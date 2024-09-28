Тур: 25. Стадион: Гьемселунд.
1:1
Первый тайм: 41'
Ход матча
15'
1:0
31'
1:1
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Oien Damhaug
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Конгсвингер
Волеренга
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.36
|Уильямс Ноа
|5
|0.2
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.16
|Adem Gueven
|4
|0.16
|Нильссон Джоэл
|4
|0.16
|Harald Holter
|3
|0.12
|Jesper Grundt
|3
|0.12
|Eric Taylor
|2
|0.08
|Капскармо Оскар
|2
|0.08
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|11
|0.44
|Рийкс Мис
|11
|0.44
|Браянац Муамер
|7
|0.28
|Странд Петтер
|6
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|5 (2)
|0.2
|Хоканс Даниэль
|5
|0.2
|Камара Ола
|4
|0.16
|Риснаес Магнус
|3
|0.12
|Хеденстад Вегар
|2
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.08
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Carl Lange
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|3
|1
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Холме Фредрик
|2
|1
|Andreas Dybevik
|3
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|6
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
6
Конгсвингер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
17
38
Конгсвингер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Волеренга
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
26
44
Голы по времени матча
Забито
21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
5%
2
7%
1-15
4
19%
6
22%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Забито
18
39
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
17%
3
8%
1-15
1
6%
10
26%
16-30
6
33%
3
8%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
5
28%
6
15%
61-75
1
6%
11
28%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
6
32%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Забито
39
66
18 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
4
10%
5
8%
1-15
5
13%
16
24%
16-30
9
23%
8
12%
31-45
6
15%
10
15%
46-60
9
23%
11
17%
61-75
6
15%
16
24%
76-90
Пропущено
41
25
20 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 17
3
7%
2
8%
1-15
11
27%
1
4%
16-30
6
15%
7
28%
31-45
8
20%
2
8%
46-60
7
17%
8
32%
61-75
6
15%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2
Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Волеренга
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
3 раза 13%
5
3 раза 13%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
84
57
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
93
111
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
231
1212
177
618
1212
123
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|25
|17
|5
|3
|67 - 26
|56
|2.
|1:0
|25
|15
|4
|6
|40 - 24
|49
|3.
|0:1
|25
|13
|3
|9
|42 - 33
|42
|4.
|1:1
|24
|11
|6
|7
|48 - 45
|39
|5.
|1:1
|25
|9
|10
|6
|39 - 43
|37
|6.
|23
|9
|9
|5
|47 - 31
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|28 - 27
|36
|8.
|1:0
|25
|10
|6
|9
|49 - 48
|36
|9.
|0:0
|25
|8
|8
|9
|37 - 36
|32
|10.
|0:1
|25
|8
|6
|11
|33 - 33
|30
|11.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|36 - 47
|30
|12.
|1:1
|25
|7
|7
|11
|36 - 44
|28
|13.
|0:0
|25
|7
|5
|13
|32 - 43
|26
|14.
|0:0
|25
|5
|11
|9
|35 - 36
|26
|15.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|30 - 43
|23
|16.
|0:1
|25
|4
|4
|17
|22 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 10
|30
|2.
|1:1
|12
|9
|1
|2
|38 - 12
|28
|3.
|0:1
|12
|9
|1
|2
|24 - 10
|28
|4.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 23
|21
|6.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 21
|20
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|11.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|13.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|19 - 21
|14
|14.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 16
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|4
|1
|29 - 14
|28
|2.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|31 - 27
|21
|3.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 20
|18
|6.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 20
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|8.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|9.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|10.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 29
|13
|11.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|17 - 20
|13
|12.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|13.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|15.
|1:1
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|16.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|6 - 36
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|7