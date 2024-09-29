Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаШано Максим
29' Желтая карточкаПаленсия Серги
0:1
34' ГолМоралес Давид
1:1
61' ГолОрельяно Лука
1:2
73' ГолБуанга Денис
86' Желтая карточкаМарлон
90' Желтая карточкаЛьорис Уго
90'+10
Ход матча
5'
29'
34'
0:1
61'
1:1
72'
73'
1:2
74'
86'
90'
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
25
Шано
Максим
23
Камара
Кей
19
Богуш
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Цинциннати
Лос-Анджелес
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|12 (2)
|0.39
|Орельяно Лука
|10
|0.32
|Кубо Юя
|10
|0.32
|Келси Кевин
|6
|0.19
|Буха Павел
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|3
|0.1
|Асад Ямиль
|2
|0.06
|Бэрд Кори
|2
|0.06
|Бупендза Аарон
|2
|0.06
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|18 (7)
|0.6
|Богуш Матеуш
|14
|0.47
|Оливера Кристиан
|5
|0.17
|Тильман Тимоти
|4
|0.13
|Камара Кей
|3
|0.1
|Атуэста Эдуард
|3
|0.1
|Моралес Давид
|3
|0.1
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|9
|0
|Нвободо Обинна
|7
|1
|Мерфи Ян
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Орельяно Лука
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Паленсия Серги
|7
|1
|Тильман Тимоти
|7
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
10
Цинциннати
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
27
31
Цинциннати
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Лос-Анджелес
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
31
41
Голы по времени матча
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
8
31%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
2
8%
6
26%
76-90
Пропущено
18
23
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
7
39%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Забито
29
32
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
10%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
14%
7
22%
31-45
8
28%
5
16%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
7
24%
6
19%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
2
10%
3
18%
76-90
Забито
55
55
18 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
6
11%
8
15%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
10
18%
11
20%
31-45
16
29%
29%
8
15%
46-60
12
22%
9
16%
61-75
9
16%
12
22%
76-90
Пропущено
39
40
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
4
10%
2
5%
1-15
10
26%
6
15%
16-30
5
13%
9
23%
31-45
8
21%
8
20%
46-60
8
21%
8
20%
61-75
4
10%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Результаты матчей
Цинциннати
Лос-Анджелес
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
511
96
412
510
313
213
115
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
87
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
255
1417
1713
724
723
526
228
130
228
130
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|1:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|50 - 40
|49
|7.
|0:1 Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|63 - 54
|44
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 30
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9