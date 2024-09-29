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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:1
Второй тайм: 57'
Лос-Анджелес
0'
5' Желтая карточка
Шано Максим
29' Желтая карточка
Паленсия Серги
0:1
34' Гол
Моралес Давид

Ход матча

5'
 
Шано Максим
29'
 
Паленсия Серги
34'
Пауэлл Альвас
Авазьем Чидозье
 
34'
0:1
Моралес Давид
(О'Брайен Льюис)
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Лос-Анджелес
4.61
3.95
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4.15
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Все Коэффициенты
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
6
Авазьем
Чидозье
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
9
Джоаккини
Николас
7
Кубо
Юя
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
4
Сегура
Эдди
13
Оливера
Кристиан
6
Санчес
Илье
8
О'Брайен
Льюис
2
Кампос
Омар
30
Моралес
Давид
23
Камара
Кей
19
Богуш
Матеуш
Цинциннати
3-4-1-2
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Лос-Анджелес

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (2) 0.39
Кубо Юя 10 0.32
Орельяно Лука 9 0.29
Келси Кевин 6 0.19
Буха Павел 4 0.13
Сантос Сержио II 3 0.1
Асад Ямиль 2 0.06
Бэрд Кори 2 0.06
Бупендза Аарон 2 0.06
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 17 (7) 0.57
Богуш Матеуш 14 0.47
Оливера Кристиан 5 0.17
Тильман Тимоти 4 0.13
Камара Кей 3 0.1
Атуэста Эдуард 3 0.1
Моралес Давид 3 0.1
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
О'Брайен Льюис 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 9 0
Нвободо Обинна 7 1
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 8 1
Паленсия Серги 7 1
Тильман Тимоти 7 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
10
Цинциннати
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Лос-Анджелес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

27
31
Цинциннати
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Лос-Анджелес
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

30
41

Голы по времени матча

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
2
8%
6
29%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
7
44%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Забито

29
32
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
3
10%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
14%
7
22%
31-45
8
28%
5
16%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
7
24%
6
19%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Забито

54
53
18 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
6
11%
8
15%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
10
19%
10
19%
31-45
16
30%
30%
8
15%
46-60
11
20%
8
15%
61-75
9
17%
12
23%
76-90

Пропущено

37
39
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
4
11%
2
5%
1-15
10
27%
6
15%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
8
22%
8
21%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
4
11%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0

Результаты матчей

Цинциннати
Лос-Анджелес

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
9
6
4
11
2.5
5
10
3
12
3.5
2
13
1
14
4.5
2
13
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
7
7
3
12
2.5
2
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
5
14
16
1.5
16
13
7
23
2.5
7
22
5
25
3.5
2
27
1
29
4.5
2
27
1
29
5.5
1
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:0 Заявка 31 10 8 13 49 - 49 38
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 31 12 8 11 50 - 45 44
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 31 9 10 12 57 - 47 37
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 31 8 10 13 40 - 44 34
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:0 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 4 5 7 25 - 20 17
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 30 22
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 16 3 6 7 13 - 20 15
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Лос-Анджелес
4.61
3.95
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4.15
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Где смотреть матч Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес онлайн

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Цинциннати
Лос-Анджелес
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