  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Эребру
0:0
Второй тайм: 53'
Ландскруна
0'
15' Желтая карточка
Vincent Sundberg

Ход матча

15'
 
Vincent Sundberg
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Ландскруна
3.40
3.40
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3.32
Все Коэффициенты
1
Пальссон
Мальте
15
Бергмарк
Никлас
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
27
Вальгейрссон
Вальгейр
70
Андерссон
Эрик
22
Lucas
Shlimon
10
Бакман
Виктор
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
99
Ясин
Ахмед
1
Каддура
Амр
19
Vincent
Sundberg
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
18
Constantino
Capotondi
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
7
Карлссон
Виктор
5
Сахпекидис
Филип
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Эребру
3-5-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Ландскруна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
4:0
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.48
Ясин Ахмед 3 0.12
Tobias Bjoernstad 2 0.08
Саид Мохаммед 2 0.08
Андерссон Эрик 2 0.08
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Hamse Shagaxle 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.28
Дзабич Робин 4 0.16
Vincent Sundberg 4 0.16
Kofi Fosuhene Asare 4 0.16
Эгнелль Адам 4 0.16
Max Nilsson 3 0.12
Samuel Burakovsky 3 0.12
Карлссон Виктор 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.04
Rassa Rahmani 1 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 7 1
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 1
Хольмберг Карл 3 0
Бакман Виктор 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Ясин Ахмед 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Nilsson 6 0
Эдвардссон Давид 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Эгнелль Адам 4 0
Vincent Sundberg 4 0
Gustaf Bruzelius 3 0
Christian Stark 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0

Результаты матчей

Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
4
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

4
17
Эребру
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Ландскруна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
5%
7
37%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
5
50%
3
25%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Забито

29
37
8 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
2
7%
10
27%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
3
10%
7
19%
31-45
10
34%
5
14%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
6
21%
5
14%
76-90

Пропущено

30
26
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
11
37%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0
Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0

Результаты матчей

Эребру
Ландскруна

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эребру
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9
2
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
10
14
4
20
2.5
7
17
2
22
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 0:0 25 12 7 6 37 - 26 43
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Сандвикен
 25 11 6 8 40 - 30 39
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Утсиктенс
 24 8 7 9 26 - 29 31
10.
Эребру
 0:0 25 7 8 10 29 - 30 29
11.
Эстерсунд
 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 24 6 7 11 32 - 44 25
16.
Сковде АИК
 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 0:0 13 6 5 2 19 - 10 23
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 0:0 12 6 3 3 18 - 14 21
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 0:0 13 6 4 3 19 - 12 22
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
15.
Эребру
 0:0 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Сандвикен Сёдерберг Даниэль 2 6
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Vincent Sundberg получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Ландскруна
3.40
3.40
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3.32
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