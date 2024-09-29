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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:2
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
5' Желтая карточка
Шано Максим
29' Желтая карточка
Паленсия Серги
0:1
34' Гол
Моралес Давид
1:1
61' Гол
Орельяно Лука
1:2
73' Гол
Буанга Денис
86' Желтая карточка
Марлон
90' Желтая карточка
Льорис Уго
90'+10
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
6
Авазьем
Чидозье
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
9
Джоаккини
Николас
7
Кубо
Юя
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
4
Сегура
Эдди
13
Оливера
Кристиан
6
Санчес
Илье
8
О'Брайен
Льюис
2
Кампос
Омар
30
Моралес
Давид
23
Камара
Кей
19
Богуш
Матеуш
Цинциннати
3-4-1-2
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Лос-Анджелес

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (2) 0.39
Орельяно Лука 10 0.32
Кубо Юя 10 0.32
Келси Кевин 6 0.19
Буха Павел 4 0.13
Сантос Сержио II 3 0.1
Асад Ямиль 2 0.06
Бэрд Кори 2 0.06
Бупендза Аарон 2 0.06
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 18 (7) 0.6
Богуш Матеуш 14 0.47
Оливера Кристиан 5 0.17
Тильман Тимоти 4 0.13
Камара Кей 3 0.1
Атуэста Эдуард 3 0.1
Моралес Давид 3 0.1
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
О'Брайен Льюис 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 9 0
Нвободо Обинна 7 1
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 8 1
Паленсия Серги 7 1
Тильман Тимоти 7 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10
Цинциннати
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

27
31
Цинциннати
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Лос-Анджелес
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

31
41

Голы по времени матча

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
8
31%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
2
8%
6
26%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
7
39%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Забито

29
32
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
10%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
14%
7
22%
31-45
8
28%
5
16%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
7
24%
6
19%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Забито

55
55
18 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
6
11%
8
15%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
10
18%
11
20%
31-45
16
29%
29%
8
15%
46-60
12
22%
9
16%
61-75
9
16%
12
22%
76-90

Пропущено

39
40
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
4
10%
2
5%
1-15
10
26%
6
15%
16-30
5
13%
9
23%
31-45
8
21%
8
20%
46-60
8
21%
8
20%
61-75
4
10%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0

Результаты матчей

Цинциннати
Лос-Анджелес

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
9
6
4
12
2.5
5
10
3
13
3.5
2
13
1
15
4.5
2
13
1
15
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
8
7
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
25
5
14
17
1.5
17
13
7
24
2.5
7
23
5
26
3.5
2
28
1
30
4.5
2
28
1
30
5.5
1
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
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