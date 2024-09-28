Тур: 25.
0:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
15'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Эребру
Ландскруна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.48
|Ясин Ахмед
|3
|0.12
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|2
|0.08
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.28
|Дзабич Робин
|4
|0.16
|Vincent Sundberg
|4
|0.16
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.16
|Эгнелль Адам
|4
|0.16
|Max Nilsson
|3
|0.12
|Samuel Burakovsky
|3
|0.12
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Rassa Rahmani
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|7
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Бакман Виктор
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
4
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
4
17
Эребру
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Ландскруна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
5%
7
37%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
5
50%
3
25%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
3
30%
2
11%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Забито
29
37
8 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
2
7%
10
27%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
3
10%
7
19%
31-45
10
34%
5
14%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
6
21%
5
14%
76-90
Пропущено
30
26
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
11
37%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0
Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Результаты матчей
Эребру
Ландскруна
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эребру
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
66
57
39
39
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
210
57
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
177
816
1014
420
717
222
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|37 - 26
|43
|3.
|24
|11
|8
|5
|38 - 21
|41
|4.
|24
|11
|7
|6
|31 - 23
|40
|5.
|25
|11
|6
|8
|40 - 30
|39
|6.
|25
|10
|7
|8
|27 - 21
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|41 - 37
|34
|8.
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|10.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|29 - 30
|29
|11.
|24
|7
|7
|10
|24 - 32
|28
|12.
|25
|7
|7
|11
|38 - 39
|28
|13.
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|24
|6
|7
|11
|32 - 44
|25
|16.
|25
|5
|7
|13
|18 - 38
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|15.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Сандвикен
|Сёдерберг Даниэль
|2 6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8