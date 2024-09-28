Тур: 25.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаVincent Sundberg
73' Желтая карточкаБергмарк Никлас
1:0
87' Гол в свои воротаPhilip Andersson I
90' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
90'+6
Ход матча
15'
73'
87'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Эребру
Ландскруна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.48
|Ясин Ахмед
|3
|0.12
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|2
|0.08
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.28
|Дзабич Робин
|4
|0.16
|Vincent Sundberg
|4
|0.16
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.16
|Эгнелль Адам
|4
|0.16
|Max Nilsson
|3
|0.12
|Samuel Burakovsky
|3
|0.12
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Rassa Rahmani
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|0
|Маккью Эрик
|7
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Бергмарк Никлас
|3
|0
|Бакман Виктор
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
5
Эребру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
4
17
Эребру
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Ландскруна
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
7
22
Голы по времени матча
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
5%
7
35%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
8
42%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
3
16%
4
20%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
6
55%
3
25%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
3
30%
2
11%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Забито
29
38
8 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
2
7%
10
26%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
10
34%
5
13%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
6
21%
6
16%
76-90
Пропущено
31
26
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
2
6%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
16%
6
23%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
12
39%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0
Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Результаты матчей
Эребру
Ландскруна
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эребру
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
67
57
310
39
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
210
58
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
178
817
1015
421
718
223
322
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8