Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
3:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
13' ГолУре Микаэль
2:0
16' ГолГаздаг Даниэль
25' Желтая карточкаЭррера Аарон
3:0
51' ГолБарибо Тай
Ход матча
13'
1:0
16'
2:0
25'
51'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
40 матчей
55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
41
Голов в среднем за матч
2.11
1.86
Среднее время на гол
42
48
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
71
55
Голов в среднем за матч
1.78
1.38
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|16 (4)
|0.53
|Уре Микаэль
|10
|0.33
|Барибо Тай
|8
|0.27
|Карранса Хулиан
|6
|0.2
|Салливан Куинн
|3
|0.1
|Макглинн Джек
|3
|0.1
|Буэно Хесус
|3
|0.1
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Глеснес Якоб
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|19 (3)
|0.63
|Пирани Габриэл
|4
|0.13
|Страуд Джаред
|3
|0.1
|Дахоме Кристиан
|3
|0.1
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.07
|Сантуш Педру
|2
|0.07
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.07
|Родригес Мартин IV
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Бартлетт Лукас
|1
|0.03
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.03
|Баджи Доминик
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|1
|0.03
|Флетчер Кристиан
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|8
|1
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Клих Матеуш
|9
|0
|Эррера Аарон
|8
|0
|Сантуш Педру
|5
|1
|Бартлетт Лукас
|4
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Страуд Джаред
|4
|0
|Родригес Мартин IV
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Пирани Габриэл
|3
|0
|Таканг Борис
|1
|1
|Баджи Доминик
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
11
9
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Ди Си Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
22
14
Филадельфия Юнион
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Ди Си Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
27
Упущенные победы
33
23
Голы по времени матча
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
8
38%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
19%
5
24%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
7
28%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
3
15%
7
28%
76-90
Забито
33
24
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
5
15%
4
17%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
8
24%
6
25%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Пропущено
26
31
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
4%
4
13%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
9
35%
8
26%
76-90
Забито
54
45
24 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
8
15%
6
13%
1-15
5
9%
7
16%
16-30
11
20%
10
22%
31-45
12
22%
5
11%
46-60
7
13%
8
18%
61-75
11
20%
9
20%
76-90
Пропущено
46
56
20 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
4
9%
5
9%
1-15
7
15%
11
20%
16-30
9
20%
12
21%
31-45
10
22%
6
11%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
12
26%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4
Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:3
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
141
77
87
212
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
95
114
86
510
311
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
236
1811
1613
722
524
227
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|60 - 45
|51
|3.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|58 - 50
|50
|4.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|9.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|50 - 48
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 49
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|32 - 42
|35
|12.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|43 - 57
|31
|13.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|49 - 58
|31
|14.
|Заявка
|30
|5
|3
|22
|37 - 69
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|3:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|56 - 47
|36
|9.
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|38 - 55
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|11.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|13.
|0:3 Заявка
|30
|8
|9
|13
|44 - 60
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 20
|16
|14.
|0:3 Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|3:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|0:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|12 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|16 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10