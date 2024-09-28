  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Дегерфорс
2:0
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
7' Гол
Линдгрен Густав
34' Желтая карточка
Огвуче Абель
52' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
2:0
56' Гол
Линдгрен Густав
90'+7
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Гравиус
Христос
21
Elias
Pihlstrom
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
21
Eren
Alievski
29
Othmane
Salama
24
Кристианссон
Виктор
7
Pierre
Larsen
11
Armin
Culum
17
Filip
Bohman
10
Hady
Saleh
Karim
Дегерфорс
3-4-3
Треллеборг
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Треллеборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1.5

Среднее время на гол

126
60

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 0.52
Линдгрен Густав 11 (2) 0.44
Абдулла Пашанг 5 0.2
Хольмен Кевин 2 0.08
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Линделль Эрик 2 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Elias Pihlstrom 1 0.04
Mamadouba Diaby 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Teo Groenborg 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Alper Demirol 1 0.04
Бишис Джейми 1 0.04
Мартенссон Йохан 0 0
Касси Люк 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Rasmus Forsell 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 7 0.28
Pierre Larsen 5 0.2
Filip Bohman 5 0.2
Armin Culum 2 0.08
Zander Hyltoft 2 0.08
Othmane Salama 2 0.08
Бьеркен Фритьоф 2 0.08
Eren Alievski 1 0.04
Мортенсен Николас 1 0.04
Мартинссон Фредрик 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Johannes Kack 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 6 0
Mamadouba Diaby 4 1
Линдгрен Густав 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Alper Demirol 3 1
Мартенссон Йохан 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Грасия Карлос 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Teo Groenborg 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 7 0
Хёрберг Феликс 5 0
Огвуче Абель 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Асома Самуэль 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Pierre Larsen 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
5
Дегерфорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

16
12
Дегерфорс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Треллеборг
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

21
17

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
7%
1
8%
1-15
7
26%
2
15%
16-30
4
15%
5
38%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
7
26%
2
15%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
18%
4
20%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
3
17%
6
38%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Забито

45
29
23 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
0 Не забивали 6
6
13%
2
7%
1-15
10
22%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
6
13%
7
24%
61-75
10
22%
8
28%
76-90

Пропущено

22
35
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
6
27%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
1
5%
9
26%
31-45
7
32%
6
17%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
5
23%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3
Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Треллеборг

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
3
9
3
10
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
4
9
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
1.5
Больше Меньше
7
18
5
20
2.5
2
23
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 0:0 25 12 7 6 37 - 26 43
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Сандвикен
 25 11 6 8 40 - 30 39
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Утсиктенс
 24 8 7 9 26 - 29 31
10.
Эребру
 0:0 25 7 8 10 29 - 30 29
11.
Эстерсунд
 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 24 6 7 11 32 - 44 25
16.
Сковде АИК
 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 0:0 13 6 5 2 19 - 10 23
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 0:0 12 6 3 3 18 - 14 21
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 0:0 13 6 4 3 19 - 12 22
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
15.
Эребру
 0:0 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Огвуче Абель получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Дегерфорс 2:0 Треллеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный