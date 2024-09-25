Тур: 24. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1401
1:2
Конец матча
0'
0:1
47' ГолКапскармо Оскар
51' Желтая карточкаЭверби Сиверт
1:1
53' ГолБрингакер Матиас
1:2
63' ГолНильссон Джоэл
78' Желтая карточкаLudvig Langrekken
90'+7
Ход матча
47'
51'
53'
1:1
63'
10
Моберг
Вегар
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моберг ВегарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alie Conteh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Мьёндален
Конгсвингер
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
24 матча
45.8%
4.2%
50%
11 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
48
24
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|7
|0.29
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.25
|Alie Conteh
|4
|0.17
|Mats Pedersen
|3
|0.13
|Бренден Эрик
|3
|0.13
|Холтен Расмус
|2
|0.08
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Вогт Педер
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Keerat Singh
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.38
|Уильямс Ноа
|5
|0.21
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.17
|Adem Gueven
|4
|0.17
|Нильссон Джоэл
|4
|0.17
|Harald Holter
|3
|0.13
|Jesper Grundt
|3
|0.13
|Капскармо Оскар
|2
|0.08
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Бренден Эрик
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|3
|0
|Andreas Heredia-Randen
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|3
|1
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Холме Фредрик
|2
|1
|Andreas Dybevik
|3
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Конгсвингер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
10
Мьёндален
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Конгсвингер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
6
20
Мьёндален
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Конгсвингер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
17
30
Голы по времени матча
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
20%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
6
30%
6
33%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
1
5%
1
6%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
6
32%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
4
20%
5
26%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
4
36%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
4
18%
5
23%
61-75
4
18%
4
18%
76-90
Забито
31
39
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
6
19%
4
10%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
7
23%
9
23%
31-45
7
23%
6
15%
46-60
5
16%
9
23%
61-75
3
10%
6
15%
76-90
Пропущено
42
41
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
12%
3
7%
1-15
6
14%
11
27%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
7
17%
8
20%
46-60
10
24%
7
17%
61-75
7
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0
Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0
Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2
Результаты матчей
Мьёндален
Конгсвингер
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
49
66
211
57
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
38
66
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
717
1212
321
618
123
123
123
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6