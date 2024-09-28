  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Сковде АИК
0:2
Второй тайм: 88'
Сундсвалль
0'
0:1
26' Гол
Кагаяма Таики
0:2
37' Гол
Паломино Марсело
44' Желтая карточка
Mamadou Diagne
47' Желтая карточка
Kojo Peprah Oppeng
58' Желтая карточка
Край Антон
61' Желтая карточка
Hugo Engstroem
61' Желтая карточка
Форсберг Лукас
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
4
Filip
Drinic
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
8
Alper
Demirol
24
Fritiof
Hellichius
11
Mamadou
Diagne
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
10
Абрахам
Саргон
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
30
Край
Антон
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
9
Кагаяма
Таики
14
Бенгтссон
Йохан
15
Паломино
Марсело
Сковде АИК
4-4-2
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Сковде АИК
Сундсвалль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mamadou Diagne 4 0.16
Hugo Engstroem 3 0.12
Моро Мамудо 3 0.12
Filip Schyberg 3 0.12
Абрахам Саргон 3 (2) 0.12
Emil Skillermo 1 0.04
Mikael Moerk 1 0.04
Fritiof Hellichius 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Edvin Tellgren 0 0
Alper Demirol 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Shergo Shhab 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.24
Бенгтссон Йохан 4 0.16
Энгблум Понтус 3 0.12
Норд Густав 2 0.08
Паломино Марсело 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Monir Jelassi 1 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Кагаяма Таики 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Hugo Aviander 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Diagne 10 1
Filip Schyberg 5 1
Hugo Engstroem 6 0
Зендехас Адриан 4 0
Stefan Alexander Ljubicic 4 0
Сёрман Самуэль 3 0
Абрахам Эльмар 3 0
Абрахам Саргон 2 0
Fritiof Hellichius 2 0
Edvin Tellgren 2 0
Elias Lindell 2 0
Marcus Mikhail 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Filip Drinic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Armend Suljev 1 0
Kenan Bilalovic 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Hugo Aviander 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Yaqub Finey 3 0
Олссон Деннис 2 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
0% (0)
25% (3)
Сундсвалль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

10
11
Сковде АИК
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Сундсвалль
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
42% (10)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 20
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
25%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
7
33%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
4
21%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
7
35%
76-90

Пропущено

35
33
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
6%
5
15%
1-15
3
9%
8
24%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
8
23%
3
9%
46-60
8
23%
3
9%
61-75
8
23%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 0:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Орсунда - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Браге - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Сундсвалль

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 33%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
2
4 раза 17%
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
3
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
12
12
4
20
1.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 2:0 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 24 12 6 6 37 - 26 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Эргрюте
 24 9 6 9 38 - 34 33
8.
Треллеборг
 0:2 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Утсиктенс
 24 8 7 9 26 - 29 31
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Сундсвалль
 2:0 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 24 6 7 11 32 - 44 25
16.
Сковде АИК
 0:2 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 2:0 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 18 - 14 21
8.
Треллеборг
 0:2 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 2:0 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 0:2 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 2:0 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 0:2 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 0:2 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Сундсвалль
 2:0 13 2 3 8 7 - 20 9
15.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
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    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Mamadou Diagne получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Худу Абдул Халик сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Паломино Марсело бьет в цель!
    • 26'
      Monir Jelassi сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Кагаяма Таики бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сковде АИК
    Ничья
    Сундсвалль
    38.00
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    9.42
    Реклама, olimp.bet
    2.55
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    Где смотреть матч Сковде АИК 0:2 Сундсвалль онлайн

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    Сковде АИК
    Сундсвалль
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