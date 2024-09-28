  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Сковде АИК
0:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
26' Гол
Кагаяма Таики
0:2
37' Гол
Паломино Марсело
44' Желтая карточка
Mamadou Diagne
47' Желтая карточка
Kojo Peprah Oppeng
58' Желтая карточка
Край Антон
61' Желтая карточка
Hugo Engstroem
61' Желтая карточка
Форсберг Лукас
90'+6
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
4
Filip
Drinic
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
8
Alper
Demirol
24
Fritiof
Hellichius
11
Mamadou
Diagne
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
10
Абрахам
Саргон
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
30
Край
Антон
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
9
Кагаяма
Таики
14
Бенгтссон
Йохан
15
Паломино
Марсело
Сковде АИК
4-4-2
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Сковде АИК
Сундсвалль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mamadou Diagne 4 0.16
Hugo Engstroem 3 0.12
Моро Мамудо 3 0.12
Filip Schyberg 3 0.12
Абрахам Саргон 3 (2) 0.12
Emil Skillermo 1 0.04
Mikael Moerk 1 0.04
Fritiof Hellichius 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Edvin Tellgren 0 0
Alper Demirol 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Shergo Shhab 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.24
Бенгтссон Йохан 4 0.16
Энгблум Понтус 3 0.12
Норд Густав 2 0.08
Паломино Марсело 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Monir Jelassi 1 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Кагаяма Таики 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Hugo Aviander 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Diagne 10 1
Filip Schyberg 5 1
Hugo Engstroem 6 0
Зендехас Адриан 4 0
Stefan Alexander Ljubicic 4 0
Сёрман Самуэль 3 0
Абрахам Эльмар 3 0
Абрахам Саргон 2 0
Fritiof Hellichius 2 0
Edvin Tellgren 2 0
Elias Lindell 2 0
Marcus Mikhail 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Filip Drinic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Armend Suljev 1 0
Kenan Bilalovic 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Hugo Aviander 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Yaqub Finey 3 0
Олссон Деннис 2 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
0% (0)
25% (3)
Сундсвалль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

10
11
Сковде АИК
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Сундсвалль
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
7
37%
16-30
6
38%
2
11%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
6
32%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
25%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
7
33%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
4
21%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
7
32%
76-90

Пропущено

37
33
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
5%
5
15%
1-15
4
11%
8
24%
16-30
7
19%
3
9%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
8
22%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 0:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Орсунда - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Браге - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Сундсвалль

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 33%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
9 раз 69%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
3
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
9
3
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
13
12
4
21
1.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 0:0 25 12 7 6 37 - 26 43
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Сандвикен
 25 11 6 8 40 - 30 39
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Утсиктенс
 24 8 7 9 26 - 29 31
10.
Эребру
 0:0 25 7 8 10 29 - 30 29
11.
Эстерсунд
 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 24 6 7 11 32 - 44 25
16.
Сковде АИК
 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 0:0 13 6 5 2 19 - 10 23
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 0:0 12 6 3 3 18 - 14 21
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 0:0 13 6 4 3 19 - 12 22
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
15.
Эребру
 0:0 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Mamadou Diagne получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Худу Абдул Халик сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Паломино Марсело бьет в цель!
    • 26'
      Monir Jelassi сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Кагаяма Таики бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сковде АИК 0:2 Сундсвалль онлайн

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