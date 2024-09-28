Тур: 25.
0:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолКагаяма Таики
0:2
37' ГолПаломино Марсело
44' Желтая карточкаMamadou Diagne
47' Желтая карточкаKojo Peprah Oppeng
58' Желтая карточкаКрай Антон
61' Желтая карточкаHugo Engstroem
61' Желтая карточкаФорсберг Лукас
90'+6
Ход матча
26'
0:1
37'
44'
58'
61'
61'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
-
17 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
99 Shergo Shhab
-
Главный тренер: Charbel Abraham
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Сковде АИК
Сундсвалль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mamadou Diagne
|4
|0.16
|Hugo Engstroem
|3
|0.12
|Моро Мамудо
|3
|0.12
|Filip Schyberg
|3
|0.12
|Абрахам Саргон
|3 (2)
|0.12
|Emil Skillermo
|1
|0.04
|Mikael Moerk
|1
|0.04
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Сёрман Самуэль
|0
|0
|Edvin Tellgren
|0
|0
|Alper Demirol
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
|Shergo Shhab
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.24
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.16
|Энгблум Понтус
|3
|0.12
|Норд Густав
|2
|0.08
|Паломино Марсело
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Кагаяма Таики
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Diagne
|10
|1
|Filip Schyberg
|5
|1
|Hugo Engstroem
|6
|0
|Зендехас Адриан
|4
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|4
|0
|Сёрман Самуэль
|3
|0
|Абрахам Эльмар
|3
|0
|Абрахам Саргон
|2
|0
|Fritiof Hellichius
|2
|0
|Edvin Tellgren
|2
|0
|Elias Lindell
|2
|0
|Marcus Mikhail
|2
|0
|Srdjan Tufegdzic
|2
|0
|Filip Drinic
|2
|0
|Овсенек Жига
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
|Kenan Bilalovic
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Hugo Aviander
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
0% (0)
25% (3)
Сундсвалль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
10
11
Сковде АИК
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Сундсвалль
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
7
37%
16-30
6
38%
2
11%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
6
32%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
25%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
7
33%
2
14%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
4
21%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
7
32%
76-90
Пропущено
37
33
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
5%
5
15%
1-15
4
11%
8
24%
16-30
7
19%
3
9%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
8
22%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 0:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Орсунда - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Браге - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Результаты матчей
Сковде АИК
Сундсвалль
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 33%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
9 раз 69%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
93
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
49
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
1312
421
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|37 - 26
|43
|3.
|24
|11
|8
|5
|38 - 21
|41
|4.
|24
|11
|7
|6
|31 - 23
|40
|5.
|25
|11
|6
|8
|40 - 30
|39
|6.
|25
|10
|7
|8
|27 - 21
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|41 - 37
|34
|8.
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|10.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|29 - 30
|29
|11.
|24
|7
|7
|10
|24 - 32
|28
|12.
|25
|7
|7
|11
|38 - 39
|28
|13.
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|24
|6
|7
|11
|32 - 44
|25
|16.
|25
|5
|7
|13
|18 - 38
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|15.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8