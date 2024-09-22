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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:0
Второй тайм: 57'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
13' Гол
Уре Микаэль
2:0
16' Гол
Газдаг Даниэль
25' Желтая карточка
Эррера Аарон
3:0
51' Гол
Барибо Тай

Ход матча

13'
Уре Микаэль
(Салливан Куинн)
1:0
16'
Газдаг Даниэль
2:0
25'
 
Эррера Аарон
46'
 
Дахоме Кристиан
Таббс Гаррисон
46'
 
Баджи Доминик
Пирани Габриэл
51'
Барибо Тай
(Салливан Куинн)
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Филадельфия Юнион
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.85
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Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
33
Салливан
Куинн
16
Макглинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
28
Барибо
Тай
24
Боно
Александер
16
Таббс
Гаррисон
97
Маквей
Кристофер
4
Пелтола
Матти
22
Эррера
Аарон
7
Сантуш
Педру
8
Страуд
Джаред
43
Клих
Матеуш
5
Таканг
Борис
10
Пирани
Габриэл
20
Бентеке
Кристиан
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Ди Си Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

40 матчей

55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:2
М
1:3
СИЦА
0:0
М
0:0
М
0:6
М
7:0
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
4:1
М
3:1
М
1:5
ОК
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:2
ОК
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
2:0
ОК
3:1
М
2:3
М
0:1
М
1:1
М
1:0
ОК
3:2
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2

Голы

Всего голов

38
41

Голов в среднем за матч

2.11
1.86

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

71
55

Голов в среднем за матч

1.78
1.38

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 16 (4) 0.53
Уре Микаэль 10 0.33
Барибо Тай 8 0.27
Карранса Хулиан 6 0.2
Салливан Куинн 3 0.1
Макглинн Джек 3 0.1
Буэно Хесус 3 0.1
Бедойя Алехандро 2 0.07
Глеснес Якоб 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 19 (3) 0.63
Пирани Габриэл 4 0.13
Страуд Джаред 3 0.1
Дахоме Кристиан 3 0.1
Клих Матеуш 2 (2) 0.07
Сантуш Педру 2 0.07
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.07
Родригес Мартин IV 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.03
Бартлетт Лукас 1 0.03
Маррелл Джейкоб 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Флетчер Кристиан 1 0.03
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 6 1
Бедойя Алехандро 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Салливан Куинн 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 8 1
Дахоме Кристиан 8 1
Клих Матеуш 9 0
Эррера Аарон 8 0
Сантуш Педру 5 1
Бартлетт Лукас 4 1
Пелтола Матти 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Пирани Габриэл 3 0
Таканг Борис 1 1
Баджи Доминик 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

11
9
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Ди Си Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

22
14
Филадельфия Юнион
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Ди Си Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
27

Упущенные победы

33
23

Голы по времени матча

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
8
38%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
19%
5
24%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
7
28%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
3
15%
7
28%
76-90

Забито

33
24
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
5
15%
4
17%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
8
24%
6
25%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
4%
4
13%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
9
35%
8
26%
76-90

Забито

54
45
24 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
8
15%
6
13%
1-15
5
9%
7
16%
16-30
11
20%
10
22%
31-45
12
22%
5
11%
46-60
7
13%
8
18%
61-75
11
20%
9
20%
76-90

Пропущено

46
56
20 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
4
9%
5
9%
1-15
7
15%
11
20%
16-30
9
20%
12
21%
31-45
10
22%
6
11%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
12
26%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4
Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:3
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
8
7
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
5
11
4
1.5
8
6
5
10
2.5
3
11
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
6
18
11
1.5
16
13
7
22
2.5
5
24
2
27
3.5
2
27
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 12 6 12 50 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 8 7 16 49 - 58 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 30 9 9 12 56 - 47 36
9.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
10.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
12.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
13.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 30 8 9 13 44 - 60 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 15 4 4 7 24 - 20 16
14.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Эррера Аарон получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.85
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9.92
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3.75
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Где смотреть матч Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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Ди Си Юнайтед
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