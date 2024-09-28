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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 25. Стадион: .
Конгсвингер
1:1
Первый тайм: 41'
Волеренга
0'
1:0
15' Гол
Eric Taylor
28' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
1:1
31' Гол
Браянац Муамер

Ход матча

15'
Eric Taylor
1:0
28'
 
Fidel Brice Ambina
31'
1:1
Браянац Муамер
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Волеренга
4.80
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Все Коэффициенты
41
Anders
Klemensson
5
Холме
Фредрик
6
Harald
Holter
10
Герсон
Ларс
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
32
Капскармо
Оскар
11
Уильямс
Ноа
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
7
Риснаес
Магнус
Конгсвингер
3-4-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Волеренга

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
0:2
ТМК
2:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
Э
5:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.36
Уильямс Ноа 5 0.2
Моберг Вегар 4 (1) 0.16
Adem Gueven 4 0.16
Нильссон Джоэл 4 0.16
Harald Holter 3 0.12
Jesper Grundt 3 0.12
Eric Taylor 2 0.08
Капскармо Оскар 2 0.08
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 11 0.44
Рийкс Мис 11 0.44
Браянац Муамер 7 0.28
Странд Петтер 6 0.24
Бьёрдаль Хенрик 5 (2) 0.2
Хоканс Даниэль 5 0.2
Камара Ола 4 0.16
Риснаес Магнус 3 0.12
Хеденстад Вегар 2 0.08
Filip Thorvaldsen 2 0.08
Юклеред Симен 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Carl Lange 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Fidel Brice Ambina 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Adrian Kurd Roenning 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 3 1
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Холме Фредрик 2 1
Andreas Dybevik 3 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 6 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Jones El-Abdellaoui 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
6
Конгсвингер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

17
38
Конгсвингер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Волеренга
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

26
44

Голы по времени матча

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
5%
2
7%
1-15
4
19%
6
22%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
4
18%
4
29%
76-90

Забито

18
39
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
17%
3
8%
1-15
1
6%
10
26%
16-30
6
33%
3
8%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
5
28%
6
15%
61-75
1
6%
11
28%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
6
32%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Забито

39
66
18 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
4
10%
5
8%
1-15
5
13%
16
24%
16-30
9
23%
8
12%
31-45
6
15%
10
15%
46-60
9
23%
11
17%
61-75
6
15%
16
24%
76-90

Пропущено

41
25
20 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 17
3
7%
2
8%
1-15
11
27%
1
4%
16-30
6
15%
7
28%
31-45
8
20%
2
8%
46-60
7
17%
8
32%
61-75
6
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2
Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Волеренга

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
3 раза 13%
5
3 раза 13%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
5
7
2.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
3
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
23
1
12
12
1.5
17
7
6
18
2.5
12
12
1
23
3.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 25 17 5 3 67 - 26 56
2.
Брюне
 1:0 25 15 4 6 40 - 24 49
3.
Мосс
 0:1 25 13 3 9 42 - 33 42
4.
Эгерсунд
 1:1 24 11 6 7 48 - 45 39
5.
Конгсвингер
 1:1 25 9 10 6 39 - 43 37
6.
Люн
 23 9 9 5 47 - 31 36
7.
Рёуфосс
 24 10 6 8 28 - 27 36
8.
Стабек
 1:0 25 10 6 9 49 - 48 36
9.
Ранхейм
 0:0 25 8 8 9 37 - 36 32
10.
Согндаль
 0:1 25 8 6 11 33 - 33 30
11.
ИК Старт
 1:0 25 8 6 11 36 - 47 30
12.
Осане
 1:1 25 7 7 11 36 - 44 28
13.
Олесунн
 0:0 25 7 5 13 32 - 43 26
14.
Левангер
 0:0 25 5 11 9 35 - 36 26
15.
Мьёндален
 0:0 25 5 8 12 30 - 43 23
16.
Санднес
 0:1 25 4 4 17 22 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:0 13 9 3 1 23 - 10 30
2.
Волеренга
 1:1 12 9 1 2 38 - 12 28
3.
Мосс
 0:1 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 1:0 13 7 2 4 29 - 19 23
5.
Конгсвингер
 1:1 13 5 6 2 22 - 23 21
6.
Осане
 1:1 13 5 5 3 21 - 21 20
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Согндаль
 0:1 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
Ранхейм
 0:0 12 5 3 4 19 - 15 18
10.
ИК Старт
 1:0 12 5 3 4 20 - 21 18
11.
Эгерсунд
 1:1 12 5 3 4 17 - 18 18
12.
Рёуфосс
 12 5 2 5 14 - 14 17
13.
Мьёндален
 0:0 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 0:0 12 3 4 5 18 - 16 13
15.
Олесунн
 0:0 13 3 3 7 17 - 24 12
16.
Санднес
 0:1 13 3 2 8 16 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 13 8 4 1 29 - 14 28
2.
Эгерсунд
 1:1 12 6 3 3 31 - 27 21
3.
Брюне
 1:0 12 6 1 5 17 - 14 19
4.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 1:1 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Олесунн
 0:0 12 4 2 6 15 - 19 14
8.
Мосс
 0:1 13 4 2 7 18 - 23 14
9.
Ранхейм
 0:0 13 3 5 5 18 - 21 14
10.
Стабек
 1:0 12 3 4 5 20 - 29 13
11.
Левангер
 0:0 13 2 7 4 17 - 20 13
12.
Согндаль
 0:1 13 3 3 7 10 - 18 12
13.
ИК Старт
 1:0 13 3 3 7 16 - 26 12
14.
Мьёндален
 0:0 12 2 3 7 11 - 22 9
15.
Осане
 1:1 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 0:1 12 1 2 9 6 - 36 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Г О О О О Л - Браянац Муамер бьет в цель!
  • 28'
    Fidel Brice Ambina получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Г О О О О Л - Eric Taylor бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Волеренга
4.80
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4.55
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1.73
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