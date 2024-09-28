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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3808
Олесунн
0:1
Конец матча
Мьёндален
0'
50' Желтая карточка
Paul Ngongo Iversen
62' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
67' Желтая карточка
Брингакер Матиас
87' Желтая карточка
Andreas Heredia-Randen
0:1
90' Гол
Alie Conteh
90'+6
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Marcus
Rafferty
11
David
Snaer
Johannsson
19
Paul
Ngongo
Iversen
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
8
Свеен
Оле
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
23
Jesper
Svenungsen
Skau
14
Niclas
Schjoeth
Semmen
9
Брингакер
Матиас
10
Моберг
Вегар
45
Ольсен
Мейнхард
Олесунн
3-5-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Мьёндален

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
Э
3:0
Э
1:3
ПД
2:0
ПД
2:1
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
0.75

Среднее время на гол

38
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.24
Claudio Braga 4 0.16
Sander Hestetun Kilen 4 0.16
Атанга Исаак 3 0.12
Marcus Rafferty 3 0.12
David Snaer Johannsson 2 0.08
Карлсбакк Маркус 2 0.08
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.04
Кителано Йон 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Stian Aarones Holte 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 7 0.28
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.24
Alie Conteh 5 0.2
Mats Pedersen 3 0.12
Бренден Эрик 3 0.12
Холтен Расмус 2 0.08
Эверби Сиверт 1 0.04
Вогт Педер 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Keerat Singh 1 0.04
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Моберг Вегар 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Paul Ngongo Iversen 1 0
Janus Seehusen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 5 0
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Andreas Heredia-Randen 4 0
Свеен Оле 2 1
Бренден Эрик 2 1
Thomas Kinn 2 1
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Хольст-Ларсен Фабиан 3 0
Alie Conteh 1 1
Эверби Сиверт 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

Олесунн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Мьёндален
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
7
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Мьёндален
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

13
16
Олесунн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Мьёндален
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
6
35%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
8
32%
4
18%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
9
36%
4
18%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
2
13%
4
20%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
8
42%
3
15%
76-90

Забито

32
32
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
3
9%
6
19%
1-15
9
28%
3
9%
16-30
6
19%
7
22%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
4
13%
4
13%
76-90

Пропущено

44
42
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
3
7%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
12
27%
7
17%
31-45
4
9%
7
17%
46-60
4
9%
10
24%
61-75
17
39%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0
Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1

Результаты матчей

Олесунн
Мьёндален

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
7
18
4
21
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 25 17 5 3 68 - 27 56
2.
Брюне
 25 15 4 6 42 - 24 49
3.
Мосс
 25 13 3 9 42 - 35 42
4.
Эгерсунд
 24 12 5 7 49 - 45 41
5.
Конгсвингер
 25 9 10 6 40 - 44 37
6.
Люн
 23 9 9 5 47 - 31 36
7.
Рёуфосс
 24 10 6 8 28 - 27 36
8.
Стабек
 25 10 6 9 50 - 48 36
9.
Ранхейм
 25 8 8 9 38 - 37 32
10.
Согндаль
 25 8 6 11 33 - 34 30
11.
ИК Старт
 25 8 6 11 39 - 47 30
12.
Осане
 25 7 6 12 36 - 45 27
13.
Левангер
 25 5 11 9 36 - 37 26
14.
Олесунн
 25 7 4 14 32 - 44 25
15.
Мьёндален
 25 6 7 12 31 - 43 25
16.
Санднес
 25 4 4 17 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
2.
Волеренга
 12 9 1 2 38 - 12 28
3.
Мосс
 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
6.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Согндаль
 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
Ранхейм
 12 5 3 4 20 - 16 18
10.
ИК Старт
 12 5 3 4 20 - 21 18
11.
Эгерсунд
 12 5 3 4 17 - 18 18
12.
Рёуфосс
 12 5 2 5 14 - 14 17
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 12 3 4 5 18 - 16 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 12 7 2 3 32 - 27 23
3.
Брюне
 12 6 1 5 17 - 14 19
4.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Олесунн
 12 4 2 6 15 - 19 14
8.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
9.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
10.
Стабек
 12 3 4 5 20 - 29 13
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 12 3 2 7 12 - 22 11
15.
Осане
 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 12 1 2 9 6 - 36 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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