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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 4133
Конгсвингер
2:2
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
15' Гол
Eric Taylor
28' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
1:1
31' Гол
Браянац Муамер
2:1
49' Гол
Jesper Grundt
61' Желтая карточка
Harald Holter
63' Желтая карточка
Jones El-Abdellaoui
67' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
2:2
72' Гол
Браянац Муамер
84' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
85' Желтая карточка
Холме Фредрик
90'+6
41
Anders
Klemensson
5
Холме
Фредрик
6
Harald
Holter
10
Герсон
Ларс
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
32
Капскармо
Оскар
11
Уильямс
Ноа
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
7
Риснаес
Магнус
Конгсвингер
3-4-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Волеренга

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
0:2
ТМК
2:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
Э
5:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.36
Уильямс Ноа 5 0.2
Моберг Вегар 4 (1) 0.16
Adem Gueven 4 0.16
Нильссон Джоэл 4 0.16
Jesper Grundt 4 0.16
Harald Holter 3 0.12
Eric Taylor 2 0.08
Капскармо Оскар 2 0.08
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 11 0.44
Рийкс Мис 11 0.44
Браянац Муамер 9 0.36
Странд Петтер 6 0.24
Бьёрдаль Хенрик 5 (2) 0.2
Хоканс Даниэль 5 0.2
Камара Ола 4 0.16
Риснаес Магнус 3 0.12
Хеденстад Вегар 2 0.08
Filip Thorvaldsen 2 0.08
Юклеред Симен 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Carl Lange 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Fidel Brice Ambina 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Adrian Kurd Roenning 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 4 1
Холме Фредрик 3 1
Ludvig Langrekken 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Andreas Dybevik 3 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 7 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Jones El-Abdellaoui 2 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
8
Конгсвингер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Волеренга
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

17
38
Конгсвингер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Волеренга
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

28
46

Голы по времени матча

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
9%
2
7%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
5
22%
5
17%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
5
31%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Забито

18
39
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
17%
3
8%
1-15
1
6%
10
26%
16-30
6
33%
3
8%
31-45
2
11%
6
15%
46-60
5
28%
6
15%
61-75
1
6%
11
28%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
6
32%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Забито

41
68
19 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
5
12%
5
7%
1-15
5
12%
16
24%
16-30
9
22%
9
13%
31-45
7
17%
10
15%
46-60
9
22%
12
18%
61-75
6
15%
16
24%
76-90

Пропущено

43
27
21 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
3
7%
3
11%
1-15
11
26%
1
4%
16-30
7
16%
7
26%
31-45
8
19%
3
11%
46-60
8
19%
8
30%
30%
61-75
6
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2
Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Волеренга

Точный счет

3:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
6
1.5
8
4
5
8
2.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
10
3
1
11
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
13
12
1.5
18
7
6
19
2.5
12
13
1
24
3.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 25 17 5 3 68 - 27 56
2.
Брюне
 25 15 4 6 42 - 24 49
3.
Мосс
 25 13 3 9 42 - 35 42
4.
Эгерсунд
 24 12 5 7 49 - 45 41
5.
Конгсвингер
 25 9 10 6 40 - 44 37
6.
Люн
 23 9 9 5 47 - 31 36
7.
Рёуфосс
 24 10 6 8 28 - 27 36
8.
Стабек
 25 10 6 9 50 - 48 36
9.
Ранхейм
 25 8 8 9 38 - 37 32
10.
Согндаль
 25 8 6 11 33 - 34 30
11.
ИК Старт
 25 8 6 11 39 - 47 30
12.
Осане
 25 7 6 12 36 - 45 27
13.
Левангер
 25 5 11 9 36 - 37 26
14.
Олесунн
 25 7 4 14 32 - 44 25
15.
Мьёндален
 25 6 7 12 31 - 43 25
16.
Санднес
 25 4 4 17 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
2.
Волеренга
 12 9 1 2 38 - 12 28
3.
Мосс
 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
6.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Согндаль
 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
Ранхейм
 12 5 3 4 20 - 16 18
10.
ИК Старт
 12 5 3 4 20 - 21 18
11.
Эгерсунд
 12 5 3 4 17 - 18 18
12.
Рёуфосс
 12 5 2 5 14 - 14 17
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 12 3 4 5 18 - 16 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 12 7 2 3 32 - 27 23
3.
Брюне
 12 6 1 5 17 - 14 19
4.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Олесунн
 12 4 2 6 15 - 19 14
8.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
9.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
10.
Стабек
 12 3 4 5 20 - 29 13
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 12 3 2 7 12 - 22 11
15.
Осане
 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 12 1 2 9 6 - 36 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 7
Весь список
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    • 49'
      Г О О О О Л - Jesper Grundt бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Юклеред Симен сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Браянац Муамер бьет в цель!
    • 28'
      Fidel Brice Ambina получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Капскармо Оскар сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Eric Taylor бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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