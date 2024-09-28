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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 25. Стадион: .
Стабек
1:0
Первый тайм: 42'
Согндаль
0'
6' Желтая карточка
Менса Эммануэль
1:0
40' Гол
Матич Алекса

Ход матча

6'
 
Менса Эммануэль
40'
Матич Алекса
1:0
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Согндаль
3.90
4.04
4.10
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Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
11
Вальстад
Николас
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
29
Karsten
Arman
Ekorness
6
Кристенсен
Магнус
33
Матич
Алекса
8
Magnus
Lankhof-Dahlby
27
William
Wendt
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
1
Lars
Jendal
2
Эрикссон
Феликс
32
Mathias
Oren
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
30
Флатакер
Эрик
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
6
Martin
Hoeyland
10
Сконес
Каспер
11
Менса
Эммануэль
9
Хинтса
Оливер
Стабек
4-2-3-1
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Стабек
Согндаль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:3
ПД
2:3
ПД
4:3
ПД
0:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
КН
1:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 14 (1) 0.56
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.36
Sebastian Olderheim 6 0.24
Робертс Томас 3 (1) 0.12
Rasmus Eggen Vinge 3 0.12
William Wendt 3 0.12
Педерсен Каспер 3 0.12
Андресен Александр 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Геэльмуйден Херман 1 0.04
Andreas Victorio 1 0.04
Упсет Кристиан 1 (1) 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Jon Haukvik Oeya 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.28
Флатакер Эрик 6 0.24
Хинтса Оливер 4 0.16
Martin Hoeyland 4 0.16
Эрикссон Феликс 3 0.12
Daniel Arrocha 3 (3) 0.12
Фло Пер-Эгиль 2 0.08
Менса Эммануэль 1 0.04
Mathias Oren 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Робертс Томас 3 0
Кристенсен Магнус 2 0
Матич Алекса 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Sebastian Olderheim 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсен Йеспер 3 1
Martin Hoeyland 4 0
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Менса Эммануэль 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0

Результаты матчей

Стабек
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Согндаль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
5
Стабек
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Согндаль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

15
17
Стабек
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Согндаль
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

27
22

Голы по времени матча

Забито

29
11
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
9
31%
0
0%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
4
14%
6
55%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
3
10%
1
9%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
4
25%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
5
25%
6
29%
61-75
6
30%
1
5%
76-90

Пропущено

29
17
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
17%
3
18%
1-15
4
14%
5
29%
29%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
4
24%
61-75
4
14%
4
24%
76-90

Забито

49
32
23 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
12
24%
3
9%
1-15
5
10%
6
19%
16-30
6
12%
11
34%
31-45
9
18%
3
9%
46-60
8
16%
7
22%
61-75
9
18%
2
6%
76-90

Пропущено

47
33
22 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
6
13%
7
21%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
4
9%
1
3%
46-60
12
26%
7
21%
61-75
9
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0
Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1
Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0

Результаты матчей

Стабек
Согндаль

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
3
7 раз 29%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стабек
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
7
5
5
7
2.5
3
9
3
9
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
3
9
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
17
7
13
11
1.5
10
14
10
14
2.5
3
21
3
21
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 25 17 5 3 67 - 26 56
2.
Брюне
 1:0 25 15 4 6 40 - 24 49
3.
Мосс
 0:1 25 13 3 9 42 - 33 42
4.
Эгерсунд
 1:1 24 11 6 7 48 - 45 39
5.
Конгсвингер
 1:1 25 9 10 6 39 - 43 37
6.
Люн
 23 9 9 5 47 - 31 36
7.
Рёуфосс
 24 10 6 8 28 - 27 36
8.
Стабек
 1:0 25 10 6 9 49 - 48 36
9.
Ранхейм
 0:0 25 8 8 9 37 - 36 32
10.
Согндаль
 0:1 25 8 6 11 33 - 33 30
11.
ИК Старт
 1:0 25 8 6 11 36 - 47 30
12.
Осане
 1:1 25 7 7 11 36 - 44 28
13.
Олесунн
 0:0 25 7 5 13 32 - 43 26
14.
Левангер
 0:0 25 5 11 9 35 - 36 26
15.
Мьёндален
 0:0 25 5 8 12 30 - 43 23
16.
Санднес
 0:1 25 4 4 17 22 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:0 13 9 3 1 23 - 10 30
2.
Волеренга
 1:1 12 9 1 2 38 - 12 28
3.
Мосс
 0:1 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 1:0 13 7 2 4 29 - 19 23
5.
Конгсвингер
 1:1 13 5 6 2 22 - 23 21
6.
Осане
 1:1 13 5 5 3 21 - 21 20
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Согндаль
 0:1 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
Ранхейм
 0:0 12 5 3 4 19 - 15 18
10.
ИК Старт
 1:0 12 5 3 4 20 - 21 18
11.
Эгерсунд
 1:1 12 5 3 4 17 - 18 18
12.
Рёуфосс
 12 5 2 5 14 - 14 17
13.
Мьёндален
 0:0 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 0:0 12 3 4 5 18 - 16 13
15.
Олесунн
 0:0 13 3 3 7 17 - 24 12
16.
Санднес
 0:1 13 3 2 8 16 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:1 13 8 4 1 29 - 14 28
2.
Эгерсунд
 1:1 12 6 3 3 31 - 27 21
3.
Брюне
 1:0 12 6 1 5 17 - 14 19
4.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 1:1 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Олесунн
 0:0 12 4 2 6 15 - 19 14
8.
Мосс
 0:1 13 4 2 7 18 - 23 14
9.
Ранхейм
 0:0 13 3 5 5 18 - 21 14
10.
Стабек
 1:0 12 3 4 5 20 - 29 13
11.
Левангер
 0:0 13 2 7 4 17 - 20 13
12.
Согндаль
 0:1 13 3 3 7 10 - 18 12
13.
ИК Старт
 1:0 13 3 3 7 16 - 26 12
14.
Мьёндален
 0:0 12 2 3 7 11 - 22 9
15.
Осане
 1:1 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 0:1 12 1 2 9 6 - 36 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Г О О О О Л - Алекса Матич бьет в цель!
  • 6'
    Emmanuel Mensah получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Согндаль
3.90
4.04
4.10
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