo Martinez 2 0.13
Sasha Marcich 1 0.07
Franco Minerva 1 0.07
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.2
Victor Malcorra 2 (2) 0.13
Facundo Mallo 2 0.13
Laurtaro Giaccone 1 0.07
Кампас Хаминтон 1 0.07
Копетти Энцо 1 0.07
Хименес Хуан 1 0.07
Рубен Марко 1 0.07
Tomas O'Connor 1 0.07
Alan Rodriguez2 1 0.07
Luca Martinez Dupuy 1 0.07
Fabricio Oviedo 1 0.07
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Fernando Juarez III 4 0
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Gaston Suso 2 0
Guido Mainero 2 0
Carlos Villalba 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 4 0
Ибарра Франко 4 0
Kevin Ortiz 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Miguel Barbieri 3 0
Facundo Mallo 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Рубен Марко 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Сандез Агустин 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Elias Ocampo 1 0

Результаты матчей

Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Росарио Сентраль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
10
Платенсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Росарио Сентраль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
5
50%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
2
29%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
8
50%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
7
50%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0
Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1

Результаты матчей

Платенсе
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 14 9 3 2 27 - 8 30
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 15 7 2 6 15 - 15 23
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 14 5 3 6 9 - 13 18
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 16 - 16 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 15 - 14 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 4 4 7 7 - 15 16
23.
Сармьенто
 14 3 6 5 10 - 12 15
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 12 - 14 14
25.
Банфилд
 14 3 5 6 11 - 17 14
26.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
27.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 2 4 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 8 7 0 1 12 - 4 21
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
8.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
22.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
23.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
24.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
25.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
16.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 2 - 8 5
24.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 7 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 7
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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