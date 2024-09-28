Тур: 25. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 4133
2:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолEric Taylor
28' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
1:1
31' ГолБраянац Муамер
2:1
49' ГолJesper Grundt
61' Желтая карточкаHarald Holter
63' Желтая карточкаJones El-Abdellaoui
67' Желтая карточкаLudvig Langrekken
2:2
72' ГолБраянац Муамер
84' Желтая карточкаХеденстад Вегар
85' Желтая карточкаХолме Фредрик
90'+6
Ход матча
15'
1:0
31'
1:1
49'
2:1
61'
72'
84'
85'
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Oien Damhaug
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Конгсвингер
Волеренга
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.36
|Уильямс Ноа
|5
|0.2
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.16
|Adem Gueven
|4
|0.16
|Нильссон Джоэл
|4
|0.16
|Jesper Grundt
|4
|0.16
|Harald Holter
|3
|0.12
|Eric Taylor
|2
|0.08
|Капскармо Оскар
|2
|0.08
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|11
|0.44
|Рийкс Мис
|11
|0.44
|Браянац Муамер
|9
|0.36
|Странд Петтер
|6
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|5 (2)
|0.2
|Хоканс Даниэль
|5
|0.2
|Камара Ола
|4
|0.16
|Риснаес Магнус
|3
|0.12
|Хеденстад Вегар
|2
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.08
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Carl Lange
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|4
|1
|Холме Фредрик
|3
|1
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Andreas Dybevik
|3
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|7
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Jones El-Abdellaoui
|2
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
11
8
Конгсвингер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
17
38
Конгсвингер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Волеренга
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
28
46
Голы по времени матча
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
9%
2
7%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
5
22%
5
17%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
5
31%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Забито
18
39
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
17%
3
8%
1-15
1
6%
10
26%
16-30
6
33%
3
8%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
5
28%
6
15%
61-75
1
6%
11
28%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
6
32%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Забито
41
68
19 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
5
12%
5
7%
1-15
5
12%
16
24%
16-30
9
22%
9
13%
31-45
7
17%
10
15%
46-60
9
22%
12
18%
61-75
6
15%
16
24%
76-90
Пропущено
43
27
21 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
3
7%
3
11%
1-15
11
26%
1
4%
16-30
7
16%
7
26%
31-45
8
19%
3
11%
46-60
8
19%
8
30%
30%
61-75
6
14%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2
Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Волеренга
Точный счет
3:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
76
84
58
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
103
111
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
241
1312
187
619
1213
124
718
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (5)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|7