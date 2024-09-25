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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 1401
Мьёндален
1:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
47' Гол
Капскармо Оскар
51' Желтая карточка
Эверби Сиверт
1:1
53' Гол
Брингакер Матиас
1:2
63' Гол
Нильссон Джоэл
78' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
90'+7
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
8
Свеен
Оле
5
Эверби
Сиверт
45
Ольсен
Мейнхард
7
Овенстад
Мартин
25
Andreas
Heredia-Randen
24
Mats
Pedersen
9
Брингакер
Матиас
10
Моберг
Вегар
14
Niclas
Schjoeth
Semmen
41
Anders
Klemensson
21
Daniel
Lysgaard
6
Harald
Holter
10
Герсон
Ларс
22
Ludvig
Langrekken
27
Andreas
Dybevik
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
32
Капскармо
Оскар
9
Adem
Gueven
Мьёндален
4-3-3
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Конгсвингер

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

24 матча

45.8%
4.2%
50%
11 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
3:2
ТМК
1:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

48
24

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 7 0.29
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.25
Alie Conteh 4 0.17
Mats Pedersen 3 0.13
Бренден Эрик 3 0.13
Холтен Расмус 2 0.08
Эверби Сиверт 1 0.04
Вогт Педер 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Keerat Singh 1 0.04
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.38
Уильямс Ноа 5 0.21
Моберг Вегар 4 (1) 0.17
Adem Gueven 4 0.17
Нильссон Джоэл 4 0.17
Harald Holter 3 0.13
Jesper Grundt 3 0.13
Капскармо Оскар 2 0.08
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Eric Taylor 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 4 0
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Свеен Оле 2 1
Бренден Эрик 2 1
Thomas Kinn 2 1
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Хольст-Ларсен Фабиан 3 0
Andreas Heredia-Randen 3 0
Alie Conteh 1 1
Эверби Сиверт 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 3 1
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Холме Фредрик 2 1
Andreas Dybevik 3 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Конгсвингер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
10
Мьёндален
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Конгсвингер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

6
20
Мьёндален
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Конгсвингер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
20%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
6
30%
6
33%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
6
32%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
4
20%
5
26%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
4
36%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
4
18%
5
23%
61-75
4
18%
4
18%
76-90

Забито

31
39
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
6
19%
4
10%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
7
23%
9
23%
31-45
7
23%
6
15%
46-60
5
16%
9
23%
61-75
3
10%
6
15%
76-90

Пропущено

42
41
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
12%
3
7%
1-15
6
14%
11
27%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
7
17%
8
20%
46-60
10
24%
7
17%
61-75
7
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0
Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0
Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2

Результаты матчей

Мьёндален
Конгсвингер

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
6
6
2
11
2.5
5
7
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
6
6
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
12
12
3
21
2.5
6
18
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 24 17 4 3 66 - 25 55
2.
Брюне
 24 14 4 6 39 - 24 46
3.
Мосс
 24 13 3 8 42 - 32 42
4.
Эгерсунд
 23 11 5 7 47 - 44 38
5.
Люн
 23 9 9 5 47 - 31 36
6.
Рёуфосс
 24 10 6 8 28 - 27 36
7.
Конгсвингер
 24 9 9 6 38 - 42 36
8.
Стабек
 24 9 6 9 48 - 48 33
9.
Ранхейм
 24 8 7 9 37 - 36 31
10.
Согндаль
 24 8 6 10 33 - 32 30
11.
Осане
 24 7 6 11 35 - 43 27
12.
ИК Старт
 24 7 6 11 35 - 47 27
13.
Олесунн
 24 7 4 13 32 - 43 25
14.
Левангер
 24 5 10 9 35 - 36 25
15.
Мьёндален
 24 5 7 12 30 - 43 22
16.
Санднес
 24 4 4 16 22 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 12 9 1 2 38 - 12 28
2.
Мосс
 12 9 1 2 24 - 10 28
3.
Брюне
 12 8 3 1 22 - 10 27
4.
Стабек
 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 12 5 4 3 20 - 20 19
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Согндаль
 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
ИК Старт
 12 5 3 4 20 - 21 18
10.
Эгерсунд
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Ранхейм
 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Рёуфосс
 12 5 2 5 14 - 14 17
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 12 3 4 5 18 - 16 13
15.
Олесунн
 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 12 6 1 5 17 - 14 19
4.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Олесунн
 12 4 2 6 15 - 19 14
8.
Мосс
 12 4 2 6 18 - 22 14
9.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
10.
Стабек
 12 3 4 5 20 - 29 13
11.
Согндаль
 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Мьёндален
 11 2 2 7 11 - 22 8
15.
Осане
 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 12 1 2 9 6 - 36 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Весь список
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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