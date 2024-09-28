Тур: 25. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 3808
0'
50' Желтая карточкаPaul Ngongo Iversen
62' Желтая карточкаСольберг Йоаким
67' Желтая карточкаБрингакер Матиас
87' Желтая карточкаAndreas Heredia-Randen
0:1
90' ГолAlie Conteh
90'+6
Ход матча
62'
67'
90'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моберг ВегарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
-
-
20 Alie Conteh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Олесунн
Мьёндален
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.24
|Claudio Braga
|4
|0.16
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.16
|Атанга Исаак
|3
|0.12
|Marcus Rafferty
|3
|0.12
|David Snaer Johannsson
|2
|0.08
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.08
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|7
|0.28
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.24
|Alie Conteh
|5
|0.2
|Mats Pedersen
|3
|0.12
|Бренден Эрик
|3
|0.12
|Холтен Расмус
|2
|0.08
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Вогт Педер
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Keerat Singh
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Paul Ngongo Iversen
|1
|0
|Janus Seehusen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|5
|0
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Andreas Heredia-Randen
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Бренден Эрик
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Мьёндален
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
7
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Мьёндален
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
13
16
Олесунн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Мьёндален
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
6
35%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
8
32%
4
18%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
9
36%
4
18%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
2
13%
4
20%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
8
42%
3
15%
76-90
Забито
32
32
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
3
9%
6
19%
1-15
9
28%
3
9%
16-30
6
19%
7
22%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
4
13%
4
13%
76-90
Пропущено
44
42
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
3
7%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
12
27%
7
17%
31-45
4
9%
7
17%
46-60
4
9%
10
24%
61-75
17
39%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0
Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1
Результаты матчей
Олесунн
Мьёндален
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
49
211
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
48
39
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
817
718
421
322
322
124
124
124
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (5)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|7