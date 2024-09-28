Тур: 25. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
40'
1:0
33
Матич
Алекса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Матич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
18 Abu Bawa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
19 Yoro Ba
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Стабек
Согндаль
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.75
Среднее время на гол
70
51
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|14 (1)
|0.56
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.36
|Sebastian Olderheim
|6
|0.24
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.12
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.12
|William Wendt
|3
|0.12
|Педерсен Каспер
|3
|0.12
|Андресен Александр
|2
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.04
|Andreas Victorio
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.28
|Флатакер Эрик
|6
|0.24
|Хинтса Оливер
|4
|0.16
|Martin Hoeyland
|4
|0.16
|Эрикссон Феликс
|3
|0.12
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.12
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.08
|Менса Эммануэль
|1
|0.04
|Mathias Oren
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|Матич Алекса
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Sebastian Olderheim
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсен Йеспер
|3
|1
|Martin Hoeyland
|4
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Менса Эммануэль
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Согндаль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
5
Стабек
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Согндаль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
15
17
Стабек
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Согндаль
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
27
22
Голы по времени матча
Забито
29
11
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
9
31%
0
0%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
4
14%
6
55%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
3
10%
1
9%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
4
25%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
5
25%
6
29%
61-75
6
30%
1
5%
76-90
Пропущено
29
17
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
17%
3
18%
1-15
4
14%
5
29%
29%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
4
24%
61-75
4
14%
4
24%
76-90
Забито
49
32
23 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
12
24%
3
9%
1-15
5
10%
6
19%
16-30
6
12%
11
34%
31-45
9
18%
3
9%
46-60
8
16%
7
22%
61-75
9
18%
2
6%
76-90
Пропущено
47
33
22 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
6
13%
7
21%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
4
9%
1
3%
46-60
12
26%
7
21%
61-75
9
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0
Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1
Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0
Результаты матчей
Стабек
Согндаль
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
3
7 раз 29%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
39
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
177
1311
1014
1014
321
321
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|25
|17
|5
|3
|67 - 26
|56
|2.
|1:0
|25
|15
|4
|6
|40 - 24
|49
|3.
|0:1
|25
|13
|3
|9
|42 - 33
|42
|4.
|1:1
|24
|11
|6
|7
|48 - 45
|39
|5.
|1:1
|25
|9
|10
|6
|39 - 43
|37
|6.
|23
|9
|9
|5
|47 - 31
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|28 - 27
|36
|8.
|1:0
|25
|10
|6
|9
|49 - 48
|36
|9.
|0:0
|25
|8
|8
|9
|37 - 36
|32
|10.
|0:1
|25
|8
|6
|11
|33 - 33
|30
|11.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|36 - 47
|30
|12.
|1:1
|25
|7
|7
|11
|36 - 44
|28
|13.
|0:0
|25
|7
|5
|13
|32 - 43
|26
|14.
|0:0
|25
|5
|11
|9
|35 - 36
|26
|15.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|30 - 43
|23
|16.
|0:1
|25
|4
|4
|17
|22 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 10
|30
|2.
|1:1
|12
|9
|1
|2
|38 - 12
|28
|3.
|0:1
|12
|9
|1
|2
|24 - 10
|28
|4.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 23
|21
|6.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 21
|20
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|11.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|13.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|19 - 21
|14
|14.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 16
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|8
|4
|1
|29 - 14
|28
|2.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|31 - 27
|21
|3.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 20
|18
|6.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 20
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|8.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|9.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|10.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 29
|13
|11.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|17 - 20
|13
|12.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|13.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|15.
|1:1
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|16.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|6 - 36
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|7