Тур: 25.
2:0
Второй тайм: 85'
0'
1:0
7' ГолЛиндгрен Густав
34' Желтая карточкаОгвуче Абель
52' Желтая карточкаОльссон Себастьян
2:0
56' ГолЛиндгрен Густав
Ход матча
7'
34'
56'
2:0
11
Armin
Culum
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin CulumПолузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Дегерфорс
Треллеборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1.5
Среднее время на гол
126
60
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13
|0.52
|Линдгрен Густав
|11 (2)
|0.44
|Абдулла Пашанг
|5
|0.2
|Хольмен Кевин
|2
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Линделль Эрик
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|7
|0.28
|Pierre Larsen
|5
|0.2
|Filip Bohman
|5
|0.2
|Armin Culum
|2
|0.08
|Zander Hyltoft
|2
|0.08
|Othmane Salama
|2
|0.08
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.08
|Eren Alievski
|1
|0.04
|Мортенсен Николас
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|6
|0
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Линдгрен Густав
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Alper Demirol
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Асома Самуэль
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
5
Дегерфорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Треллеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
16
12
Дегерфорс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Треллеборг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
21
17
Голы по времени матча
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
1
4%
1
8%
1-15
7
28%
2
15%
16-30
4
16%
5
38%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
7
28%
2
15%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
3
17%
6
38%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
43
29
22 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 10
0 Не забивали 5
5
12%
2
7%
1-15
10
23%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
6
14%
7
24%
61-75
10
23%
8
28%
76-90
Пропущено
22
33
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
6
27%
4
12%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
1
5%
9
27%
31-45
7
32%
5
15%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
5
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3
Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Треллеборг
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
717
519
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|24
|12
|6
|6
|37 - 26
|42
|3.
|24
|11
|8
|5
|38 - 21
|41
|4.
|24
|11
|7
|6
|31 - 23
|40
|5.
|24
|10
|7
|7
|26 - 19
|37
|6.
|24
|10
|6
|8
|38 - 29
|36
|7.
|24
|9
|6
|9
|38 - 34
|33
|8.
|0:2
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|10.
|24
|7
|7
|10
|29 - 30
|28
|11.
|24
|7
|7
|10
|24 - 32
|28
|12.
|24
|7
|6
|11
|35 - 36
|27
|13.
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|2:0
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|24
|6
|7
|11
|32 - 44
|25
|16.
|0:2
|25
|5
|7
|13
|18 - 38
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|0:2
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|9.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|16.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|3.
|2:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|18 - 18
|12
|10.
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|0:2
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|14.
|2:0
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8